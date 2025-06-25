Вкладчикам начислят налог на 20-30% больше, чем годом ранее

Эксперты связывают это с высоким «ключом» и обязанностью банков отчитываться перед налоговой

Фото: Коллаж "Реального времени"

В этом году в России вступили в силу значительные изменения в налоговом законодательстве, в том числе и в налогообложении доходов по вкладам и счетам. Главное, что нужно знать владельцам депозитов, — с 5 млн до 2,4 млн рублей в год снизился порог для применения повышенной ставки. Кроме того, эксперты прогнозируют значительное превышение суммы налога по сравнению с прошлым годом, когда только в Татарстане вкладчики заплатили 2,9 млрд рублей, а в целом по России — 111 млрд рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

Россияне отнесли в банки почти 60 трлн рублей

Совокупный объем счетов и вкладов физлиц в российских банках достиг 59,4 трлн рублей. Это данные ЦБ на 1 мая, то есть только за апрель цифра выросла более чем на полтора триллиона. В Банке России прирост связали с индексацией социальных платежей с 1 апреля и более ранней выплатой детских пособий и пенсий (деньги перечислили заранее из-за майских праздников).

Но, если изучить статистику в разрезе последних лет, видно, что рост сбережений россиян был сопряжен с резким повышением ключевой ставки ЦБ — до 20% в 2022-м, до 16% в 2023-м и до 21% в 2024-м.

Совокупный объем счетов и вкладов физлиц в российских банках достиг 59,4 трлн рублей, только за апрель цифра выросла более чем на полтора триллиона. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Так, за последние годы сумма вкладов и счетов (без учета эскроу) существенно выросла:

на 1 января 2023 года — 36,8 трлн рублей (+5%);

на 1 января 2024 года — 45,1 трлн рублей (+23%);

на 1 января 2025 года — 53,7 трлн рублей (+19).

В целом за год (с 1 мая 2024-го по 1 мая 2025 года) объем депозитов увеличился на 23% — с 47,9 трлн до 59,1 трлн рублей (без эскроу).

Коллаж "Реального времени"

Больше всего вкладов в ПФО — у татарстанцев

У жителей Приволжского федерального округа в мае на счетах в банках было 7,5 трлн рублей, и больше всего сбережений у татарстанцев — 1,2 трлн. Причем сумма вкладов в нашей республике за год выросла больше, чем по России — почти на треть (+28%), поднявшись с 0,9 трлн до 1,2 трлн рублей.

На втором месте по сумме вкладов — нижегородцы с 1,1 трлн рублей, на третьем — самарцы с 1 трлн рублей. В пятерку регионов по величине накоплений также входит население Башкортостана (788 млн) и Пермского края (656 млн).

Коллаж "Реального времени"

Какой налог на вклады заплатят россияне и татарстанцы?

С ростом популярности депозитов в России выше и прогнозы по сумме налога, который должны уплатить вкладчики со своих доходов. Так, в 2025 году Минфин рассчитывает получить по этой статье в два раза больше, чем годом ранее — 251,49 млрд рублей (в 2024-м план был 108,55 млрд, но, по данным ФНС, поступило 111 млрд). В 2026 году объем НДФЛ на доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) прогнозируется на уровне 262,14 млрд, в 2027-м — 173,34 млрд.

С ростом популярности депозитов в России выше и прогнозы по сумме налога, который должны уплатить вкладчики со своих доходов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сам налог появился в 2021 году, но фактически россияне начали его платить только в 2024-м, поскольку ранее их освободили от уплаты сбора в 2021–2022 гг. Поэтому в текущем году вкладчики заплатят его второй раз, но по новым правилам, которые вступили в силу в 2025-м. Налог касается дохода с депозитов, полученного в 2024 году, и начисляется только в части превышения необлагаемой величины.

Необлагаемый доход рассчитывается следующим образом: 1 млн рублей умножают на максимальное значение ключевой ставки Банка России по состоянию на первое число каждого месяца в течение указанного календарного года. Например, в 2024-м — это 21%. Получаем формулу: 1 млн рублей х 21% = 210 тысяч рублей (годом ранее необлагаемый доход составлял 150 тысяч). Налог предстоит заплатить только с суммы процентов по всем вкладам гражданина за 2024 год, которая превышает 210 тысяч рублей. Допустим, вкладчик заработал на процентах 250 тысяч, тогда налогом будет облагаться только 40 тысяч.

С этого года в стране действует новая пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ. Вместо двух ставок 13% и 15% их стало пять: 13%, 15%, 18%, 20% и 22% в зависимости от уровня дохода. Однако ставки для налога на доходы с вкладов остались прежними: 13% и 15%. Снизился только порог для применения повышенной ставки: ранее он составлял 5 млн, а сейчас 2,4 млн рублей. Таким образом вкладчик, заработавший на процентах менее 2,4 млн рублей за год, заплатит по ставке в 13%, а если его доход превысит указанную сумму — 15% без дальнейшей прогрессии.

