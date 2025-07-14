JPMorgan и сингапурский регуляторный ключ к революции в банковских токенах

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Когда крупнейший банк Уолл-стрит делает беспрецедентный шаг — запускает пилот депозитного токена JPM Coin (JPMD) на публичном блокчейне Base (Coinbase), за этим всегда стоит нечто большее, нежели технологический эксперимент. В своем исследовании digital-экономист Равиль Ахтямов выявил критически важную деталь: ключевой архитектор проекта — бывший сотрудник Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS), 7 лет участвовавший в разработке CBDC Project Orchid. Это ключ к пониманию стратегии JPMorgan по завоеванию триллионного рынка цифровых активов под прицельным надзором регуляторов, поясняет эксперт в авторской колонке для «Реального времени».

Сингапурский след: регуляторный ДНК проекта

В Сингапуре регулированием криптовалюты занимается национальный регулятор рынка финансовых услуг — Валютное управление (MAS). Это глобальный эталон финтех-регулирования, создатель стандартов, которые перенимают ФРС и ЕЦБ. Его специалисты знают боль регуляторов изнутри: как совместить скорость блокчейна с KYC, AML и финансовой стабильностью. Выбор публичного блокчейна Base, а не приватного решения — сознательный риск. Человек, руководивший сингапурскими тестами гибридных сетей (Project Ubin), хорошо понимает, как «приручить» публичность. Base с его Советом по безопасности и валидаторами Coinbase — прямой наследник моделей, отшлифованных MAS. Это регуляторный расчет: банк строит инфраструктуру, которую ЦБ смогут признать.

MAS давно стало глобальной лабораторией финансовых инноваций. Его проекты — не теоретические эксперименты, а работающие прототипы будущего. В Project Ubin (2016—2020) он совершил революцию: создал первый в мире функциональный аналог цифрового сингапурского доллара (SGD) на блокчейне. При участии гигантов уровня JPMorgan, DBS и Temasek регулятор построил систему межбанковских расчетов, способную обрабатывать платежи за секунды. Кульминацией стала многовалютная сеть Project Dunbar — совместное детище с Банком Англии и Банком Канады, доказавшее, что трансграничные переводы могут быть мгновенными. Здесь же родились стандарты Delivery-vs-Payment (DvP) для токенизированных активов — фундамент сегодняшнего рынка RWA.

Эстафету перехватил Project Orchid (2021—н.в.), сместивший фокус на интеграцию CBDC в реальную экономику. В отличие от Ubin Orchid проектирует цифровой SGD не как замену наличным, а как «гибридный двигатель» для коммерческих банковских токенов. Его команда тестирует сценарии, немыслимые для традиционных ЦБ: автоматические субсидии через DeFi-протоколы (Aave, Compound), кредиты для малого бизнеса с программируемыми условиями, платежи в цепочках поставок с участием Grab и Fazz в деловом кластере Jurong. Это регуляторная песочница, где апробируется то, что завтра станет мировой практикой.

Для JPMorgan опыт MAS — готовая дорожная карта. Человек, руководивший Ubin и Orchid, приносит с собой уникальное ноу-хау: как согласовать публичный блокчейн с драконовскими требованиями ФАТФ, какие компромиссы по децентрализации примет Базельский комитет, как связать будущий цифровой доллар ФРС с частными токенами вроде JPMD. Практическое доказательство — сертифицированный MAS стейблкоин StraitsX (XSGD), работающий по стандартам Orchid. JPMD — следующий логический шаг в этой стратегии. Специалист из сингапурского регулятора предоставляет JPMorgan шпаргалку для завоевания Web3.

Почему JPMD — не стейблкоин, а банковский троянский конь

JPMorgan не конкурирует с Tether или Circle. Он перераспределяет правила игры для институтов. Токен, обеспеченный фракционными депозитами банка (баланс: $3.9 трлн), — технически цифровой депозитный сертификат. Это меняет все. В отличие от лишенных процентных выплат USDT/USDC JPMD изначально проектируется с возможностью начисления процентов — связка с банковскими продуктами заложена в его ДНК. Но главное — регуляторная чистота. Статус банковского депозита означает автоматическое страхование FDIC и отсутствие юридических туманов. Прямая интеграция с корпоративными счетами JPMorgan устраняет главную боль клиентов — изоляцию капитала в «крипторезервациях». Средства движутся между традиционными и блокчейн-счетами как вода — без конвертаций и потерь.

