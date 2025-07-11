«Я был ошеломлен, голоден, я смотрел вперед»

На Летнем книжном фестивале «Смены» рассказали, зачем иностранцы путешествовали по России

Фото: предоставлено пресс-службой издательства Ad Marginem

В 2023 году издательство «Смена» совместно с издательствами Ad Marginem, libra и «Домом творчества «Переделкино» начали проводить переводческие резиденции. На них резиденты работали над книгами авторов, которые посещали нашу страну еще лет сто назад и оставили объемные и не очень воспоминания, заметки и репортажи. В этой серии вышел сборник «Вниз по Волге», а также отдельные книги Йозефа Рота и Эрнста Толлера. На Летнем книжном фестивале «Смены» представили еще одну книгу, уже нашего современника — норвежца Гейра Поллена, а также поговорили об уже вышедших изданиях.

Русское путешествие Гейра Поллена

«Я поймал себя на мысли, что воспринимать со стороны изданные в этой серии книги и те, что готовятся к изданию, очень сложно. Потому что в названии каждой из них есть слова «русское» и «путешествие». Но называются они при этом совершенно по-разному: «Русское путешествие», «Путешествие в Россию», «Путешествие по России». Видимо, скоро нам придется выдумывать другие названия», — начал презентацию серии Александр Филиппов-Чехов, куратор переводческих мастерских «Дома творчества «Переделкино», основатель издательства libra и переводчик. Но у книги норвежца Гейра Поллена есть еще одно слово в названии — Волга.

В 2024 году сооснователь Центра современной культуры «Смена» Кирилл Маевский обратился к филологу-скандинависту, специалисту по норвежской литературе и переводчице Елене Рачинской с предложением перевести, а затем и издать книгу Поллена. Она была знакома с этим автором лично. Дело в том, что Гейр Поллен — не только писатель и председатель Союза писателей Норвегии, но он еще и прекрасно владеет русским языком, занимается переводами. Кроме этого, он преподавал норвежский язык в Санкт-Петербургском государственном университете, а потом — московским студентам. В общей сложности Поллен прожил в России с 2007 по 2020 год.

Филолог-скандинавист, специалист по норвежской литературе и переводчица Елена Рачинская. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Он человек много читающий и интересующийся всем вокруг. Гейр заинтересовался Волгой и стал совершать различные поездки по этой реке. И так постепенно сложилась его книга», — рассказала Елена Рачинская о предыстории произведения «Волга. Русское путешествие». Норвежский вариант книги Поллена — это довольное объемное издание, более 500 страниц. Русская версия — чуть более ста, из них почти 30 страниц занимают фотографии.

«Содержание русской версии книги было отобрано менторами переводческого семинара Любови Горлиной. Это семь-восемь человек, которые много переводили и у которых есть различные премии и награды», — сказала Рачинская. Предварительно переводчики спросили разрешения у Поллена, который согласился, чтобы они выбрали на свой вкус главы из его книги. «Там есть фрагменты книги, которые интересны нам с точки зрения перевода и переводческих игр. А есть симпатичные, интересные главы, которые хотелось представить русскому читателю», — добавила переводчица.

Рачинская также отметила, что переводчики не очень любят работать с книгами иностранцев, которые описывают Россию, потому что в их произведениях много «наивности». «Но Гейр оказался тонко чувствующим человеком. И в его книге этого нет», — сказала Елена. Зато есть много необычного. Например, чувашская сказка, которую Поллен перевел на норвежский язык. А также рассказ про Углич, иностранцев на Волге, феномен русской дачи, торговый дом Смирнова и история его знаменитого бренда водки, а еще — отдельная глава про Карла Фукса.

