Долговая нагрузка бизнеса в Татарстане достигла 1,3 трлн рублей

Эксперты считают, что ускоренный рост долгов на фоне снижения выдачи кредитов угрожает финансовой устойчивости республики

Фото: Артем Дергунов

Задолженность компаний и предпринимателей Татарстана перед банками достигла 1,3 трлн рублей, увеличившись на 23,5% за год, — это превышает темпы прироста долговой нагрузки бизнеса в Поволжье и России в целом. По объемам закредитованности лидируют обрабатывающая промышленность и строительство. При этом выдача займов сокращается, а просрочка растет, сигнализируя о финансовых рисках, предупреждает ЦБ.

Предприниматели набрали кредитов на 1,3 трлн рублей

В России растет доля просроченных долгов малого и среднего бизнеса, как и число запросов на реструктуризацию кредитов в этом сегменте. Небольшие предприятия переживают непростые времена — банки стали более придирчивы в оценке их платежеспособности, а объем льготных программ сократился. К числу отраслей, которые испытывают самые серьезные проблемы, эксперты отнесли автодилеров и грузоперевозчиков, впрочем сложнее стало представителям еще многих сфер.



С начала года бизнес Татарстана демонстрирует беспрецедентный рост долговой нагрузки. По данным регулятора, к маю общий объем долгов юрлиц и предпринимателей достиг 1,3 млн рублей, что на 23,5% выше, чем годом ранее (1,05 млн) и почти в полтора раза превышает среднероссийскую динамику (+15%).

К числу отраслей, которые испытывают самые серьезные проблемы, эксперты отнесли автодилеров и грузоперевозчиков. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Месячная разбивка показывает системное накопление обязательств со средним ростом за квартал 7,8%, что отражает не кратковременный всплеск, а планомерное наращивание долгов.

Январь Февраль Март Апрель Май Динамика долга Татарстана (янв–май 2025)

Долгов больше, чем у соседей в ПФО

На фоне общероссийских показателей Татарстан уверенно опережает соседние регионы Поволжья: в Башкирии долг увеличился с 0,9 до 0,95 трлн рублей (+5,6%), в Самарской области — с 0,8 до 0,85 трлн (+6,25%), в Нижегородской области — с 0,85 до 0,91 трлн (+7,1%). Разрыв в темпах роста между республикой и соседями сегодня составляет 16–18 процентных пунктов, что говорит о специфических драйверах долгового роста региона.

предоставлено пресс-службой АО "Эссен Продакшн АГ"

Татарстан Башкирия Самарская обл. Нижегор. обл. Январь Май Сравнение задолженности регионов (янв vs май 2025)

Всплеск валютных позиций

Наиболее стремительный прирост связан с валютными обязательствами. За год, с мая по май, валютный портфель Татарстана удвоился: вырос с 645 млн до 1,46 млрд рублей (+126,7%), тогда как в Башкирии и Самарской области рост составил 100%, а в Нижегородской области — 83,3%. Притом что рублевые кредиты по-прежнему формируют 98% всей задолженности, резкий всплеск валютных позиций создает дополнительную уязвимость при возможном укреплении доллара и евро.

Отраслевая структура долгов Татарстана демонстрирует доминирование промышленности: предприятия обрабатывающего сектора накопили 619 млрд рублей. На втором месте — сектор недвижимости с долгом 201 млрд, на третьем — строительная отрасль — 199 млрд. Торговля и сельское хозяйство держатся на уровнях 99 млрд и 80 млрд соответственно.

Реальное время / realnoevremya.ru

Для сравнения: промышленный долг Башкирии составляет 400 млрд (+60%), Самарской области — 350 млрд (+77,8%), Нижегородской области — 380 млрд (+64,7%). Долги по недвижимости в Татарстане в полтора раза выше, чем в Самаре (130 млрд) и Башкирии (150 млрд), а строительные обязательства на 59 млрд превышают показатель самарцев.

В 2024 году объемы выдачи кредитов юридическим лицам в Татарстане демонстрировали выраженную сезонность: минимум в январе — 94 млрд, максимум — в июле — 191 млрд, а к концу года они скорректировались к 81 млрд в декабре. В январе — мае 2025 года средний объем выдачи упал до 22 млрд, что в 4–5 раз ниже средних показателей прошлогоднего аналогичного периода — 123 млрд. Максимальный спрос на новые займы пришелся на февраль (24 млрд), после чего банки резко сократили кредитование: март — 24 млрд, апрель — 23 млрд, май — 22 млрд.

Январь Февраль Март Апрель Май Динамика кредитования Татарстана (янв–май 2025)

Просрочка за год выросла на треть

Ставки по новым рублевым кредитам для предприятий Татарстана в первом полугодии выросли на 1,2 п.п., до среднемесячных 9,8%, что обусловлено высокой долговой нагрузкой клиентов и возросшим уровнем дефолтов. Это подтверждает осторожность банков: в мае 2025 крупные заимодавцы предпочли направлять ресурсы в более безопасные секторы — недвижимость (2,3 млрд), транспорт и связь (1,4 млрд) и сельское хозяйство (1,3 млрд), оставив на долю промышленности лишь 0,6 млрд рублей.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Качество портфеля задолженности стремительно ухудшается: просроченная задолженность республики за год выросла на 33% — с 29 до 38 млрд рублей. В промышленности показатель увеличился на 1 170% — с 1,2 до 16 млрд (или 2,5% от всего долга сектора), в торговле — на 76% (до 4 млрд), в сельском хозяйстве — на 74% (до 3,5 млрд), в негосударственных операциях с недвижимостью — на 64% (до 5,7 млрд), в строительстве — на 73% (до 7,9 млрд).

Структура задолженности по срокам в Татарстане показывает равномерное обновление портфеля: краткосрочные займы (до года) выросли на 24% до 245 млрд, среднесрочные (1–3 года) — на 24% до 568 млрд, долгосрочные (>3 года) — на 22% до 486 млрд рублей. Это говорит о том, что бизнес аккумулирует и короткие, и долгие обязательства, не делая ставку на единственный тип капитала.

На май 2025 доля долгов Татарстана в общероссийском портфеле составила 2,6% из 50 трлн рублей (руководящие роли: Москва — 24%, Московская область — 12%, Татарстан — 2,6%). Для сравнения, Башкирия занимает 1,9%, Самарская и Нижегородская области — по 1,7—1,8%.

