Театральная площадка MOÑ закрыла сезон запуском выставки пленочной фотографии

«Эта выставка — не про идеальность, а наоборот, про случайность», говорят ее организаторы

Фото можно посмотреть на стене MOÑ . Фото: Радиф Кашапов

Как и большинство дружественных организаций, казанская театральная площадка MOÑ также закрыла сезон. До августа в Национальной библиотеке РТ у нее не будет спектаклей. Но пока можно прийти посмотреть выставку пленочной фотографии «Крайняя точка», источником вдохновения для которой послужила философия Анри Картье-Брессона. В заявочной компании приняло участие 150 снимков.

Причем тут Картье-Брессон

Проект придумала Александра Давыдова, пиар-менеджер фонда «Живой город», театральной площадки MOÑ и фотограф. Точкой отсчета для нее стало размышление Анри Картье-Брессона, классика документального фото. Когда в 1954-м Лувр решил организовать первую выставку фотографий, то это были работы именно этого автора.

Интересно, что сам Картье-Брессон не проявлял пленку и не печатал снимки. Обычно он пояснял это так: щелкать затвором надо в «решающий момент». По его словам, фотография — это «моментальное распознавание, в долю секунды, значимости происходящего и одновременно точной организации форм, что придает этому событию соответствующую ему экспрессию».

Фотографии Александры Давыдовой. предоставлено фондом «Живой город»

Давыдова открыла прием заявок 18 июня, сопроводив его таким текстом: «В центре внимания — крайняя точка. Момент, в котором все обостряется: форма, жест, пауза. Не просто кадр, а состояние. Пиковое, уязвимое, наполненное. Когда история достигает предела, и ты спускаешь затвор. Именно тогда фотография перестает быть просто изображением и становится высказыванием.

Это не про красивый ракурс или эффектную композицию. Здесь важен контекст — то, что происходит по-настоящему. Одинокая женщина с сигаретой на пляже — не поза, а рассказ. Об усталости, одиночестве, внутреннем ландшафте.

Выставка представлена на стенах театральной площадки МОÑ — пространства, где исследуется современная татарская культура. Нам важно, чтобы и фотографии были про это: про то, как люди в Татарстане живут, чувствуют, молчат и смотрят».

Заявки принимали до 25 июня, в результате из 150 фотографий отобрали 10 работ.

Александра Давыдова. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Фотографы говорят

— Нам показалось, что они больше всего передают контекст Татарстана, контекст, в котором живут люди Татарстана, — объясняет Давылова. — Здесь и сами люди, и то, на что они смотрят, условно натюрморт или, например, сено. К каждой фотографии у нас прилагается описание в аудиоформате. Я попросила озвучить каждого автора его самостоятельно, потому что мне показалось, что так можно быть еще ближе с автором и с историей. И дополнительно мы сделали озвучку на татарском языке.

Записи явно сделаны на встроенные диктофоны, так что авторы действительно близко, говорят по-разному. Вот Мария Нордэн подробно объясняет: «2018 год. Футбольный чемпионат между Ираном и Испанией на чемпионате мира. Любитель футбола или сам в прошлом футболист увлеченно следит за матчем. Для истинного фаната нет ограничений».

Софья Хапина отмечает: «Птичий рынок» — это волшебное пространство, которое невозможно обойти стороной: «Когда просто заходишь на рынок, возникает волшебство и все происходит само собой, даже не надо вторгаться в пространство. Рынок — настолько живое и дышащее место, для фотографа — это, конечно, знаково».

Динара Саетова коротко делится: «На фотографии — августовский натюрморт с урожаем, над которым весь год работал мой дедушка».

— Мне кажется, если человек хочет просто додумать, у него есть такая опция, — говорит Давыдова. Или ты можешь послушать, что реально хотел передать автор этой фотографии.

Для кого-то это будет просто фотография бабушки, которая лепит пирожки, а тот, кто послушает аудиогид, уже узнает настоящую историю.

Некоторые фото участников выставки «Крайняя точка». предоставлено фондом «Живой город»

Как выбрать из 150

Из 150 фотографий 10 отбирала сама Давыдова, объясняя, что старалась собрать снимки в единую концепцию, чтобы каждый дополнял другой, а также соблюдая некое паритетное соотношение людей в кадре и просто природы Татарстана.

— Моментально, мне кажется, я отсеяла процентов 40, — говорит Александра. — Это было не из-за того, что фотографии были плохими, а из-за того, что они просто концептуально не подходили к этой выставке. Там была идеальная картинка, там были модели, а эта выставка — не про идеальность, а наоборот, про случайность, про случайно пойманный момент. Остальное отсеялось уже во время погружения в материал, во время прочтения описания.

У меня был небольшой принцип брать не только фотографов, а обычных людей, которые поймали какой-то классный момент и показали его. Из профессионалов здесь — Сергей Усков, Мария Норден, Булат Арсланов. Остальные, по большей части — любительская съемка.

Также в выставке, кроме упомянутых авторов, участвуют Павел Пышкин, Лейсан Гильметдинова, Алия Латыйпова, Елизавета Кузьмина.

Важное напоминание — все фотографии сделаны на пленку. По мнению Давыдовой, сейчас эта тема вновь набирает обороты, в связи с трендом на ретро, и пленка как раз к этому относится, больше людей втягивается.

— В основном люди просто снимают себя, друзей. Но есть те, кто снимает уже происходящее вокруг, — говорит Давыдова. — Это не грантовая история, а просто моя инициатива. Единственным местом, где можно было реализовать выставку, была стена нашего театра.

Пленочная фотография — история с разным бюджетом, отмечает фото-мастер Тимур Хадеев:

— Все зависит от обстоятельств. Многие находят старые пленочные камеры в шкафу дома, конечно, они уже плохо работают. Покупают пленку, выясняют, что не работает, дальше либо человек ищет рабочую камеру, либо забрасывает идею. Если камера находится, то снова — покупается пленка, потом идет проявка и оцифровка. В среднем увлечение может обойтись на старте до 10-20 тысяч рублей (стоимость рабочей камеры и несколько пленок с проявкой и оцифровкой). Если человек увлекся, то в месяц съемка на одну пленку обходится примерно в 3000 рублей.

Интерес к пленочным фотографиям начал расти в конце 2010-х, достиг определенного уровня и держится уже несколько лет, отмечает Хадеев.

— Многие берут пленку в отпуск, летом очень много людей пробует снимать. Кто-то даже печатать вручную начинает — это отдельная тема. Пленку постепенно потеснила мода на ретро-цифровые мыльницы, но пленка по-прежнему для многих — важная часть фото жизни.

Выставка будет работать до 4 августа.