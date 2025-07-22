Ранко Тепавчевич: «Против Милошевича мы играли в футбол еще по юниорам»

Замглавы Дирекции спортивных и социальных проектов о том, почему спорт в Сербии прогрессировал после отстранения и развала страны

Ранко Тепавчевич . Фото: Реальное время

Санкции ООН в 1991 году наложились на развал Югославии на шесть стран, гражданскую войну, большую текучку спортсменов в иностранные команды. На этом фоне была подготовлена сборная Сербии и Черногории, ставшая олимпийским чемпионом 2000 года. Заместитель генерального директора казанской АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Ранко Тепавчевич в интервью «Реальному времени» рассказал, как спорт на его родине преодолел проблемы с четырехлетним отстранением от международных соревнований.

«Уже к Играм в Сеуле Югославия подходила на своем подъеме, в том числе и экономическом»

— Ранко, 30 лет назад Сербия и Черногория на четыре года были отстранены от международных соревнований. Шла гражданская война. Как вашей стране удалось не только пережить кризис, но и добиться куда более существенных результатов, чем ранее?

— Мужской волейбол в Сербии начал подниматься с поколения, которое представляли братья Владимир и Никола Грбич, Желько Танаскович, Иван Милькович. Можно перечислить всех звезд, участвовавших в финале олимпиады в Сиднее. Плеяда игроков стала таким движком для дальнейшего прогресса. Я считаю, что уже к Олимпиаде 1988 года в Сеуле, Югославия подходила на своем подъеме, в том числе экономическом. Что очень важно и, в частности, влияло на развитие спорта. К этому времени был выстроен очень хороший фундамент для дальнейшего качественного рывка. Сочетание хорошей тренерской школы, генерации нашего народа, влюбленного в спорт, и давало такие результаты.

На церемонии открытия выставки спортивных раритетов Владимира Потанина. Реальное время / realnoevremya.ru

Насчет генерации у меня остались воспоминания из детства: если ты не умел играть в футбол, баскетбол и еще какие-нибудь виды спорта, то ты не пацан. Надо было и играть, и еще разбираться в игровых командных дисциплинах. Помимо того, были выстроены условия, когда у каждого двора были спортивные площадки. Подобные нынешней программе по благоустройству казанских парков, когда есть спортивные площадки. Все это было забито с утра до вечера. Причем это была смена поколений. Когда утром и днем занимались дети, вечером — взрослые после работы. Плюс генетика, посмотрите на меня. Я со своим ростом под два метра на родине совсем не выделяюсь. Моей дочери 15 лет, ее рост 190 сантиметров, что для Сербии привычно. Отмечу, что дочь при таких данных не занимается спортом.



— Развал Югославии на шесть государств не шел в плюс в плане спортивного прогресса.



— Даже развалившись, мы смогли сохранить динамику развития в спорте. Более того, обратите внимание каждая из бывших стран Югославии имеет ряд видов спорта, где позиционирует себя на международной арене. Маленькая 600-тысячная Черногория — это водное поло и гандбол. Словения с Лукой Дончичем выиграла чемпионат Европы по баскетболу, успешно играет в тот же гандбол. А ведь там всего два миллиона жителей. Македония сильна в гандболе. Даже моя маленькая родина, Босния и Герцеговина, выходила в финальную часть чемпионата мира по футболу.

«Рядом с сильными игроками вырастают сильные тренеры»

Понятно что сильнейшими в спорте стала Хорватия, у которой лучше всех пошли дела в футболе, водном поло, гандболе, а также Сербия. Тут еще можно говорить об успехах наших женских сборных в баскетболе, гандболе, волейболе, где играет одна из лучших спортсменок мира Теана Бошкович.

На международной конференции. Реальное время / realnoevremya.ru

— Прогресс женского волейбола вообще ошеломляет, поскольку во времена Югославии волейболистки выступали крайне слабо. Правда, к мощному составу сборной Сербии Бошкович присоединилась, будучи изначально воспитанницей Боснии.