Цифры приватной сети Onyx ($2 млрд дневных платежей) меркнут на фоне $10 трлн, которые JPMorgan пропускает ежедневно. Публичные сети — единственный путь к масштабу. Но дело глубже. BlackRock, токенизируя фонды (BUIDL), уперся в проблему расчетов: стейблкоины не встраиваются в бухгалтерию институтов. JPMD решает это, становясь «кровью» для рынка реальных активов RWA (Real World Assets). Одновременно это удар по амбициям Китая: пока Ant Group продвигает юаневые стейблкоины, JPMorgan с экс-регулятором MAS строит долларовую инфраструктуру Web3. В перспективе — коллатеральные революции: DeFi-протоколы (Aave, Compound) смогут принимать JPMD как обеспечение, стыкуя триллионы традиционных активов с децентрализованными рынками.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Главная угроза проекту — позиция Базельского комитета (BCBS), приравнивающая активы на публичных блокчейнах к «высокорисковым» (Группа 2). Повышенные требования к капиталу могли бы убить экономику JPMD. Здесь сингапурский опыт становится ключевым преимуществом. MAS годами доказывал, что риски управляемы через KYC-валидаторы (Совет безопасности Base — не анонимы), регуляторные смарт-контракты для автоматического аудита, страховку FDIC, снижающую операционные риски до уровня обычных депозитов.

Выбор Base — это демонстрация регуляторам: публичный блокчейн может быть прозрачнее приватных систем. Если ФРС примет эту логику, JPMD станет тестовым полигоном для цифрового доллара.

Перспективы: что гарантирует успех JPMD?

Успех пилота, а с командой из MAS он почти гарантирован, запустит цепную реакцию. Банк неизбежно пойдет в мультичейн: интеграция с сингапурской платформой Partior (совместный проект MAS) для азиатских платежей, Polygon для DeFi, Avalanche для институциональных RWA. USDC и USDT потеряют корпоративный сегмент — Bank of America и Citi уже готовят аналоги. Но главное — JPMD создаст шаблон для CBDC. Когда ФРС запустит цифровой доллар, он будет технически и регуляторно совместим с сетью JPMorgan. Банк позиционирует себя как инфраструктурного оператора новой эры.

JPMorgan не выпускает «еще один токен». Он имплантирует банковскую систему в публичный блокчейн, используя сингапурские стандарты как пропуск в мир легитимности. Руководитель с опытом Project Orchid — гарантия, что каждое решение JPMD просчитано через призму глобального регулирования. Успех проекта перевернет не только платежи, но саму логику взаимодействия традиционных финансов и DeFi. Тот, кто контролирует инфраструктуру токенизированных потоков капитала, будет контролировать будущее финансов. JPMorgan сделал первый шаг к этому контролю. Сингапурский след в его команде — лучший аргумент, что этот шаг не оспорит даже Базельский комитет.

Сингапур, несмотря на ужесточение регуляторных рамок, не только сохранил статус глобального Web3-хаба, но и усилил свои позиции. С 30 июня 2025 года вступили в силу жесткие правила для поставщиков услуг с цифровыми токенами (DTSP): лицензия обязательна даже для работающих с зарубежными клиентами, минимальный капитал — 250 000 сингапурских долларов (SGD), а годовой сбор — 10 000 SGD. Это отсеяло малых игроков, но привлекло гигантов: Coinbase, Ripple и Crypto.com уже получили лицензии MAS.

Статистика говорит сама за себя:

В 2024 году сектор Web3 привлек $742 млн — 64% всего финтех-финансирования страны.

Более 300 Web3-компаний, включая Pendle Finance и OpenEden, создают решения для DeFi и токенизации активов.

26% жителей Сингапура владеют криптовалютой, причем 73% держат ее свыше года.

Азиатские институты лидируют в глобальном внедрении: 56% уже используют стейблкоины для платежей и управления ликвидностью. Для сравнения: в Европе этот показатель — 38%. В Сингапуре они стали мостом между традиционными финансами и Web3:

Обработка транзакций за секунды вместо дней с комиссиями 0,5–3% против 6,35% у банков.

Grab интегрировал Web3-кошельки, а DBS Bank зафиксировал 80% рост спроса на кастодиальные услуги для цифровых активов.

MAS, несмотря на «чистку» отрасли, запустила проекты Ubin (межбанковские расчеты на блокчейне) и Orchid (гибридные CBDC). Их цель — создание «песочниц» для тестирования сценариев вроде автоматических выплат через DeFi-протоколы (Aave, Compound). Результат? Сингапур занял 2-е место в Global Web3 Index 2024 с 24,4% вовлеченного населения.

Жесткие правила MAS спровоцировали отток части ликвидности в Гонконг, где регуляторы одобрили биткоин-ETF и готовят закон о стейблкоинах. Однако это фильтр качества: к 2030 году капитализация стейблкоинов в Азии достигнет $3 трлн, а Сингапур, благодаря MAS, останется центром их институционального применения.