Подорожание услуг ЖКХ, ограничения на выдачу ипотеки и социальные вклады

Июльские новшества законов и правил, которые изменят жизнь граждан и бизнеса в России

Фото: Евгений Федоров

С 1 июля 2025 года в России резко подорожают жилищно-коммунальные услуги, в отдельных регионах рост превысит 20%. Банкиров обязали ограничивать выдачу ипотеки и автокредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом. Штрафы за вывод персональных данных россиян за территорию страны достигнут полумиллиарда рублей. Об этих и других изменениях в законодательстве и новых правилах с начала месяца — в материале «Реального времени».

Цены на ЖКУ вырастут

С июля в стране вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги — электроэнергию, воду, отопление, газ, канализацию и вывоз мусора. В среднем по стране подорожание составит 11,9%. При этом в Татарстане рост тарифов ЖКХ будет выше среднероссийского показателя, он составит 17,5—22,3%. Ощутимее всего будет повышение платы за отопление. Так, к примеру, в Казани у «Татэнерго» стоимость тепла вырастет с 2 367,35 руб./Гкал до 2 895,24 руб./Гкал, то есть на 22,3%. Индексация коснется всех регионов страны, однако уровень роста будет отличаться.

Реальное время / realnoevremya.ru

Выдачу ипотеки и автокредитов ограничат

С 1 июля 2025 года в России начнут действовать макропруденциальные лимиты. Это новые правила, согласно которым выдача ипотечных и автокредитов заемщикам с повышенными рисками будет ограничена. В первую очередь это коснется граждан с высокой долговой нагрузкой, низким первоначальным взносом и нестабильным доходом. Финансовые организации так же, как и раньше, смогут выдавать такие займы, но только в пределах определенного лимита. То есть шансы на одобрение кредита уменьшаются. Основная причина введения нового правила — рост системных рисков по причине высокой закредитованности граждан.

При выдаче ипотеки, где первоначальный взнос не выше 20%, а показатель долговой нагрузки превышает 50% дохода заемщика, регулятор накладывает лимит на долю таких кредитов в размере 2%. Лимит накладывается и на ипотеки, которые выдаются более чем на 30 лет. По данным Банка России, объем таких кредитов вырос с 10% до 14% за последние два года, что вызывает обеспокоенность.

Что касается автокредитов, которые оформляют граждане с высокой долговой нагрузкой, то их доля также сократится и не будет превышать 20% от общего объема выдач кредитов банками.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Правила вступления в наследство изменятся

С 15 июля 2025 года в России вступает в силу новый закон, согласно которому упрощается порядок принятия наследства для родственников погибших участников СВО и лиц, проживавших или временно находившихся на территориях проведения СВО, если они погибли из-за связанных с этим обстоятельств. Их наследство откроется начиная с даты составления записи о смерти в официальных документах — акте гражданского состояния. В том случае, когда дата смерти по справке или медсвидетельству неизвестна или отличается от даты записи более чем на три месяца, датой смерти будет считаться именно дата оформления записи. То есть наследники смогут оформить права на наследство исходя из этой даты, а не дожидаться подтверждения смерти. Это упростит оформление наследства в трудной ситуации. Раньше для этой процедуры требовалось шесть месяцев с момента смерти.



Контроль за банковскими переводами

С 1 июля 2025 года вступают в силу изменения в статье 86 Налогового кодекса РФ, согласно которым контроль за банковскими операциями расширяется. Если переводы на банковскую карту квалифицируются как доход, то появляется новая налоговая обязанность. Речь идет, к примеру, о получении неофициальной заработной платы, об оплате аренды жилья, поступлениях за товары или услуги при отсутствии статуса самозанятого, а также регулярные крупные переводы. Во всех этих случаях ФНС имеет право затребовать пояснения и доначислить налог на доходы или налог на профессиональный доход. Новые правила касаются операций, где источники не имеют подтверждения официальными доходами. К исключениям относятся переводы в качестве подарков, помощи родным, возврата долгов или совместных трат.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Социальные вклады

С 1 июля граждане, которые получают меры соцподдержки от государства, смогут оформить социальный банковский вклад и счет. Максимальная сумма вклада составит 50 тысяч рублей, процентная ставка определяется каждым банком индивидуально. Главное преимущество заключается в том, что банк не имеет права брать комиссию за открытие счета, обслуживание карты и переводы. Однако гражданин имеет право открыть только один такой вклад и один счет, а оформить их можно только на себя.

Новые правила для крупных инвесторов

С 1 июля 2025 года вступает в силу закон о защите и поощрении капиталовложений. Он касается бизнеса, развивающего в первую очередь крупные проекты, такие как строительство заводов, дорог, открытие новых производств. Если раньше такие компании решали споры с властными структурами через третейские суды, что проще и быстрее, то сейчас можно будет обращаться только в обычный суд. Кроме того, вступает в силу изменение, согласно которому компании, где доля иностранного капитала составляет больше 25%, не смогут получать господдержку

Закон касается бизнеса, развивающего в первую очередь крупные проекты, к примеру, открытие новых производств. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Обращения в суд в онлайн-формате

В России вступает в силу новый регламент подачи документов по делам об административных правонарушениях. Заявления и прочие процессуальные документы можно будет отправлять в электронном формате через портал «Госуслуги», региональные сайты, специальные онлайн-платформы, определенные Верховным судом или Судебным департаментом, а также через личные кабинеты на сайтах госорганов и Банка России. Для подачи документов могут потребовать усиленную квалифицированную электронную подпись. В отдельных случаях можно обойтись простой электронной подписью.



Персональные данные россиян можно будет хранить только в России

С 1 июля 2025 года вступает в силу запрет на хранение персональных данных российских граждан за рубежом. Все компании и организации, которые имеют дело с такими данными, будут обязаны собирать, обрабатывать и хранить их только на территории России, все этапы должны будут проходить исключительно на российских серверах и в дата-центрах. К персональным данным относятся фамилия, имя, номер телефона, адрес, паспортные данные, электронная почта и другие сведения, которые позволяют идентифицировать человека. За нарушение закона предусмотрены серьезные штрафы, которые могут достигать 500 миллионов рублей, и ограничения на работу.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Маркировка продуктов и косметики

С июля этого года в России будет запрещено продавать дезодоранты, средства для волос, бритья и ароматизаторы, а также соусы, пряности, сухие супы, специи и уксус без обязательной маркировки. Все эти категории товаров отметят специальным кодом, по которому можно проследить путь от производителя до покупателя. За продажу немаркированных товаров грозит штраф. Для ИП он составит 50 тысяч руб., а для юрлиц — 200 тысяч руб.