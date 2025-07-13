Ученые воскресят птицу моа, внуки спасут бабушек от деменции, музыкальная школа улучшит жизнь

Новости науки за неделю с 7 по 12 июля

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

После лютоволков Colossal возьмутся за «возрождение» птицы моа

Скандально известная биотехнологическая компания Colossal Biosciences объявила о том, что собирается воскресить нелетающих птиц Новой Зеландии моа. Эти гигантские создания обитали на острове миллионы лет, но последнего моа полинезийцы съели еще в XV веке. До того момента, как человек добрался до островов Новой Зеландии, здесь обитали девять видов моа — самые мелкие были примерно с индейку размером, а самые большие — более трех метров в высоту и 200 кг весом. Предки маори очень быстро справились со всеми девятью видами: нелетающая крупная птица, абсолютно не знавшая, кто такие крупные хищники, стала для них отличным угощением.

Однако речь идет не о полном восстановлении вида — наука еще не умеет этого делать. Но поскольку мы уже можем редактировать ДНК, то можно придать другим, дожившим до наших времен птицам, основные признаки моа. Эксперименты будут проводить над австралийскими эму и южноамериканскими тинаму. Сначала из многочисленных сохранившихся костей моа извлекут ДНК, потом секвенируют ее, сравнят с ДНК тинаму (это ближайший современный родственник моа) и ряд найденных разночтений воплотят в гонадах с помощью «молекулярных ножниц» CRISPR. Так что в лучшем случае получится не моа, а очень похожий на нее современный страус.

Одним из инвестором проекта стал Питер Джексон (режиссер, который снял в своей родной Новой Зеландии трилогии «Властелин Колец» и «Хоббит». На то, чтобы создать современную моа, предположительно уйдет около 10 лет. А если проект будет успешным, то получившихся птиц выпустят в дикую природу (правда, неизвестно, будут ли они в точности повторять поведение моа и таким образом встраиваться в экосистему).

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Напомним, точно по такому же пути компания пошла, когда «воскрешала» ужасного волка — млекопитающее, которое вымерло несколько тысяч лет назад и которое по описанию подозрительно похоже на лютоволков из саги «Песнь льда и пламени». Генетически отредактированные волчата действительно смахивают на своих древних родственников. А еще Colossal, нащупав прибыльную жилу, сообщает о планах вернуть на просторы Евразии мамонтов, в Австралию — сумчатых волков, а на южные острова — дронтов.

За тем, как лекарство действует на раковую клетку, научились наблюдать в реальном времени



Ученые из МГУ, Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН и сколковского Института науки и технологий разработали новую технологию доставки лекарств непосредственно в живые клетки. Она представляет собой кремниевые микроиглы, покрытые специальными структурами из золота, способствующие точной и безопасной доставке медикаментов. Микроиглы проникают сквозь оболочки живых клеток, не повреждая их структуру. Главное преимущество новой технологии заключается в сочетании двух ключевых функций: препарат доставляется непосредственно в нужную область клетки, и за происходящими изменениями ученые могут наблюдать в реальном времени.

Метод основан на эффекте рамановского рассеяния света, который возникает при взаимодействии лазерного излучения с химическими связями молекул. Этот метод позволяет получать своеобразный «молекулярный портрет» клетки, отражающий ее внутреннее состояние. Сигнал полученный таким образом усиливается в миллионы раз, благодаря использованию золотых наноструктур на поверхностях микроигл, что дает возможность детально изучать процессы, протекающие в клетках, вплоть до уровня отдельных молекул.

Для демонстрации эффективности нового подхода ученые использовали противораковый препарат доксорубицин. Предварительно наполнив микроиглы этим веществом, они «посадили» на них клетки и быстро зафиксировали признаки активности препарата внутри клеток.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Возможность точного контроля над действием лекарственных препаратов на клеточном уровне позволит в будущем более эффективно лечить, например, рак. Новая разработка способна помочь индивидуально подбирать методики лечения пациентов — в зависимости от того, какова индивидуальная восприимчивость к тем или иным препаратам.

Уход за внуками помогает бабушкам не сойти с ума

Как известно, приобретенное слабоумие (или деменция) занимает седьмое место среди причин смертности. Проблема растет и ширится, а ученые до сих пор не понимают причин его возникновения: по прогнозам, к 2050 году количество людей с когнитивными нарушениями в мире вырастет в три раза — до 153 миллионов.

Способы профилактики старческого слабоумия исследуют по всему миру — так, например, любопытную статью опубликовали на уходящей неделе китайские ученые из Сямэньского университета. Они изучили данные 10 058 людей в возрасте 50—79 лет и проследили, нет ли взаимосвязи между риском слабоумия и заботой о внуках.

