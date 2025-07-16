Театральная площадка MOÑ закрыла сезон запуском выставки пленочной фотографии
«Эта выставка — не про идеальность, а наоборот, про случайность», говорят ее организаторы
Как и большинство дружественных организаций, казанская театральная площадка MOÑ также закрыла сезон. До августа в Национальной библиотеке РТ у нее не будет спектаклей. Но пока можно прийти посмотреть выставку пленочной фотографии «Крайняя точка», источником вдохновения для которой послужила философия Анри Картье-Брессона. В заявочной компании приняло участие 150 снимков.
Причем тут Картье-Брессон
Проект придумала Александра Давыдова, пиар-менеджер фонда «Живой город», театральной площадки MOÑ и фотограф. Точкой отсчета для нее стало размышление Анри Картье-Брессона, классика документального фото. Когда в 1954-м Лувр решил организовать первую выставку фотографий, то это были работы именно этого автора.
Интересно, что сам Картье-Брессон не проявлял пленку и не печатал снимки. Обычно он пояснял это так: щелкать затвором надо в «решающий момент». По его словам, фотография — это «моментальное распознавание, в долю секунды, значимости происходящего и одновременно точной организации форм, что придает этому событию соответствующую ему экспрессию».
Давыдова открыла прием заявок 18 июня, сопроводив его таким текстом: «В центре внимания — крайняя точка. Момент, в котором все обостряется: форма, жест, пауза. Не просто кадр, а состояние. Пиковое, уязвимое, наполненное. Когда история достигает предела, и ты спускаешь затвор. Именно тогда фотография перестает быть просто изображением и становится высказыванием.
Это не про красивый ракурс или эффектную композицию. Здесь важен контекст — то, что происходит по-настоящему. Одинокая женщина с сигаретой на пляже — не поза, а рассказ. Об усталости, одиночестве, внутреннем ландшафте.
Выставка представлена на стенах театральной площадки МОÑ — пространства, где исследуется современная татарская культура. Нам важно, чтобы и фотографии были про это: про то, как люди в Татарстане живут, чувствуют, молчат и смотрят».
Заявки принимали до 25 июня, в результате из 150 фотографий отобрали 10 работ.
Фотографы говорят
— Нам показалось, что они больше всего передают контекст Татарстана, контекст, в котором живут люди Татарстана, — объясняет Давылова. — Здесь и сами люди, и то, на что они смотрят, условно натюрморт или, например, сено. К каждой фотографии у нас прилагается описание в аудиоформате. Я попросила озвучить каждого автора его самостоятельно, потому что мне показалось, что так можно быть еще ближе с автором и с историей. И дополнительно мы сделали озвучку на татарском языке.
Записи явно сделаны на встроенные диктофоны, так что авторы действительно близко, говорят по-разному. Вот Мария Нордэн подробно объясняет: «2018 год. Футбольный чемпионат между Ираном и Испанией на чемпионате мира. Любитель футбола или сам в прошлом футболист увлеченно следит за матчем. Для истинного фаната нет ограничений».
Софья Хапина отмечает: «Птичий рынок» — это волшебное пространство, которое невозможно обойти стороной: «Когда просто заходишь на рынок, возникает волшебство и все происходит само собой, даже не надо вторгаться в пространство. Рынок — настолько живое и дышащее место, для фотографа — это, конечно, знаково».
Динара Саетова коротко делится: «На фотографии — августовский натюрморт с урожаем, над которым весь год работал мой дедушка».
— Мне кажется, если человек хочет просто додумать, у него есть такая опция, — говорит Давыдова. Или ты можешь послушать, что реально хотел передать автор этой фотографии.
Для кого-то это будет просто фотография бабушки, которая лепит пирожки, а тот, кто послушает аудиогид, уже узнает настоящую историю.
Как выбрать из 150
Из 150 фотографий 10 отбирала сама Давыдова, объясняя, что старалась собрать снимки в единую концепцию, чтобы каждый дополнял другой, а также соблюдая некое паритетное соотношение людей в кадре и просто природы Татарстана.
— Моментально, мне кажется, я отсеяла процентов 40, — говорит Александра. — Это было не из-за того, что фотографии были плохими, а из-за того, что они просто концептуально не подходили к этой выставке. Там была идеальная картинка, там были модели, а эта выставка — не про идеальность, а наоборот, про случайность, про случайно пойманный момент. Остальное отсеялось уже во время погружения в материал, во время прочтения описания.
У меня был небольшой принцип брать не только фотографов, а обычных людей, которые поймали какой-то классный момент и показали его. Из профессионалов здесь — Сергей Усков, Мария Норден, Булат Арсланов. Остальные, по большей части — любительская съемка.
Также в выставке, кроме упомянутых авторов, участвуют Павел Пышкин, Лейсан Гильметдинова, Алия Латыйпова, Елизавета Кузьмина.
Важное напоминание — все фотографии сделаны на пленку. По мнению Давыдовой, сейчас эта тема вновь набирает обороты, в связи с трендом на ретро, и пленка как раз к этому относится, больше людей втягивается.
— В основном люди просто снимают себя, друзей. Но есть те, кто снимает уже происходящее вокруг, — говорит Давыдова. — Это не грантовая история, а просто моя инициатива. Единственным местом, где можно было реализовать выставку, была стена нашего театра.
Пленочная фотография — история с разным бюджетом, отмечает фото-мастер Тимур Хадеев:
Интерес к пленочным фотографиям начал расти в конце 2010-х, достиг определенного уровня и держится уже несколько лет, отмечает Хадеев.
— Многие берут пленку в отпуск, летом очень много людей пробует снимать. Кто-то даже печатать вручную начинает — это отдельная тема. Пленку постепенно потеснила мода на ретро-цифровые мыльницы, но пленка по-прежнему для многих — важная часть фото жизни.
Выставка будет работать до 4 августа.
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