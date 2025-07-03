Это не Москва с Подмосковьем: Тукаевский район отделяется от Челнов

Власти Тукаевского района хотят перенести администрацию из Набережных Челнов в поселок Новый

Фото: Артем Дергунов

Власти Тукаевского района не хотят делить административный центр с Набережными Челнами и предложили перенести «штаб-квартиру» к себе на родину — в поселок Новый, что в 7 километрах от автограда. «Раис республики Рустам Минниханов поддержал инициативу создания собственного административного центра. Это решение положительно скажется на улучшении инвестиционного климата в районе», — пояснил глава исполкома района Камиль Назмиев, назначенный в декабре прошлого года. Аграрный район производит почти 37% общереспубликанского объема мяса, а близость к трассам М-7 и М-12 обеспечила приток инвестиций в логистику. ОЭЗ «Алабуга» вложит 8 млрд в первую очередь комплекса им. Дэн Сяопина, московская «ПакПрестус» — 4 млрд рублей в производственно-складской комплекс, а из новичков — индустриальный парк «Тукай». Подробнее — в материале «Реального времени».

Суверенитет по-тукаевски

Тукаевский район, считавшийся муниципалитетом-сателлитом Набережных Челнов (второго по величине города в Татарстане, — прим. ред.), запустил процесс административного самоопределения. Именно с этого сенсационного сообщения новый глава района Камиль Назмиев открыл «Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития Татарстана, слегка ошеломив присутствующих.

— В текущем году раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал инициативу создания собственного административного центра в поселке Новом Тукаевского района, — зачитал речь Камиль Назмиев, не поднимая головы. — Данное решение положительно скажется на улучшении инвестиционного климата в районе, способствуя развитию инфраструктуры и привлечению инвестиций.

Глава Тукаевского района Камиль Назмиев. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

То, что речь может идти о «разводе», можно было догадаться по тому, в какой последовательности он перечислял «соседей» Тукаевского района. В списке из семи муниципалитетов «город Набережные Челны» был назван последним.

— На уровне правительства республики создается рабочая группа (по определению административного центра в поселке Новом) под кураторством Рустама Нигматуллина, — пояснил позднее Камиль Назмиев. — К вопросу подключен Минстрой РТ. Это будет поэтапное решение, — дал комментарий он, не называя конкретных сроков.

Марат Бариев: сейчас жалоб от бизнеса нет

Но местные власти намерены твердо отстаивать свое решение и добиться его исполнения. «Сегодня из 43 районов Татарстана мы единственные не имеем своего административного районного центра», — подчеркнул глава района.

Что стало спусковым крючком к обособлению, руководитель объяснил как-то уклончиво. «Сегодня все мы понимаем, в какой мы ситуации работаем», — произнес он.

В настоящее время Тукаевский район является самостоятельной административно-территориальной единицей. Исторически его административный центр — Набережные Челны, хотя сам район не входит в состав муниципалитета. Однако исполком Тукаевского района находится в Челнах. Теперь местные власти намерены сменить «прописку».

Депутат Госсовета РТ Марат Бариев. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В телеграм-каналах пишут, что истинным хозяином района является Ильшат Фардиев и что здесь «блокируют развитие «чужого» бизнеса». Приглашенный на заседание депутат Госсовета РТ Марат Бариев, курирующий этот район, опроверг подобные утверждения. По его словам, сейчас жалоб от бизнеса на власти Тукаевского района не поступает. «В основном есть вопросы от участников СВО», — заметил он.

Герб района с изображением льва, в лапах которого древко с полотенцами, останется прежним. «Лев олицетворяет мощь, силу, отвагу. Семь полотенец, которые нанизаны на деревянную палку, — это единство и дружба нашего многонационального народа, — объяснила замруководителя исполкома Гульнара Галимова.

Экономически Тукаевский район самодостаточен. По итогам 2024 года ВТП района составил 69,7 млрд рублей, отгружено продукции на 51,5 млрд рублей. На его территории производится 37% общереспубликанского объема мяса — свыше 150 тысяч тонн. В этом году район намерен перешагнуть планку ВТП в 73 млрд рублей, и преимущественно за счет сельскохозяйственной продукции. Инвестиции в экономику района составили 28 млрд рублей. С автопромом район объединяет производство автобусной и грузовой техники, которое перенес сюда челнинский производитель «РариТЭК». Директор по развитию ООО «АЗ РариТЭК» Сергей Кадочников показал новые модели автобусов «Лотос», которые собираются по лицензии китайских производителей.

Камской агломерации прописали аэрополис на 100 лет

Несмотря на особенности взаимоотношений двух крупных муниципалитетов, Институт пространственного планирования РТ подготовил стратегию развития Камской агломерации. В ее основе — концепция аэрополиса вблизи аэропорта Бегишево. По замыслу авторов, он должен стать центром притяжения для всего Поволжья.

Директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На территории аэрополиса предполагается построить около 4,8 млн кв. м недвижимости, общие инвестиции оцениваются в 1 трлн рублей. До 2050 года предполагается вложить около 58,1 млрд рублей в инфраструктуру аэропорта Бегишево. Эти средства планируется направить на строительство второй взлетно-посадочной полосы, создание вертолетных площадок, возведение нового терминала и реконструкцию гостиницы, рассказал Камиль Назмиев. Отвечая на вопрос о сроках, он заметил, что долгосрочная программа рассчитана на 100 лет.

В заделе — парк «Тукай» за 1,5 млрд, а на выходе — парк бытовой электроники

Пока внешние инвестиции идут в логистику. ОЭЗ «Алабуга» вложит 8 млрд в строительство первого этапа логистического складского терминала площадью 100 тыс. кв. м. «В прошлом году в тестовом режиме принят состав из Китая, поезд с импортом, а 30 октября состоялась отправка состава на экспорт», — напомнил глава района.

В ходе диалога выяснилось, что отправлять на экспорт сельхозпродукцию отсюда нет возможности, так как комплекс строится под полимеры. А сроки строительства зернового хаба «подвисли». Зато РЖД запланировали модернизацию железнодорожной станции Круглое Поле, что приведет к увеличению пропускной способности магистрали на 60% — с 22 до 35 пар поездов в сутки, с увеличением годового грузооборота на 18,5 млн тонн.

Московская компания «ПакПрестус» собирается запустить в конце года производственно-складской комплекс на 80 тысяч кв. м, сообщил заместитель гендиректора Евгений Михайлов. Общий объем инвестиций — 4 млрд рублей. Комплекс строится под глобального производителя бытовой техники, его название пока не разглашается по условиям контракта.

Среди новых проектов — крупный промышленный парк «Тукай» (назван в честь татарского поэта и перекликается с названием района), сообщила представитель инвестора ООО «Тукай Групп» Ксения Данилова. Он будет расположен на 42 га в непосредственной близости от железнодорожной станции Круглое Поле. Объем инвестиций составит 1,05 млрд.