В Татарстане наметился спад в производстве и продажах пива

В первом полугодии 2025-го в республике выпустили почти на 1 млн дал меньше пива и пивных напитков, чем годом ранее

Фото: Дмитрий Зайцев

В Татарстане за год производство пива и пивных напитков сократилось примерно на 1 млн декалитров — с 26,7 млн до 25,8 млн дал. Тем не менее этот объем составил почти пятую часть от общих показателей ПФО. Розничные продажи пива в России снизились в первом квартале 2025 года на 13% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, до 137,191 млн декалитров. В Татарстане реализация пенного также упала, подробности — в материале «Реального времени».

Доля Татарстана на пивном рынке ПФО составляет 18%

Общий объем производства пива и пивных напитков в Татарстане в первом полугодии 2025 года достиг 25,8 млн декалитров, говорится в отчете Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками. Однако годом ранее татарстанские пивовары произвели больше пива — 26,7 млн дал.

Подавляющая часть выпускаемой продукции, 25,1 млн декалитров, в этом году пришлась на стандартное пиво с содержанием алкоголя от 0,5% до 8,6% и пивные напитки. Производство пивных напитков достигло 639,1 тыс. декалитров.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Категория Производство (тыс. дал) Пиво и пивные напитки — всего 25 780,48 Пиво от 0,5 до 8,6% 25 141,331 Пивные напитки 639,149 Пиво свыше 8,6% 0 Медовуха 0 Пуаре 0 Сидр 0

В первом полугодии 2025 года общий объем производства пива и пивных напитков в России составил 455 млн декалитров. Приволжский федеральный округ произвел 141,7 млн декалитров.

Категория Россия ПФО Татарстан Пиво и пивные напитки — всего 455 072,031 141 662,858 25 780,48 Пиво от 0,5 до 8,6% 394 366,014 125 991,3 25 141,331 Пивные напитки 60 666,157 15 668,873 639,149

Доля Татарстана в общем объеме производства пива и пивных напитков в Приволжском федеральном округе составляет приблизительно 18,2%. Это означает, что почти одна пятая часть всей пивоваренной продукции ПФО производится именно в Татарстане. На общероссийском уровне вклад республики также заметен, он составляет около 5,67% от общего производства пива и пивных напитков в стране.

Доля Татарстана в общем объеме производства пива и пивных напитков в Приволжском федеральном округе составляет приблизительно 18,2%. сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

«Не думаю, что у Татарстана получится занять хорошую долю на рынке»

Годовое изменение объемов производства пива в Татарстане — норма. Такое мнение в разговоре с «Реальным временем» выразил председатель пивной Ассоциации республики Ринат Акчурин:

— Это нормальные объемы производства. Годовое снижение — это несущественная разница. Производство зависит от погоды, и некоторые различия нормальны. Это само собой разумеющееся.

Текущая доля Татарстана на общероссийском рынке является небольшой, считает он. При этом, по его мнению, республика вряд ли может рассчитывать на ее значительное увеличение.

— Не думаю, что у Татарстана получится занять хорошую долю на общероссийском рынке. Для этого нужно крупное предприятие на территории республики. У нас таковых только три. Тем не менее у нас производится очень качественное пиво. Качество на очень высоком уровне, за этим внимательно следят, — заявил он.

«Не думаю, что у Татарстана получится занять хорошую долю на общероссийском рынке». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вместе с производством снижаются и продажи пива, как в республике, так и в целом по стране. Причем резкий спад в реализации пенного напитка в Татарстане произошел по итогам первого квартала года — 3,9 млн дал против 5 млн в первом квартале 2024 года (данных за второй квартал 2025-го пока нет, — прим. ред.).

До этого момента реализация продукции демонстрировала уверенный рост. Так, в 2020 году населению продано 21 млн дал, в 2021 году — 22,3 млн дал, в 2022 году — 23,15 млн дал, в 2023 году — 23,22 млн дал, в 2024-м — 23,9 миллиона.

В ресторанах спрос также не растет, но меняется отношение

В заведениях общепита ситуация отличается. Владелец нескольких пивных ресторанов Артем Тяжелов рассказал «Реальному времени», что спрос на пиво сохраняется.

В заведениях ситуация обстоит несколько иначе. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, продукт становится более привычным напитком. Например, горькое IPA, которое раньше считалось нишевым, стало заметно популярнее. Сейчас его продают практически во всех заведениях, отметил предприниматель.

— В моих заведениях нет спроса на татарстанское пиво, посетители пьют гигантов рынка. Наши производители очень неповоротливые. Крупные игроки следят за трендами и идут в ногу со временем, отвечая на запросы, — у них шире ассортимент, есть какие-то новые форматы, крафт, — продолжил Тяжелов.

По его мнению, местным производителям не хватает «трендовости» для широкого распространения. Действительно, крупные игроки «поняли, что у них отняли часть рынка», и дали людям дешевую альтернативу крафтового пива. Это позволило им не потерять позиции.

— Кроме того, мне кажется, что сами татарстанцы относятся с каким-то предубеждением к локальной продукции. Это, как по мне, несправедливо. Было бы хорошо это менять самим производителям, — подытожил он.