В текущем году вкладчики заплатят налог второй раз, но по новым правилам. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Расчеты будут сформированы в августе 2025 года»

Гражданам не придется самостоятельно подавать сведения о доходах с вкладов в налоговую — это сделают за них банки. Кроме того, данные отобразятся в «Личном кабинете налогоплательщика». Заплатить налог с дохода от вкладов нужно не позднее 1 декабря 2025 года. Получить налоговое уведомление можно опять же через «Личный кабинет налогоплательщика», его мобильную версию (приложение «Налоги ФЛ») или через портал «Госуслуги».

Для начисления налога не учитываются проценты по эскроу-счетам и рублевым вкладам со ставкой не более 1% в течение всего года. Если доход получен в иностранной валюте, его пересчитают в рубли по официальному курсу ЦБ на дату фактического получения.

Первый раз налог на вклады 1,8 млн россиян выплатили в 2024 году. Объясняя рост НДФЛ выше темпа роста фонда зарплат, налоговики сообщили, что это «связано с ростом дивидендов (+26%), с доходов в виде процентов, полученных по вкладам в 2023 году (+111 млрд рублей)», говорится в отчете ФНС за 2024 год.

В Татарстане в прошлом году более 33 тысяч жителей заплатили налог на доходы с процентов по банковским вкладам, полученных в 2023-м. Общая сумма налога составила 2,9 млрд рублей.

Объясняя рост НДФЛ выше темпа роста фонда зарплат, налоговики сообщили, что это «связано с ростом дивидендов (+26%), с доходов в виде процентов, полученных по вкладам». Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

На запрос «Реального времени» в УФНС по РТ о том, какая сумма прогнозируется к сбору в республике в этом году и сколько вкладчиков заплатят налог, в ведомстве сообщили:

— В настоящее время информация о начисленной сумме налога по расчетам НДФЛ с доходов, полученных в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках за 2024 год отсутствует, так как данные расчеты будут сформированы в августе 2025 года, — сообщил заместитель руководителя УФНС по РТ, советник государственной гражданской службы РФ 1 класса Сергей Котников.

«Рост НДФЛ с этих источников будет превышен значительно»

Между тем эксперты убеждены, что в этом году сумма поступлений с налога на вклады в Татарстане, как и в целом по России, будет значительно выше.

— Скорее всего, да, потому что банки сейчас обязаны предоставлять данные в налоговый орган о суммах выплаченных процентов по вкладам (остаткам на счетах) в отношении каждого физического лица, которое получало их в течение предыдущего года. Дело не в том, что вклады растут, а в том, что раньше никто 3-НДФЛ по данному вопросу никогда не подавал, и эти вклады по факту налогом не облагались. А сейчас данные будут передавать, банки обязаны отчитаться, и всем прилетят «письма счастья» из налоговой, — предупредила финдиректор консалтинговой фирмы «Леонат» Наталья Николаева.

Собеседница издания убеждена, что по той же причине и самих налогоплательщиков по этой статье в республике прибавится. Хотя в прошлом году их число немногим превышало три десятка тысяч человек: «Да, но тогда у налоговой не было доступа к этой информации, а сейчас банк обязан извещать о всех вкладах физлиц. Поэтому прирост в этом году будет не в том плане, что увеличится количество процентов по вкладам: вырастет количество получателей дивидендов, поскольку будет больше информации о людях, которые их получают».

Согласен с этим и директор ООО «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» Виктор Тимохин, который также считает, что в этом году ожидается большее поступление налога на вклады:

— Я считаю, что ожидается однозначно с учетом того, что ключевая ставка ЦБ достаточно долго была очень высокой. Она и сейчас не маленькая, и, по оценкам многих финансовых экспертов, вложение средств на депозиты физлицами являлось достаточно надежным, стабильным, высокодоходным инструментом для инвестиций. Сейчас, конечно, это немного упадет, но все равно будет достаточно востребовано в течение 2025 года с учетом того, что были и короткие сроки для вкладов (3-6 месяцев), и они наиболее привлекательные по ставкам.

При этом даже те вкладчики, которые захотят забрать свои средства со счетов в банках, должны учитывать: в любом случае снятые проценты попадут в расчет налоговой базы, пояснил эксперт. «Поэтому считаю, что по сравнению с прошлым годом рост НДФЛ с этих источников поступлений для бюджета будет превышен значительно. Трудно подсчитать точно, но, так как ключевая ставка в первые 4-5 месяцев текущего года все равно оставалась достаточно высокой, думаю, именно эти проценты, приходящиеся на 2025-й, составят сумму порядка 20-30% превышения по сравнению с предыдущим периодом», — заключил спикер.