Заметки Эрнста Толлера

На 1920-е годы пришелся пик путешествий иностранцев по России. Кроме Йозефа Рота и Эрнста Толлера, в нашу страну приезжали австрийский писатель Стефан Цвейг, немецкий архитектор Бруно Таут, японский писатель и журналист Тамидзи Найто, американский писатель Теодор Драйзер, немецкий философ Вальтер Беньямин, британский драматург Бернард Шоу и многие другие. Одни приезжали — посмотреть страну, другие — продвинуть свои идеи. Третьи — заработать. К последним можно отнести Цвейга. Его первое собрание сочинений вышло именно в СССР на русском языке, и только потом — на родине на немецком.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Когда зарождался Советский Союз, в Германии организовали Баварскую советскую республику, которая просуществовала меньше месяца. Драматург и поэт-экспрессионист Эрнст Толлер командовал в этой республике Красной армией. Нельзя сказать, что это получалось у него успешно. Когда Баварская советская республика развалилась, Толлер попал в тюрьму. А в это время в Москве и Ленинграде известные в СССР режиссеры, в том числе и Всеволод Мейерхольд, ставили по произведениям немецкого драматурга спектакли. «Это принесло Толлеру одиозную славу. Поэтому его звали в СССР как драматурга и поэта коммунистической мысли», — сказал Александр Филиппов-Чехов.

Впервые Эрнст Толлер приехал в Россию в 1926 году. Поэта встречали в СССР как важного гостя, водили по большим кабинетам. Но в момент его пребывания в стране в газете «Правда» вышла обличительная статья про немецкого драматурга. И ему пришлось спешно покинуть Советский Союз. Вернулся сюда он в 1934 году, когда проходил Съезд советских писателей. «В этот раз Толлер совершил путешествие по России и по Волге, но никаких следов своего пребывания на Волге он не оставил», — добавил Филиппов-Чехов.

В СССР писателя интересовали изменения, которые произошли в обществе после Гражданской войны: как развивается наука, образование и что происходит с ролью женщин и детей. В своей книге «Заметки из путешествия в Россию» Эрнст Толлер оставил довольно неоднозначные впечатления от визита в СССР. С одной стороны он отметил технический прогресс, развитие городов, встречи с деятелями революции и писателями. С другой — бедность и низкий уровень жизни, безвкусица городской застройки, экономические трудности и дефицит необходимых товаров.

Куратор переводческих мастерских «Дома творчества «Переделкино», основатель издательства libra и переводчик Александр Филиппов-Чехов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Книга Толлера — это не путеводитель. В его книге правды мало, потому что он пытался здесь заработать имя. Это скорее документ времени», — сказал Александр. А также отметил, что драматург оставил «довольно забавные» и «очень наивные» отзывы о посещении мужской и женской колоний в СССР. К примеру, Толлер был уверен, что всех заключенных кормят точно так же, как и его, когда он обедал в мужской колонии.

Путешествие в Россию Йозефа Рота

Два года назад на русском языке вышла книга австрийского журналиста Йозефа Рота «Путешествие в Россию». «В отличие от писателей Йозеф Рот вдохновлялся другим. Он получил заказ на репортажи о СССР. И не испытывая особой любви к России, отправился сюда зарабатывать деньги», — сказал Александр Филиппов-Чехов. Рот писал для газеты Frankfurter Zeitung. А репортажный стиль требовал от него не только ярких стилистических решений, но и «жареных фактов». «Поэтому книга Йозефа Рота — самая противоречивая в этой серии», — отметил Филиппов-Чехов.

Книга Рота — это «журналистское расследование, нацеленное на развлечение немецкой аудитории». Но материал получился занятный, поскольку путешествие Рота было гораздо длиннее, чем у его коллег. Он побывал, кроме Москвы и Ленинграда, еще в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Астрахани. Доехал до Одессы, Киева, Минска, а также был в Баку, Самарканде, Тбилиси. Но про свое путешествие по Кавказу написал совсем мало.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Я ничего не мог написать. Я был ошеломлен, голоден, я смотрел вперед. Это длилось два месяца. Окажись я на другой планете, и то впечатления были бы не такими чуждыми и странными.

Это фрагмент письма Йозефа Рота в редакцию газеты, для которой он писал свои репортажи. В принципе, в этом заключены общие впечатления иностранцев от своих путешествий по России. У кого-то более яркие, у кого-то — чуть менее. Одни ее обожали, как Толлер, другие — недолюбливали, как Рот. Но ясно, что она не оставляла их равнодушными.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».