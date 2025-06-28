Гид по улице Мусы Джалиля: богатые гимназистки, суконный король и Карим Тинчурин

Прогулка по Петропавловской улице, часть 2-я

Улица Мусы Джалиля. Фото: Реальное время

Современная улица Мусы Джалиля в Казани начинается с Акчуринского переулка и продолжается Петропавловской улицей, названной в честь собора первоверховных апостолов Петра и Павла. Можно сказать, что эта часть важной городской артерии посвящена делам религии, сфере образования и взаимодействию общества и власти.

Мариинская женская гимназия (М. Джалиля, 18/2)

В 1859 году в Казани появилось женское училище первого класса, когда стало понятно, что один Родионовский институт благородных девиц высокий спрос на образование закрыть не может. Здесь учились только жительницы города, в шести классах. Училище располагалось в доме Крупенниковой, затем в начале прошлого века здание вошло в состав Дома Ушковой. Здесь преподавали платные предметы — немецкий, французский языки, рисование, музыку, пение, танцы.

Через год училище стало Мариинским, а в 1869-м — гимназией. Вскоре после этого в ней ввели семь классов. Переезд учебного заведения на Петропавловскую улицу инициировал председатель попечительского совета Николай Боратынский. Для этого был приобретен аварийный дом Теренина за 11 500 рублей, за 40 000 его отремонтировали. А в 1878-м еще и реконструировали и надстроили, чтобы вместить всех учениц (а их было уже 896). Среди них были представительницы таких известных фамилий, как Казембеки, Загоскины, Молоствовы, Стахеевы, Свешниковы. В 1900 году в гимназии учились мусульманки. Вместо Закона Божьего и церковнославянского языка им преподавали основы ислама.

В 1918 году здесь открылась трудовая школа. В 2008-м в здание въехал лицей имени Лобачевского. В 1989-м это была экспериментальная школа-лицей №1, потом очно-заочная школа наук и академический колледж, далее лицей №33. По документам же лицей КФУ существует с 2013 года — тогда это решение принял ректор Ильшат Гафуров.

Мариинская гимназия. взято с сайта commons.wikimedia.org (общественное достояние)

Собор первоверховных апостолов Петра и Павла (М. Джалиля, 21)

Один из красивейших казанских храмов возник отнюдь не в благодарность от купца Ивана Микляева Петру Первому за то, что он передал казенный «шерстяной завод». Вначале им владела пятерка купцов (роду Микляева он перешел после его смерти).

Собор возник на месте Петропавловской церкви, построенной в середине XVI века. Новый храм освятили в 1726 году, тогда же появилась колокольня. У собора два храма: летний, на втором этаже, во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла, и теплый — в честь Сретения Господня. Также есть два придельных храма в честь чудотворных икон Божией Матери: верхний — «Живоносного источника», нижний — «Неопалимой купины».

Собор пережил пять пожаров, причем в 1815 году ему даже пришлось «переехать» в Гостинодворскую церковь (сейчас ей хотят вернуть прежний вид после работы Госархива).

Масштабную реконструкцию храма провели в конце XIX века, к тому времени колокольня начала крениться. Ее проект сделал архитектор Казанского университета и будущий смотритель здания московского Храма Христа Спасителя Михаил Литвинов.

В 1939-м собор закрыли, объявили памятником архитектуры и разместили в нем планетарий. В 1989 году его вернули верующим. В это же время здесь возникла кряшенская община во главе с выпускником Московской духовной академии, кандидатом богословия Павлом Павловым. В 1997-м протоиерей и община получили храм во имя Тихвинской иконы Божией Матери на улице Худякова.

Собор. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Церковь Козьмы и Дамиана (М. Джалиля, 21 к3)

Это надвратная церковь собора, ныне перекрытое двухскатной металлической кровлей. Ее построили в 1708 году. Сейчас Космодемьянская церковь, по сути, стала северным крылом Микляевского дома. В 1818-м ее упразднили и превратили в квартиры для священнослужителей и склады.

Церковь Козьмы и Дамиана. взято с сайта wikimedia.org/Алексеев Игорь Евгеньевич

Дом Микляева — Дряблова (М. Джалиля, 21/19)

На этом месте была «светлица царской выездной», то есть место, где высокопоставленные государственные лица останавливались, когда посещали Казань.

Рядом была «коневая площадка», где торговали лошадьми. Купец Иван Микляев, будущий строитель Петропавловского собора, выкупил это пространство и стал благоустраивать. Так возник памятник гражданской архитектуры конца XVII века. Затем он перешел к Дрябловым, родственникам его жены. А потом, к примеру, краевед Николай Загоскин называл его «Дрябловский дом» и утверждал, что здесь квартировали Петр I и Екатерина II.

В дальнейшем в доме располагались гостиница, чайная, трактир, свечное восковое производство, биржа труда, хлебопекарня. В советское время — столярный цех и мастерские училища при фабрике «Адонис». Неудивительно, что именно здесь хотели открыть музей истории Казани.

Проект реставрации был утвержден в 2018 году. Предполагалось, что здесь будут ремесленная мастерская, лекционный зал, библиотека, выставочное пространство, кафе и сувенирные лавки. Работы все еще идут.

Дом Михляева. Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

Дом Баумана и Тинчурина (Мусы Джалиля, 16/5)

Этому зданию приблизительно 200 лет, его как минимум трижды перестраивали. Сначала появились третий этаж на углу с Профсоюзной и двухэтажные лавки, а потом и они стали выше. При современной реставрации у здания появился новый четырехэтажный пристрой взамен утраченного старого.

После купцов Тихонова и Никитина им владели люди более известные — упомянутый ранее Николай Боратынский и Зинаида Геркен, его сестра. Здесь держал столярную мастерскую Эрнест Бауман и родился его сын Николай, член петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» и руководитель Московского комитета и Северного бюро ЦК РСДРП.

Также в конце XIX века здесь работала типография Бронислава Домбровского. Бывший зубной врач, он активно печатал по заказу духовной академии. Кроме того выпускал множество книг на татарском, включая азбуки, Коран и, к примеру, труды Ризаэддина Фахретдина, а также переводы Пушкина, Андерсена, Толстого.

В 1919-1937 годах здесь жил драматург Карим Тинчурин, написавший в это время важнейшие произведения — «Американец», «Без ветрил», «Угасшие звезды», «Казанское полотенце» и, конечно, «Голубую шаль». Отсюда его в НКВД навсегда увез черный воронок.

Дом Баумана и Тинчурина. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru