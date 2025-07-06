«Черный Государь»: «Уставшие миллениалы находят силы и пишут после 12-часовой смены на заводе»

Казанская рок-группа превращается в героев TikTok

Айдар Гайнуллин, Артур «Джерк» Ситдиков, Митя Бурмистров, Виталий Киселев. Фото: предоставлено Дмитрием Бурмистровым

Начинавшаяся как ироничный видеопроект во главе с казанским мультиинструменталистом Митей Бурмистровым группа «Черный Государь» выпустила в этом году второй альбом и стала звездой TikTok с песней «Кабан», причем уже после того, как с участниками было назначено интервью. Перед репетицией музыканты рассуждали о вертикальных видео, русском роке, ностальгии. А также о том, где наиболее грустно лежать, — у гаража или у камыша.

«Все распространение музыки происходит через вертикальные видео»

— Есть знакомая группа, которая начала играть веселья ради. В результате у них куча релизов, тур по Британии, а их серьезные проекты пролетели. Не обидно порой, что выстреливает что-то прикольное, типа песни «Кабан»?

Митя Бурмистров (голос и песни): Мы тоже сначала думали, что у нас группа по приколу. А вообще, все выстреливает в зависимости от удачи и степени приложенных усилий.

Айдар Гайнуллин (бас-гитара): Я согласен, это странно. Перед выходом альбома я в своей голове ставил на другие песни. Мне казалось они душевные, классные, что их можно петь хором, а выстрелил «Кабан».

Артур Джерк (голос, песни и гитара): Мне кажется, так всегда бывает: песня кажется дурацкой, а она выстреливает.

Митя: Это Джерку казалось, что она дурацкая. Мне она всегда нравилась. В общем, никаких обид нет, потому что хит никогда невозможно предугадать. Кто-то из музыкантов уверяет, что он знает, какая из 10 песен на альбоме — хит. Это ерунда, никто ничего не знает, народ выбирает сам. У «Кабана» сейчас миллион просмотров в TikTok. Теперь песня «На маковых полях» на этом фоне — это микроэлемент нашей карьеры. Уставшие миллениалы пишут, что после 12-часовой смены на заводе или после двух ночей в реанимации они слушают «Кабана» и у них появляются силы. Это прекрасно, песня пошла в народ.

Айдар: Есть же люди, такие как я, которые ничего не снимают. И хорошие песни доходят до хороших людей просто так.

Митя: Но они в меньшем количестве доходят. Потому что сейчас все распространение музыки происходит через вертикальные видео.

— Мне кажется, вы в каком-то смысле это предвосхитили. Я вас сначала воспринимал не как музыкальную группу, а как визуальную.

Митя: У нас всегда стиль шел нога в ногу с музыкой. Возможно, он сначала даже был первичным. Но уже в первом альбоме чувствовалось, какая душевность просочилась, и шутки закончились. В последним альбоме у нас все идет от сердца.

«Просто потому, что нам было нечего делать»

— Расскажите тогда, как все началось.

Митя: Все началось в 2017 году с песни «Черный ворон». Мы ее с Джерком придумали просто потому, что нам было нечего делать. У меня вышел альбом Monument, я с ним отъездил тур, очень устал, захотелось приколов. Взяли в руки гитары, нашли кожаные плащи, ковбойские шляпы и какие-то атрибуты эстетики русского рока 1990-х. На коленке, строчка за строчкой придумали «Черного ворона». Сразу записали видео, сорвали 60 лайков от друзей. Через год по похожей схеме вышла песня «Любовь и вино», мы сразу сняли клип. Появилась Лия Сафина, моя жена, которая начала помогать с визуальным стилем — обложки, костюмы. И на бэках петь. Еще через год или полтора мы решили записать не просто минутные версии для YouTube-канала, на котором я выкладывал свои ситкомы и пародии на рекламу. Мы сыграли свой первый концерт с Айдаром, поняли, что у нас есть настоящий басист и мы можем сыграть настоящий классический рок, и наконец записали студийные версии песен «Черный ворон» и «Любовь и вино», свели, попали впервые в какие-то плейлисты. Я подумал, ух ты, блин, мы настоящая группа. У меня были демки, у Джерка, потом я написал еще песен, так скомпоновался альбом.

— И потом вы распались.

Митя: Мы не распались, просто случился 2022 год, все разъехались. Недавно я приехал обратно. С прошлой осени «ЧГ» начал выпускать синглы, накопились новые демки. Я каждый день писал музыку, отсылал Джерку то, что было в нашем стиле. Мы выпустили «Дневник», потом «На маковых полях» — это давняя демка Джерка, которую я доделывал еще в Сербии, а потом позвали Сергея Храмцевича, который добавил саксофон.

— А каково это — заново собираться?

Митя: Мы просто три года друг друга не видели, не нюхали, не трогали. Это было очень странно, когда я еще был жителем Белграда, меня позвали в «Соль» на концерт в прошлом декабре.

