Потомок казанского головы и мецената Ивана Жаркова хочет увековечить его память

Михаил Шутов: «Мы не чтим тех, кто вкладывался в этот город»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани планируют восстановить исторический мост через Булак, который в народе прозвали Жарковским — в честь макарьевского и казанского купца 1-й гильдии, казанского городского головы (с 1782 по 1784 и с 1802 по 1804 годы) и мецената Ивана Жаркова. В самом начале своего существования это был единственный раздвижной деревянный мост в городе. После пожара на его месте появился обычный, который был разобран в 1950-е годы XX века. Как Жарков построил мост, почему его решили сделать разводным и каким будет новое инженерное сооружение на Булаке, а также как потомок знаменитого купца искал могилу предка — в материале «Реального времени».

Меценат и городской голова

О том, что в Казани хотят восстановить Жарковский мост, стало известно из новостей о благоустройстве территории ЦУМа, который сейчас переживает масштабную реконструкцию. Эскизы моста были представлены комиссии под председательством раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Предположительно, прогулочная зона от ЦУМа протянется между культурно-развлекательным комплексом «Пирамида» и гостиницей «Мираж». А для того, чтобы дотянуть ее до кремля, могут восстановить мост, который соединит Лево-Булачную и Право-Булачную улицы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Когда-то эта территория называлась Забулачье, а еще раньше — Мокрая и Ямская слободы.

«Эта часть города славилась обилием культовых сооружений и набожным населением, а рядом размещались заведения с весьма сомнительной репутацией», — описывает этот район города краевед Алексей Клочков в своей книге «Казань: логовища мокрых улиц».

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Автор рассказывает и о купце Иване Степановиче Жаркове (1742—1813). Сведений о нем осталось немного. Известно, что он родился в Царевококшайском уезде Шалинской волости нынешней Республики Марий Эл. Там же основал первый стекольный завод. Был владельцем мыловаренного и пивоваренного заводов в Казани, держал винный откуп на всей территории Казанского наместничества. Кроме того, содержал рыбные ловли на Волге и Каме, поставлял для армии рубашечный и подкладочный холст, сапожный товар и ремни.

У Жаркова было много государственных и общественных регалий: «Государственный и общественный деятель, промышленник, Макарьевский и Казанский купец первой гильдии, Казанского Наместничества питейных сборов откупщик, меценат, городской голова». Главой Казани он становился два раза: в период с 1782 по 1784 и с 1802 по 1804 года.

«Эта часть города славилась обилием культовых сооружений и набожным населением, а рядом размещались заведения с весьма сомнительной репутацией», — описывает этот район города краевед Алексей Клочков. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Предполагается, что именно под его началом в конце XVIII века были проведены грандиозные земляные работы по спрямлению русла Булака.

«Масштабы этих работ и сегодня поражают воображение: некогда свободный и полноводный Булак, до этого вольготно разливавшийся по своему разумению и едва ли не ежегодно менявший свое русло, был заключен в деревянный желоб, а его берега были отграничены красными линиями новых набережных, будущих улиц Право-Булачной и Лево-Булачной. А уж сколько грунта было перелопачено в ходе этих работ — уму непостижимо!» — пишет Клочков.

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Единственный разводной мост

В 1799 году Иван Жарков подарил городу новую достопримечательность: на свои средства он построил единственный за всю историю Казани разводной цепной мост через Булак, который приводился в действие вручную. В начале XIX века городскую протоку использовали, как торговую артерию, и мост разводили на ночь для прохода торговых барж к многочисленным складам на берегах реки.

— Когда купцы приезжали в Казань, их товары раскладывались прямо перед стенами кремля. Надо было их транспортировать. Известно, что все богатые купцы и баи жили вдоль Булака и Кабана. Чтобы до них довезти весь товар, надо было перегружать его в маленькие лодочки. Чтобы передвинуть все это подальше от кремля, и был построен мост, который был согласован с Москвой. Это был первый деревянный раздвижной мост, который, к сожалению, сгорел во время пожара в 1815 году вместе с большим количеством домов и архивов. После этого жена Жаркова восстановила на том же месте обычный мост на свои деньги, купца тогда уже не было. Он сам погиб в 1813 году, то есть пожар не застал, — рассказал потомок Жаркова в 6-м поколении по материнской линии Михаил Шутов.

