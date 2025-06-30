Культурные мероприятия июля: куда сходить в Казани

Концерты, спектакли и выставки, которые подарят жителям Казани незабываемые эмоции летом

Фото: Реальное время

Середина лета — отличный повод напомнить себе, как важно делать паузу и наполнять будни яркими моментами. В июле казанцев ждут сразу несколько топовых событий — концерт Леонида Агутина на «Ак Барс Арене», Суперкубок России по футболу, который разыграют между собой ЦСКА и «Краснодар», фестиваль искусств «Горький +», «JAZZ в кремле с Ольгой Скепнер» и т. д. «Реальное время» и «Яндекс Афиша» подготовили подборку мероприятий, которые сделают второй месяц лета насыщенным и теплым не только по температуре, но и по настроению.

Концерты

«JAZZ в кремле с Ольгой Скепнер»

3, 10, 17, 24, 31 июля. Двор Присутственных мест в кремле. 6+

XIX Всероссийский фестиваль импровизационной музыки «Джаз в кремле с Ольгой Скепнер» стартует 3 июля и закончится в середине августа. С самого своего основания фестиваль «Джаз в кремле с Ольгой Скепнер» неизменно стоит на позиции просветительства и популяризации творчества отечественных музыкантов-импровизаторов, и XIX-й сезон — не исключение. В этом году программа фестивального форума представит семь больших концертов мастеров импровизационной культуры России в кремле: Евгений Маргулис, Gayana, LRK Trio с Евгением Лебедевым, Фарид Аскеров, Егор Сесарев, Marimba Plus, Ruden Jazz Band, София Ацбеха Негга, Трио Алексея Подымкина, Эрик Холматов и группа QASCAD, Nikolay Moiseenko Project и др.

предоставлено организаторами фестиваля

Леонид Агутин

5 июля. «Ак Барс Арена». 6+

Леонид Агутин — одна из самых ярких фигур на современной российской сцене. Композитор, поэт, певец, гитарист и продюсер, чье творчество объединяет поп-музыку, фанк, поп-рок и даже кантри.

Slava Skripka

17 июля. «Максимилианс». 18+

Группа Slava Skripka в составе Вячеслава Скрипки и Андрея Попова — яркое явление в мире музыки. Если фраза «Сидим с бобром за столом» вам знакома — вы точно по адресу.

«Гудтаймс»

20 июля. Фабрика Алафузова. 16+

Группа «Гудтаймс» отправилась в тур с программой, в которую вошли главные хиты коллектива за последние годы — от «Спасибо, Артем» до «Гори» и «Видения».

Постановки

Love Letters

2 июля. УНИКС. 16+

Камерный спектакль — история любви, рассказанная через письма. Он и Она переписываются всю жизнь — с детства и до зрелости, делясь мыслями, воспоминаниями и чувствами. Это история двух судеб, которые идут рядом, но так и не соединяются. Он — сдержанный и рациональный, она — яркая и уязвимая. Их письма — попытка сохранить близость, даже на расстоянии.

Фестиваль искусств «Горький +»

4—6 июля. Новый театр им. Г. Камала. 0+

Темой нынешнего фестиваля будет творчество Максима Горького и его осмысление в ключе классических приемов и форм искусства. Центральными событиями станут спектакли-концерты с участием народного артиста РФ Евгения Миронова «Рождение человека» и «Рассказы Горького», спектакль-концерт с участием народной артистки РФ Ольги Остроумовой «Итальянские истории Горького».

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

«Ситса туй / Ситцевая свадьба»



5 июля. Театр им. Камала. 16+

Спектакль по пьесе Ильгиза Зайниева, посвященной первому году супружеской жизни. В центре сюжета — четыре молодые пары, которые в день своей ситцевой свадьбы неожиданно оказываются на грани расставания. Постановка поднимает тему взаимопонимания в семье, показывая, как разные взгляды, обиды и сомнения могут повлиять на самые искренние чувства. Показ сопровождается синхронным переводом на русский и английский языки.

«Удивительный случай»



18, 26 июля, Театр на Булаке. 16+

Комедийная постановка о сложных переплетениях чувств, в центре которой — история шести человек, запутавшихся в отношениях. Один из героев, отправляясь «в выходной на работу», сам не замечает, как оказывается в центре любовного шестиугольника, где каждый связан с кем-то через третьих лиц — и никто точно не понимает, чего хочет. На фоне недомолвок, подозрений и случайных совпадений напряжение растет, но финал оказывается неожиданным.

«Кармен»

22 июля. Театр оперы и балета имени М. Джалиля. 12+

Оперой «Кармен» Жоржа Бизе, которой в этому году исполнилось 150 лет, театр оперы и балета имени Джалиля завершит текущий театральный сезон. Новая постановка выполнена итальянской командой под руководством Марко Гандини (ученика и ассистента Франко Дзеффирелли), а музыкальным руководителем выступил дирижер Большого театра Антон Гришанин.



