Курс российских пловцов: из Казани в Сингапур

Предварительные итоги Кубка России по плаванию

Евгения Чикунова — главная звезда Кубка России в Казани . Фото: Динар Фатыхов

С 23 по 26 июня в Казани во Дворце водных видов спорта прошли финалы Кубка России по плаванию. Для лидеров сборной страны — это был последний этап подготовки к чемпионату мира, для сильнейших юниоров — последняя проверка перед юниорским первенством планеты. Предварительные итоги первых двух дней турнира — в репортаже «Реального времени».

Кто приехал на Кубок России

Прошло 10 лет с казанской «Акватики», но от идеи повторить ее в нашем городе отказались, доверив эту возможность Сингапуру. Хотя именно в Казани впервые громко заявил о себе сингапурец Джозеф Скулинг, который завоевал бронзу на 100-метровке баттерфляем. Через год стал олимпийским чемпионом, еще через год — бронзовым призером ЧМ. Схожий путь у казанца Егора Куимова, который таким же стилем на этой же дистанции солировал ровно три года. Теперь будем наблюдать за Сингапуром с замиранием сердца, поскольку там снова будут стартовать наши пловцы.

Именно этот старт, намеченный на 11 июля, внес серьезные коррективы в состав участников Кубка России. Дело в том, что не все сборники готовы держаться на пике формы, которую необходимо сохранить до 3 августа. Поэтому кто-то решил пропустить старты в Казани, а кто-то приехал сюда под серьезной тренировочной нагрузкой, которую будет сбрасывать по мере приближения главного старта.

Во время проведения международных стартов внимание к плавательному Кубку России было минимальным. Поэтому удивил регламент этих соревнований, который дарил болельщикам последовательные старты на одной и той же дистанции, вначале у мужчин, затем у женщин.

Женская часть Кубка России в Казани была вполне представительной. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В первый день Кубка России татарстанские болельщики могли переживать за то, что их любимцы ограничились только «деревянными» медалями. Карина Акинова и Эдуард Валиахметов финишировали четвертыми на дистанциях 200 метров комплексным плаванием.

Шестой была женская эстафетная четверка на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем, но это не совсем радует. Дело в том, что в этой эстафете стартовала вне зачета сборная России в составе Александры Кузнецовой и Дарьи Сурушкиной из Санкт-Петербурга, Дарьи Клепиковой из Воронежа плюс Дарьи Трофимовой из Новосибирска. Они установили новый рекорд России, выполнив норматив для попадания на чемпионат мира. Но сборная Санкт-Петербурга без двух своих лидеров и Воронеж без Клепиковой финишировали первыми и третьими соответственно. Татарстан в сильнейшем составе был шестым. Что касается мужской эстафеты, там мы пятые, но выше сразу два состава сборных Москвы и Санкт-Петербург без лучшего спринтера Егора Корнева. Питер и первая команда Москвы, что любопытно, спорили за золото до четвертого этапа эстафеты, когда в воду прыгнули питерец Василий Кукушкин и Илья Захариков, которые незадолго до эстафеты разделили второе место на дистанции 50 метров вольным стилем. Захариков был быстрее поначалу, Кукушкин победил в итоге.

Очень интересным был итог заплыва на 200 метров комплексным плаванием, когда рядом с пьедесталом почета остановился Валиахметов из Альметьевска. Победил бородатый Илья Бородин, 3-е место занял бородатый Максим Ступин. Между ними на 2-е место протиснулся Алексей Сударев из Питера. Любопытно здесь то, что пловцы перед важными заплывами бреют тело, чтобы достичь минимума в сопротивлении воды, а тут двое бородачей.

На Кубке не выступали сильнейшие пловцы Татарстана. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Татарстан, выступавший без дуэта лидеров, остался без медалей домашнего старта

По итогам стартового дня соревнований начинала вырисовываться неприятная тенденция, что Татарстан в отсутствие своих лидеров Софьи Дьяковой и Андрея Минакова останется без наград на домашних соревнованиях. С другой стороны, успешно выступать в командных игровых соревнованиях и в олимпийских дисциплинах способны только Москва и Санкт-Петербург, неоспоримый лидер национального плавания. В Казани среди чемпионов и призеров были представители Барнаула, Воронежа, Йошкар-Олы, Пензы, Калуги, Кемерово, Тулы, Тюмени, Омска и Ханты-Мансийска.

Без Ивана Гирева и Климента Колесникова, Егора Корнева и Мирона Лифинцева, пропускавшего Кубок Андрея Минакова, старты мужчин в первый день выглядели несколько «обезжиренными». Но уж старт второго дня соревнований одновременно и удивил, и напомнил о Татарстане. На стометровке баттерфляем рекорд России установил Роман Шевляков, побив результат представителя спортклуба «Синтез» Андрея Минакова. Шокировал итог заплыва на 50 метров на спине, который выиграл 20-летний Ян Шапкин из Барнаула, признавшийся, что жил по соседству с Андреем Гречиным, ставшим его крестным отцом.



Без медалей остались татарстанские эстафетчики на дистанциях 200 метров вольным стилем, которые совсем недавно стабильно пополняли копилку республиканского плавания. Особенно обидно это выглядело по итогам женского заплыва, когда на пьедестал почета поднялись сразу две эстафетные четверки из Санкт-Петербурга.

Не приехала в Казань и ветеран мирового брасса Юлия Ефимова . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Без «Синтеза» тяжело

Вспомнилось, что ватерполисты казанского спортклуба выиграли золото Кубка России, к чему пловцам необходимо стремиться. Как и к результатам, достигаемым нашими прыгунами в воду. Накануне Кубка России в Екатеринбурге завершился чемпионат страны по прыжкам в воду, и там татарстанцы и синтезовцы получили пять медалей.

Львиная доля на счету Никиты Шлейхера: очное золото на 3-метровом трамплине, серебро на вышке, плюс в синхроне золото на вышке и серебро на 3-метровом трамплине. Плюс серебро Марии Поляковой на 3-метровом трамплине. Необходимо отметить, что многолетний партнер Шлейхера по синхронным прыжкам с 3-метрового трамплина Евгений Кузнецов поначалу объявил, что из-за травмы пропустит чемпионат страны, а затем дал понять, что и весь сезон у него уйдет на лечение. В итоге Шлейхер прыгал с новым напарником, Григорием Ивановым, не сумев в этой дисциплине отобраться на чемпионат мира.

Синтезовец Никита Шлейхер едет на чемпионат мира . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Шлейхер будет стартовать в Сингапуре в личных стартах с 3-метрового трамплина и вышки, и в синхронных запрыгах с вышки вместе с Русланом Терновым из Воронежа, представляющим сейчас Москву.