— Сейчас Сербия зачастую аккумулирует в своем спорте лучших из страны бывшей Югославии, за исключением Словении и Хорватии. Хотя уроженцы Боснии, раз уж вы привели пример с Бошкович, имеют возможность выбирать между Сербией и Хорватией.

Переходя от частного к общему, сейчас многое построено на работе в спорте с юного возраста, с учетом современных технологий. Рядом с сильными игроками вырастают сильные тренеры, что далеко ходить, достаточно вспомнить наставника казанского «Динамо-Ак Барс» Зорана Терзича. Если говорить о баскетболе, то это всемирно известные наставники Душан Ивкович, Желько Обрадович, Светислав Пешич, бывший ватерполист «Синтеза» Деян Савич.

У нас выработалась мощная культура развития игровых командных видов спорта. И это сохраняется до сих пор. Если будете в Сербии, зайдите в ресторан, кафе. Начните общаться с посетителями на тему о спорте, вы всегда найдете собеседников. У вас создастся впечатление, что там все погружены в спорт.

На мероприятии Игр стран БРИКС. Реальное время / realnoevremya.ru

— Клубный спорт Сербии заточен под рост молодежи. В одном из розыгрышей еврокубков женское «Динамо» из Москвы разгромило сербский «Поштар», где играли 15-, 18-летние девушки. Прошло от силы пять лет, и эти девушки: Бракочевич, Велькович, Живкович, Огненович, Попович играли в финале Олимпиады 2016 года, когда опытные россиянки вылетели в четвертьфинале.

— Да, это я и имел в виду, когда говорил о генерациях. Так пример великого баскетболиста Радивое Корача стал привлекательным для молодежи, и у нас появилось поколение Далипагича, Делибашича, Кичановича, Славнича, Чосича, и теперь баскетбол, водное поло, гандбол, с недавних пор волейбол — наша спортивная гордость. Кстати, прогресс волейбола это отдельная тема, поскольку там приложила усилия очень сильная волейбольная федерация Сербии. Сейчас европейской конфедерацией руководит Александар Боричич, который много сделал для развития волейбола в стране, бывший тренер сборной Зоран Гаич трудится министром спорта.



«Когда Милошевич уехал из Казани, то я сюда приехал. Получилась некая эстафета»



— В Казани выступали несколько спортсменов из Сербии, вы с кем-то из них были знакомы?

— Так совпало, что мы познакомились с бывшим футболистом «Рубина» Саво Милошевичем еще, что называется, в прошлой жизни. Это была единая Югославия, когда наша группа подростков, занимающихся плаванием, находилась на сборах в одном местечке, которое сейчас является территорией Хорватии.

Тогда было решено провести футбольный матч футболистов против пловцов, в котором, что естественно, мы уступили с крупным счетом, ни разу даже не забив. Как могло быть иначе, если в составе против нас играл лучший бомбардир чемпионата Европы 2000 года, у которого в карьере 102 матча за национальную сборную и золотая медаль чемпионата России. Я это сказал не в качестве комплимента, потому что, еще живя в Белграде, мы знали, что Милошевич перешел в «Рубин». И с того времени начали следить за казанской командой, где он сыграл в 2008 году. А уже летом 2009 года я сам приехал в Казань, получается некая эстафета.

С Владимиром Сальниковым . Реальное время / realnoevremya.ru

— А вы тоже «Партизан»?

— Нет, но я понял вас, что Саво Милошевич воспитанник белградского «Партизана». Что касается меня, то я родился в Сараево, сейчас — это столица Боснии и Герцеговины, знаменитой по тем временам, как столица зимней Олимпиады 1984 года. Уже с развалом Югославии я переехал в страну своих сородичей, поскольку я по национальности серб, тогда это была Сербия и Черногория. А с 2006 года просто Сербия. Кстати, эти различия и разделения «Партизан» или там «Црвена звезда» важны только на родине, а за границей это совершенно неважно. И, например, еще один наш легендарный земляк — Деян Савич, в недавнем прошлом игрок «Синтеза», а затем тренер сборной Сербии, с недавнего времени наставник Черногории, в Казани был для меня просто земляк.