Рамис Назмиев/предоставлено ТАГТОиБ им. М. Джалиля

Выставки

«Лица эпохи. 130 лет истории»



Весь июль. Национальный музей Республики Татарстан. 0+

К 130-летию со дня открытия Казанского городского научно-промышленного музея в Национальном музее Республики Татарстан подготовлена выставка, рассказывающая об истории его учреждения и выдающихся коллекционерах, вложивших вклад в его развитие. В экспозиции представлены редкие экспонаты, поступившие в собрание благодаря А.Ф. Лихачеву, Л.О. Сиклеру, Н.Ф. Каткову, А.А. Штукенбургу и другим исследователям. Здесь можно увидеть краснофигурный кратер IV века до н.э., чехол от мумии египтянки Тему, акварельную панораму Стамбула 1821 года, репринтное издание Корана Османа 1905 года и даже факел Универсиады-2013.

«Жизнь»

Весь июль. Галерея современного искусства. 0+

Выставка «Жизнь» Олега Иванова открывает одно из ярких имен казанского художественного мира 1990-х годов. Экспозиция стала частью проекта «Казанское время. Художники 90-х», который посвящен исследованию и сохранению творческого наследия поколения, сформировавшегося в переломную эпоху. На выставке представлено около 70 работ из музейных, галерейных и частных собраний, а также инсталляция с оригинальными произведениями творца.

«Сказанием встает Казань…»



1, 2, 3, 4, 5, 6 июля. «Хазинэ». 6+

На выставке «Сказанием встает Казань» представлена ретроспектива работ Фарита Валиуллина — заслуженного деятеля искусств Татарстана, лауреата Государственной премии имени Габдуллы Тукая. Художник принимал участие в росписи купола мечети «Кул-Шариф» и реконструкции знаменитого сграффито «Советская Татария».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Стендап

Ярослава Тринадцатко

6 июля. Stand Up Club Kazan. 18+

Свою стендап-программу в Казани представит Ярослава Тринадцатко — участница проекта «Женщины комики» от Stand Up Club #1.

Алексей Квашонкин

22 июля. КлуП. 18+

Алексей Квашонкин — один из самых заметных стендап-комиков нового поколения, хорошо известный по проектам Stand-up Club #1, автор и ведущий шоу «Споры», S.u.c.k. Voyage, «Друзья». Его сольные программы «Когда-то, где-то» собрали свыше миллиона просмотров.



Реальное время / realnoevremya.ru

Детские

«Василиса Премудрая»

2 июля. «Полимер». 6+

Спектакль «Василиса Премудрая» понравится тем, кто верит в силу волшебства и тайные превращения. Зрители станут свидетелями превращения лягушки в царевну и вместе с Иваном Царевичем пройдут через цепь волшебных испытаний, где главное — не обличье, а верность.

«Авыл эте Акбай / Деревенский пес Акбай»

6 июля. «Экият». 0+

Музыкальный спектакль-путешествие «Деревенский пес Акбай» приглашает юных зрителей отправиться из тихой деревни в яркий, манящий город. На сцене развернется история верного пса Акбая и хитроумной кошечки Тамлетамак, которые преодолеют темный лес, встретят волков, медведей и городских чудесников, чтобы понять, где по-настоящему тепло и уютно.

«Петсон и Финдус. Именинный пирог»

20 июля. Театр Даниила Миронова. 0+

Это не просто спектакль, а настоящее кулинарное приключение в компании любимых героев. Вместо привычных театральных кресел — теплая, почти домашняя атмосфера, где дети становятся полноценными участниками событий: играют, смеются, помогают Петсону и Финдусу, а главное — вместе с ними пекут праздничный пирог. На каждом шагу — уют, сказка и детский смех.

Уличные гуляния

Театральное путешествие в «Клуб Шарык»

Весь июль. Клуб Шарык. 12+

Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» открылся прямо там, где в 1911 году первая профессиональная татарская труппа «Сайяр» вышла на стационарную сцену. Гости оказываются внутри «реки времени»: видеолетопись, дополненная реальность и виртуальная гримерка позволяют заглянуть за кулисы, услышать голоса звезд прошлого и увидеть фрагменты легендарных спектаклей в эффектном «призрачном театре».

«Ночной трамвай»

3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31 июля. Трамвайная остановка «Станция метро «Проспект Победы». 18+

Инсценировка Зои Рутер по пьесе Евгении Карпаниной впервые приглашает казанцев принять участие в спектакле-путешествии. Зрители окажутся внутри настоящего трамвая №5а, чтобы вместе с молодым мотоциклистом Александром Беловым отправиться в путь и переосмыслить прошлое, вспомнить о своих мечтах и задуматься о жизненных решениях. С помощью наушников гости узнают тайны знакомых улиц и достопримечательностей, а заодно глубже погрузятся в историю одного человека из столицы Татарстана.

Реальное время / realnoevremya.ru

Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»

Весь июль. Центр семьи «Казан». 0+

Речной круиз по Казанке подарит гостям новые ракурсы столицы Татарстана: под легкий шум волн можно будет полюбоваться видами старой и современной Казани, узнать, как менялись берега реки за последние полвека, сколько мостов сегодня связывает оба ее берега и какие проекты благоустройства их ждут в ближайшем будущем



Спортивные события

Суперкубок России

12 июля. «Ак Барс Арена». 0+

В матче за трофей встретятся московский обладатель Кубка России ЦСКА и чемпион страны «Краснодар». Для «быков» это будет вторая попытка завоевать Суперкубок России подряд — в 2024 году команда уступила трофей петербургскому «Зениту» со счетом 2:4. Москвичи же становились обладателями Суперкубка целых семь раз.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru