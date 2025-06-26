Музыка без разрешения: как татарстанский бизнес попал под прицел РАО
Предприниматели получают многотысячные штрафы за фоновые мелодии
Российское авторское общество обрушило волну исков на татарстанский бизнес: восемь предпринимателей получили претензии на общую сумму 1,2 миллиона рублей за использование музыки в своих заведениях. Среди ответчиков — рестораторы, владельцы магазинов и салонов красоты. Самый крупный штраф, в 240 тысяч рублей, получил владелец казанской кальянной. Подробности — в материале «Реального времени».
Хочешь ставить музыку — плати
Накануне сразу восемь татарстанских предпринимателей получили иски от Российского авторского общества (РАО) на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Среди них — рестораторы, представители ретейла и бьюти-индустрии. К каждому из них пришло «письмо счастья» из Арбитражного суда Татарстана. Последний зарегистрировал иски об «охране интеллектуальной собственности». Проще говоря — за то, что поставили без разрешения музыку.
Иск на самую внушительную сумму — 240 тыс. рублей — получил Эльчин Абдуллаев. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», он является учредителем ООО «Будду». Последнее, в свою очередь, ведет деятельность в Казани по адресу Тази Гиззата, 6. Именно по этому адресу располагается кальянная Budda Lounge.
В разговоре с журналистом «Реального времени» Абдуллаев сказал, что, прежде чем давать комментарии, он планирует вместе с юристом ознакомиться с материалами.
Еще один представитель сферы гостеприимства — кафе азербайджанской и европейской кухни «Белуга», расположенное вблизи казанского Речпорта. В этом случае исковая сумма составляет 100 тыс. рублей. Третья в этом направлении — ИП Раушания Хусаинова с иском на 200 тыс. рублей. Предположительно, речь идет о заведении «КорольПицца», расположенном на улице Баумана.
Казанский ресторатор Нурислам Шарифуллин ранее делился необычной ситуацией, возникшей вокруг организации детских мероприятий в ресторанах города. История началась с простого заказа: родители попросили пригласить аниматора в образе медведя, которого сопровождала музыкальная колонка. Оказалось, что в зале находился сотрудник Российского авторского общества (РАО), фиксировавший происходящее на камеру. Позже ресторан получил требование заключить лицензионный договор с организацией или выплатить компенсацию в размере 600 тысяч рублей за нарушение авторских прав на музыку, звучащую из колонки аниматора.
Если заключаешь договор с РАО — иск отзывают
Еще один иск схлопотал Минтимер Нугманов — бывший председатель Комитета по делам детей и молодежи казанского исполкома, а ныне основатель кафе «Наше место». Сумма исковых требований, назначенных в отношении его фирмы, составляет 100 тыс. рублей.
Также иски на 100 тыс. рублей каждый получили ИП Дмитрий Морозов, занимающийся торговлей в Сарманово, ИП Ришат Мингазов, торгующий одеждой в Казани, и ИП Динара Алексеева, продающая игрушки и прочие детские товары в Набережных Челнах.
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