Он же потом стал чемпионом мира на казанском чемпионате мира по водным видам спорта, проходившем ровно 10 лет назад. Я тогда помню его волнение и перед полуфинальным матчем, и перед золотым финалом.

«Босна» — это спортклуб, где я занимался в плавательной секции

После чего последовало славное продолжение, когда Деки со своими подопечными выиграл две Олимпиады 2016 и 2020 годов. Последнюю Олимпиаду в Париже Сербия совершенно неожиданно выиграла уже без него, с другим тренером, но зато с теми игроками, которые начинали и матерели под руководством Савича. Он с ними умел выстраивать разные отношения, мог и по-дружески пообщаться, и стать жестким, если это было необходимо. Как говорится: результат говорит сам за себя.

Я изначально представлял сильнейший спортклуб Боснии и Герцеговины — это «Босна». Самым большим успехом, прославившим этот клуб, была победа его баскетбольной команды «Босна» в Кубке европейских чемпионов 1979 года. Несмотря на то, что мне было три года, я знаю лучших его игроков Мирзу Делибашича, Ратко Радовановича, Светислава Пешича, который затем стал знаменитым тренером.

На обсуждении новых форматов спортивных событий в Казани. Реальное время / realnoevremya.ru

«Босна» — это спортклуб, куда входило множество видов спорта, а я занимался в его плавательной секции.

— Сейчас на вашей малой родине в Боснии выросла плавательная звезда Лана Пудар, которая может громко заявить о себе на чемпионате мира в Сингапуре. Дочь известного в прошлом футбольного голкипера Велибора Пудара, с которым наш Алексей Прудников, олимпийский чемпион Сеула 1988 года, играл в одной команде.

— Конечно, я знаю ее, тем более что Лана успешно выступала в Казани на чемпионате Европы на короткой воде. Кроме того, до прошлогодней Олимпиады она тренировалась у моего друга Дени Мандича. Но вы правильно сказали, что она землячка, но не одноклубница, поскольку, как и отец, представляет другой известный спортклуб «Вележ» из города Мостар. Это чуть южнее Сараево, с недавних пор этот город хорошо знаком хай-дайверам, поскольку в Мостаре проводят международные соревнования Red Bull Cliff Diving по прыжкам с моста, местной достопримечательности. У этого моста многовековая история, на предпоследнем витке этой истории он серьезно пострадал во время боевых действий, а на последнем витке — его восстановили и проводят сейчас соревнования уровня «Мировой серии».

«Мой сын родился в год переезда в Казань»

— А какой спортклуб представляет ваш сын Йован?

— Йован, кстати он родился в год моего переезда в Казань, в 2009-м, на недавних соревнованиях в Казани представлял клуб из Белграда под названием «11 априля».

— «Нови Београд»?

— Нет, тут как раз надо подразделять, что это и одновременно два разных спортклуба, а иногда и содружество. «Нови Београд» образован знаменитым ватерполистом Александром Шапичем, который поначалу руководил префектурой под этим названием, а сейчас стал мэром Белграда. У него есть профессиональная команда «Нови Београд», у которой очень сильный состав, но не самая везучая судьба, поскольку в решающих играх европейских клубных турниров этой команде чуть-чуть не хватает до победы.

— Позвольте, но у них команда носила длинное название «Нови Београд 11 априля».

— Это, наверное, был момент сотрудничества, поскольку «Нови Београд» выступает в бассейне спортклуба «11 априля», но у того есть собственная плавательная школа и секция, за которую и выступал мой сын Йован, тренирующийся в Казани в спортшколе «Касатка».