Я приехал за неделю до выступления, мы впервые собрались с барабанщиком Виталиком Киселевым «репать» песни, которые мы не играли четыре года, новые песни. Это был стресс, мы даже все переболели. У Джерка, по-моему, температура на второй день репетиций поднялась и не опускалась. Я заболел уже ближе к концерту и потом два месяца приходил в себя, страшно болел.

Айдар: Насколько я помню, год назад мне Митя скинул некоторое количество песен, чтобы я записал бас. И некоторые из них даже не вошли в альбом.

— Он давал референсы? К примеру, песня «Карачун» напоминает какие-то ВИА 1980-х.

Митя: Я думаю, это получилось случайно. Референсами я пользуюсь очень редко, чаще всего в сольном проекте Mitya. Альбом Tuu я делал года три, там были и референсы, я по 120 раз все пересводил. Кстати, в «Карачуне» бас записал Джерк. У Айдара партия получалась слишком хорошей.

Джерк: Я вдохновлялся группой «Крематорий».

Митя: В каких-то треках я сам играю на басу. У меня в Сербии бас-гитары не было, я просто опускал запись гитары на октаву вниз. Где-то использовал миди-бас. Но когда Айдар дотрагивается до баса, то получается настоящий стиль «Черного Государя». Я переслушиваю, например, «Маковые поля» и понимаю, что без баса Айдара песни не вышло бы.

предоставлено Дмитрием Бурмистровым

«Может, ты сам изменился?»

— Насколько в вашей музыке нужна ностальгия? Для меня ваш альбом — музыка, которая звучит как воспоминание о чем-то. И она очень грустная почему-то, в отличие от первого альбома.

Митя: Может, ты сам изменился? Потому что в первом альбоме, например, была песня «5 утра».

Джерк: Я последние три года жестко ностальгирую по юности.

Айдар: Я Мите говорил, что большинство песен даже отзываются во мне какими-то старыми ВИА. Порой жду, что они зазвучат как пластинка с «Мелодии». Может, это из каких-то детских воспоминаний?

Митя: У мамы одна из любимых группа «Агата Кристи». Я слушаю «Агату Кристи» лет с пяти. Так-то я себя ассоциировал всегда с «Металликой», которую я слушаю с детства. При этом я помню, что ездил в свой первый детский лагерь и там пел с отрядом «Дождь» «ДДТ». Все эти группы — наша ДНК, культурный код. Очень приятно своей музыкой что-то подобное вызывать в слушателях сейчас. Но не являясь при этом пародистом, показывающим миниатюры из прошлого.

Это не КВН, а напоминание о том, что было хорошо, и о том, что сейчас хорошо. Не хочется впадать в ностальгию: «О, раньше была настоящая музыка». Это добрая грусть с надеждой и уверенностью в завтра.

— Как по мне, русский рок — это детство. Хорошо, вопрос: как на тебя повлияла жизнь в Сербии?

Митя: Я точно стал гораздо продуктивнее. Когда у тебя нет 10 синтезаторов, гитар, нескольких пар наушников и мониторов, у тебя нет проблем, с чего начать трек.

Я придумал прекрасный ритуал: весь прошлый июль после зарядки и завтрака я начинал писать новый трек. В моем распоряжении была маленькая миди-клава, гитара, наушники и микрофон. И этого больше чем достаточно, чтобы написать новую песню. Примерно так записали большинство демок для «ЧГ», для будущего альбома Mitya и других проектов.

Я, конечно, скучал по ребятам. Так как у меня не было каких-то инструментов, было приятно скинуть демку Джерку и сказать, что здесь, например, нужна акустика. Я был уверен, что он запишет как надо. То же самое с басом Айдара. Это все помогало как-то распределить обязанности и ускорить процесс.

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«Песня номер 4»

— Расскажите про песню «Кабан».

Митя: Это песня номер 4 в нашем альбоме. Она про все, про нас с тобой, Радиф. Как оказалось, людям приятно себя олицетворять с ней. Она выросла из старой демки 2021 года, изначально там был припев: «Мы знаем, сколько времени живет человек». Немного странный посыл, но поначалу нам нравилось.

Но когда я все начал компоновать в альбом, то понял, история лирического героя не вырисовывается. Непонятен был необоснованный надрыв этой песни, кто наш главный герой? И тогда Лия подсказала написать текст от лица кабана. Нам сразу стало очень смешно и хорошо на душе, и через день был готов новый текст, который уже откликнулся у многих. Помню, «лечь у гаража» я заменил на «лечь у камыша».

— У гаража лежать гораздо грустнее, чем у камыша.

Митя: Да. Причем в яме у гаража надо было лежать.

— И песня выстрелила благодаря коротким видео.

Митя: Если раньше, в десятые годы, мы, инди-музыканты, открывались благодаря сайтам, блогам, пабликам «ВКонтакте», то сейчас путевку в жизнь дают только короткие вертикальные видео. Раньше нужно было сделать много маленьких шажочков, записать пластинку, отдать ее на радио, найти лейбл и отдать ему все свои деньги, выступать годами в барах в надежде, что тебя увидит Игорь Крутой… А сейчас ты просто выкладываешь ролик.

