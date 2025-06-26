Музыка без разрешения: как татарстанский бизнес попал под прицел РАО

Предприниматели получают многотысячные штрафы за фоновые мелодии

Фото: Динар Фатыхов

Российское авторское общество обрушило волну исков на татарстанский бизнес: восемь предпринимателей получили претензии на общую сумму 1,2 миллиона рублей за использование музыки в своих заведениях. Среди ответчиков — рестораторы, владельцы магазинов и салонов красоты. Самый крупный штраф, в 240 тысяч рублей, получил владелец казанской кальянной. Подробности — в материале «Реального времени».

Хочешь ставить музыку — плати

Накануне сразу восемь татарстанских предпринимателей получили иски от Российского авторского общества (РАО) на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Среди них — рестораторы, представители ретейла и бьюти-индустрии. К каждому из них пришло «письмо счастья» из Арбитражного суда Татарстана. Последний зарегистрировал иски об «охране интеллектуальной собственности». Проще говоря — за то, что поставили без разрешения музыку.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Иск на самую внушительную сумму — 240 тыс. рублей — получил Эльчин Абдуллаев. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», он является учредителем ООО «Будду». Последнее, в свою очередь, ведет деятельность в Казани по адресу Тази Гиззата, 6. Именно по этому адресу располагается кальянная Budda Lounge.

В разговоре с журналистом «Реального времени» Абдуллаев сказал, что, прежде чем давать комментарии, он планирует вместе с юристом ознакомиться с материалами.

Еще один представитель сферы гостеприимства — кафе азербайджанской и европейской кухни «Белуга», расположенное вблизи казанского Речпорта. В этом случае исковая сумма составляет 100 тыс. рублей. Третья в этом направлении — ИП Раушания Хусаинова с иском на 200 тыс. рублей. Предположительно, речь идет о заведении «КорольПицца», расположенном на улице Баумана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казанский ресторатор Нурислам Шарифуллин ранее делился необычной ситуацией, возникшей вокруг организации детских мероприятий в ресторанах города. История началась с простого заказа: родители попросили пригласить аниматора в образе медведя, которого сопровождала музыкальная колонка. Оказалось, что в зале находился сотрудник Российского авторского общества (РАО), фиксировавший происходящее на камеру. Позже ресторан получил требование заключить лицензионный договор с организацией или выплатить компенсацию в размере 600 тысяч рублей за нарушение авторских прав на музыку, звучащую из колонки аниматора.

Если заключаешь договор с РАО — иск отзывают

Еще один иск схлопотал Минтимер Нугманов — бывший председатель Комитета по делам детей и молодежи казанского исполкома, а ныне основатель кафе «Наше место». Сумма исковых требований, назначенных в отношении его фирмы, составляет 100 тыс. рублей.

— Очевидно, что это какая-то фиксация трека, который играл в заведении, которое якобы нарушает права исполнителей. Очень многие рестораторы, которых я знаю, которые в бизнесе, им сильно не нравится вот эта политика РАО. Попадают не только рестораторы, но и другие предприниматели, с которыми я общаюсь. Например, товарищам из сети салонов красоты тоже пришел иск. Эта проблема актуализировалась, потому что раньше было спокойнее: как-то они просто писали письма, и как бы на этом всё заканчивалось. Сейчас они активно взялись за коллег, за нас всех. Они таким образом пытаются заставить рестораторов и других бизнесменов заключать с ними договор. То есть они пугают вот этими исками и говорят: «Окей, мы иск отзовем, если вы будете нам платить каждый месяц», — заявил Нугманов в разговоре с «Реальным временем» и заметил, что сумма соглашения варьируется в зависимости от площади заведения и прочих критериев, совокупность которых формирует ту самую сумму.

Также иски на 100 тыс. рублей каждый получили ИП Дмитрий Морозов, занимающийся торговлей в Сарманово, ИП Ришат Мингазов, торгующий одеждой в Казани, и ИП Динара Алексеева, продающая игрушки и прочие детские товары в Набережных Челнах.