Выяснилось, что бабушки и дедушки, которые от часа до 39 часов в неделю возились с внуками, на 24% реже болели деменцией, по сравнению с теми, у кого внуков нет или кто ими не занимается. Китайские ученые попытались объяснить полученные данные. По их мнению, сохранять ясность ума при уходе за внуками помогает освоение технологий интернета и мобильного телефона: а это способствует развитию социальных связей и тренирует когнитивные функции. И второй важный фактор — отсутствие одиночества, которое тоже негативно влияет на пожилых людей.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Правда, переусердствовать с этим не стоит: согласно этому же исследованию, если бабушки и дедушки сидят со своими неугомонными потомками 40 часов в неделю и больше, то профилактический эффект теряется. Это ученые связывают с ростом стресса и уменьшением свободного времени на собственные занятия.

Марс мог быть речной планетой с влажным климатом

Похоже, 3,7 миллиарда лет на Марсе было более влажно, чем мы думали до сих пор. Планетологи нашли на спутниковых снимках планеты следы древней речной системы — извилистые образования, которые могли сформироваться только в том случае, если вода достаточно долго присутствовала на поверхности планеты. Потоки воды текли во влажном климате, здесь было много осадков. А значит, 3,8—3,6 млрд лет назад на Марсе был тепло и влажно.

Работу, которая вновь доказывает эту теорию, представили на этой неделе на сессии Национального астрономического собрания Великобритании. С помощью роверов, посадочных зондов и дистанционных исследований ученые уже давно узнали, что множество марсианских пород способны сформироваться только в присутствии воды. Но до сих пор нет точного ответа на вопрос о том, насколько давно это было.

Авторы доклада изучили спутниковые снимки марсианского региона Земля Ноя. Сделали эти снимки аппараты Mars Reconnaissance Orbiter и Mars Global Surveyor. Землю Ноя не так часто изучают планетологи — она в первом приближении выглядит для них скучновато. Это равнина, которая сформировалась 3,5 миллиарда лет назад — на ней нет ни каньонов, ни речных русел.

Но планетологи пригляделись к этой области повнимательнее — и нашли структуры, которые похожи на инвертированные русла, которые мог сформировать только долго существовавший речной поток. Получается это так: река, много миллионов лет текущая по равнине, формирует осадочные породы. После того, как река исчезает, эта порода выветривается гораздо медленнее, чем вся остальная геологическая формация, которая ее окружает. В итоге через миллиарды лет на ее месте получается своеобразный хребет. Так вот, на Земле Ноя таких хребтов насчитали аж на 15 тысяч километров!

сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Основываясь на этих данных, британские планетологи и сделали вывод о том, что на Марсе текли реки, было влажно и тепло. Но была ли в этих условиях жизнь — до сих пор неизвестно.

Музыкальная школа не портит жизнь ребенка, а улучшает ее

Сотрудники Университета Эдит Коуэн в Австралии исследовали, как влияют занятия музыкой на самочувствие и успешность младших школьников и подростков. Для этого они проанализировали более тридцати работ, выполненных международными исследовательскими группами.

Согласно собранным данным, музыкальные занятия оказывают благотворное влияние на учеников, причем сразу по нескольким аспектам их жизни. Ученые выделили три ключевые сферы позитивного влияния музыки: личностное развитие, социальная адаптация и успехи в учебе.

Что касается личностного аспекта, занятия музыкой способствуют росту уверенности ребенка в собственных силах, улучшают умение управлять эмоциями и развивают творческое мышление. Социальный аспект выражается в укреплении дружественных отношений среди сверстников, формировании умения общаться и чувствовать принадлежность к группе. Наконец, образовательные плюсы выражаются в повышении интереса к учебному процессу и мотивации к освоению школьных предметов.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Авторы исследования убеждены, что обучение музыке — это гораздо больше, чем простое знакомство с нотами и инструментами. Занятия музыкой — это не только сольфеджио и ненавистный метроном, но и развитые софт-скилы: укрепление самооценки, развитие социальных контактов, упорство и ответственность. Музыка создает условия и для саморазвития, и для взаимодействия в коллективе. Также эксперты отметили важность правильного построения учебных мероприятий: наиболее эффективны совместные выступления и творческие проекты, выполняемые в приятной и доверительной атмосфере. Австралийцы считают необходимым пересмотреть роль урока музыки в школьной программе, обеспечив каждый класс качественным, систематическим и устойчивым образованием в музыкальной сфере.

Так что не спешите забирать ребенка из «музыкалки»: возможно, он просто еще не до конца осознает свое счастье.