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Тогда никто не хотел становиться начальником

Михаил уже много лет делает все возможное, чтобы увековечить имя своего предка. Своими силами он создал страницу в «Википедия»*. Писал письма в мэрию города и в правительство республики с просьбой об установлении какой-либо памятной информации о Жаркове.

— Я давно хотел раскачать эту тему, но это не удавалось. И сейчас мне радостно, что процесс пошел. Потому что человек действительно много сделал для города, восстанавливал, строил, вкладывал деньги, участвовал в его развитии. Он был купцом и главой города, но надо понимать, что эта должность не ради денег. Кроме почета она ничего не давала. Мои бабушки рассказывали, что тогда никто не хотел становиться начальником — эта была тяжелая работа. Оплата небольшая, добавлялось всего 10—20 рублей к доходу, но за это спрашивали за все и за всех, тем более, если что-то случалось, — разъяснил Шутов.

О знаменитом предке ему рассказывали в детстве бабушка и прабабушка. По их рассказам, в 1799 году Жарков, живший в приходе казанского Успенского собора, ходатайствовал перед епархиальным начальством о восстановлении собора, пострадавшего от пожара в 1749 году и от повстанцев Пугачева в 1774 году. Получив разрешение, купец на свои средства восстановил храм, построив в нем придел во имя преподобного Иоанна Дамаскина. Жарков также снабжал священнослужителей собора всем необходимым.

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Утерянная могила

Купец был захоронен на Арском кладбище в семейном склепе. Михаил Шутов вспоминает, как с семьей приходил на погост и тогда здесь еще стоял склеп Жаркова. Но в 1995—1996 годах этого сооружения уже не было — оно исчезло:

— Мы ничего не смогли сделать. Были такие времена в 90-х, когда могилы многих были потеряны. Мы всегда ухаживали за захоронениями своих родственников, подкрашивали крестики, ограды. С детства я рос со знанием, что у меня есть такой предок, как Иван Жарков — голова города. Когда я учился в школе, задавал вопросы о нем своему учителю по истории, но ей это было неинтересно, к сожалению. На уроках нам чаще рассказывали историю советского Татарстана и практически не трогали царский период. Поэтому я начал копаться сам. Выискивать именно корни, основываясь на рассказах своих бабушек.

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Сейчас Михаил Шутов ведет поиски склепа Ивана Жаркова. Хотя во всех официальных источниках указано, что могила утеряна, он отмечает, что видел ее в детстве на первой аллее Арского кладбища. До 1994 года склеп точно был, уверяет Шутов. Его мать указала примерное место, где он находился — это около захоронения Николая Лобачевского. Если не удастся найти сам склеп, семья хотела бы поставить хотя бы какой-то памятник с надписью, что здесь был захоронен Иван Жарков, чтобы сохранить память об этом выдающемся человеке.

— Надеюсь, что удастся поставить такой памятник. Для меня это будет гордостью, — подчеркнул Михаил Шутов, — Это наша история, ее нужно помнить и знать. Речь не только о Жаркове. Есть много людей, которые стали великими для города. Вот, например, приходишь в Госсовет РТ и видишь портреты всех руководителей ТАССР. Но, к сожалению, нет нигде такого же зала, где были бы упомянуты те, кто стоял во главе города, или меценаты, которые его развивали. Мы чтим культурных деятелей, но мы не чтим тех, кто вкладывался в Казань. Мы считаем, что если человек вложился, то он должен был это сделать. Нет, он ничего не должен, он делал это от души. Давайте это чтить и помнить. Пока мы их помним, они живы.

*Роскомнадзор: иностранный владелец ресурса нарушает закон РФ