Айдар: То есть ролик ты выложил? Я думаю, смотря на другие видео: кто эта женщина 40-летняя, которая что-то готовит и поет под наш трек. Как она это нашла?

Митя: Дело в том, что я ребятам скидываю ярких персонажей, которые используют наш звук. Например, вчера в подборке был настоящий «кабанчик», который занимается под «ЧГ». В другом ролике кому-то там спину массируют. Какая-то женщина кушает бургеры и очень ярко жестикулирует. Или мужик лет 50 в автобусе просто смотрит в экран и едва подпевает. И на заднем фоне играет эта песня. У Айдара от этого голова ломается, кажется, он не может осознать. А я просто благодарен, потому что мы достучались до самой корневой аудитории TikTok.

— Я читал недавно исследование, что большие цифры в стриме не обеспечивают аншлаги в концертах.

Митя: Так и есть, одно из другого не всегда вытекает. Я на днях смотрел интервью с DenDerty. Он жаловался, что в Москве на него пришло 300 или 500 человек — в тысячу раз, меньше, чем у него стримов на «Яндексе». И это абсолютно нормальная реальность.

Но надо понимать, что все равно ты в одном проценте музыкантов, которым повезло быть услышанным. Я в этом нерешаемых проблем не вижу, нужно просто вкалывать дальше. Ты уже нашел аудиторию, которая тебя стримит, а теперь надо до них как-то донести, что у тебя есть концерты.

Такие демократичные времена в музыке. Не надо вкладывать несколько тысяч долларов в студийную запись, как было в 1970-х годах, и пытаться потом распространить свою пластинку до слушателя. Берешь телефон, снимаешь акустический 15-секундный видос своей песни и выкладываешь. И это может быть твоим мостиком к нахождению благодарного слушателя.

Нам рано еще делать выводы, потому что у нас буквально вчера этот видос залетел. Мы этим делимся так долго, потому что у нас свежие ощущения от новой публики. И завтра это может закончиться, а может, Якубович позовет на свою передачу.

Я к тому, что это все в одном шаге или от затишья, или от дальнейшего развития. И мы это контролировать не можем, так же, как мы не можем контролировать, кто нас будет слушать. Может, нас будут слушать люди, которые ради одной песни приходят… Это все равно отлично.

предоставлено Дмитрием Бурмистровым

«Главное — постоянно адаптироваться»

— Пока мы договаривались об интервью, вы сыграли два концерта: в Казани и Петербурге, на «Стереолете».

Джерк: Это были мои третий и четвертый концерт без пива.

Айдар: Мы просто ввели сухой закон на концертах.

Митя: Мне вообще все нравится. В Питере я был очень рад оказаться, потому что на «Стереолето» меня еще в том году приглашали, с MITYA. А тут у нас «Маковые поля» завирусились, я предложил «ЧГ», все подхватили. Всех старых друзей увидел, туда пол-Казани переехало в Питер в свое время. Я впервые выступал с ушным мониторингом. Впервые не сорвал голос, потому что два месяца занимался с Машей Дибровой вокалом. Так же, как и моя жена, она готовилась к своему концерту на «уловке». Еще мы с Храмцевичем впервые выступали без репетиций вообще. Я был счастлив от всего и думал, что этой наш лучший концерт. Выхожу со сцены заряженный, а чуваки стоят полуживые… Оказывается, Айдар себя вообще не слышал, Виталик сразу начал видео пересматривать в поисках ошибок, Джерк чуть сознание не потерял.

Джерк: Вообще, концерты — это очень тяжело, очень затратно по ресурсам, ты приходишь домой, устаешь. Еще пять дней лежишь, у тебя похмелье, хотя ты не пил. Потом восстанавливаешься. Мне кажется, это дело привычки, если выступать часто, раз в неделю, например, со временем, может, само пройдет. Я раньше всегда пьяный выступал, а сейчас смотрю, что у людей в глазах.

Айдар: Я чуваков водил к букингу «Фузз и Дружба», чтобы нам сделали тур. И после этих двух концертов я понял, что, похоже, уже не смогу играть в маленьких засаленных клубах.

Виталик: Тот факт, что мы играли второй раз гораздо лучше первого, меня подсадил на процесс, и я хочу сейчас играть еще и еще.

Артур Джерк: И не умирать как художники.

— А художники плохо умирали?

Джерк: Я о том, чтобы не умер внутренний художник.

— У вас есть стратегия?

Митя: Помню, я расписывал стратегию выпуска альбома Tuu: рассылал промо сотням журналистов, слал пресс-релизы в уйму блогов, связывался с радиоведущими и музыкантами. В итоге в миллион раз эффективнее оказалось иметь завирусившийся видос со своим треком. Так что планы нужно строить всегда, но главное — постоянно адаптироваться.