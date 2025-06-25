«Я активно сотрудничаю со следствием»: обвиняемый полковник СК сдал коллегам коды доступа

Бывшие коллеги и опера ФСБ продолжают «копать» под арестованного экс-начальника Приволжского отдела СК в Казани

Фото: Вильдан Насыров

Где отставник Следкома «спрятал» свой загранпаспорт, за что он получил благодарность после водворения в СИЗО и зачем на допросы вызывают свидетелей из числа работников скорой? Об этом журналисту «Реального времени» стало известно в казанском суде, где бывшему ВИП-сотруднику следствия Эдуарду Закирову продлевали арест — по обвинению в превышении полномочий путем уголовного преследования отдельных бизнесменов.

«Как будто я маньяк и насильник»

До 22 августа останутся в СИЗО бывший начальник следственного отдела по Приволжскому району Казани СКР Эдуард Закиров и его бывший подчиненный Евгений Скрипников. Такое решение принял Советский райсуд Казани по ходатайству следствия. Многочисленные аргументы защиты и самих арестантов не помогли добиться более мягкой меры пресечения. Зато в процессе обсуждения ходатайств вскрылись новые детали дела в отношении экс-силовиков, которых обвинили в наличии личных интересов в чужих бизнес-спорах и превышении полномочий путем возбуждения на участников споров уголовных дел.

Старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел Следкома по РТ Никита Демидов подчеркивал — вину оба фигуранта не признали и основания для меры пресечения им не изменились.

— Являясь пенсионером следственных органов, обладая обширными связями, Закиров может оказать давление на участников уголовного производства, скрыться от следствия и суда, — сообщил он и дал понять, что в «деле следователей» могут появиться новые эпизоды. — Закиров в настоящее время проверяется управлением ФСБ на причастность к совершению иных преступлений и, находясь на свободе, может уничтожить доказательства.

К защите офицера СК подключилась Тамара Цаболова из Москвы, выступая в тандеме с казанским коллегой. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Чуть позже сам экс-начальник следственного отдела парировал довод бывшего коллеги: «Проверяют на причастность к иным преступлениям» — когда я это читаю, у меня возникает ощущение, как будто я маньяк и насильник. Прошло два месяца [с начала расследования], вопросы о причастности к иным деяниям подтверждения не нашли», — заявил суду Эдуард Закиров.

К защите офицера СК подключилась московский адвокат Тамара Цаболова. На заседании она выступала в тандеме с казанским защитником, экс-начальником отдела Следкома по РТ Айратом Уразмановым. Последний просил приобщить к материалам дела копии приказа СКР об увольнении Закирова от 24 февраля текущего года и документ регионального Следкома о расторжении трудового договора, а также удостоверение новоиспеченного пенсионера.

Также, возражая против дальнейшего содержания за решеткой, защита представила копии наград обвиняемого, включая почетную грамоту от имени Александра Бастрыкина — «За добросовестное исполнение обязанностей и высокий профессионализм» и медали «За безупречную службу» и «За службу закону», а также благодарность от главы Татарстана. В ход пошла и бытовая характеристика от соседей, заверенная в управляющей компании, из которой следовало: Закиров — «вежливый, внимательный, без вредных привычек; всегда принимает активное участие в общественных работах, конфликтов не имеет».



Адвокат Айрат Уразманов пытался выяснить — были ли установленные попытки воздействия на свидетелей со стороны его клиента. Вильдан Насыров / realnoevremya.ru

— В распоряжении защиты имеется уведомление из Следственного комитета (датировано мартом текущего года, — прим. авт.), которое подтверждает — загранпаспорт Закирова находится в следственном управлении, а не на руках. Это связано с особенностями прохождения службы, — объяснил адвокат Уразманов.

Представитель СК сказанное не отрицал. «Да, загранпаспорт, действительно, в следственном управлении. Но покинуть страну можно и без него — через дружественную Беларусь и другие республики СНГ. Скрыться от органов следствия и суда можно также на территории Российской Федерации», — утверждал следователь Демидов.

— Имеются ли достоверные факты, что он, действительно, намерен покинуть место проживания либо воспрепятствовать следствию? — уточнила адвокат Цаболова.

— Эти сведения предоставляются сотрудниками управления ФСБ, которые указывают, что эти факты могут иметь место быть, — отвечал сотрудник следственного отдела.

Детали обвинения и судебный «допрос» следователя

Адвокат Айрат Уразманов поинтересовался — были ли со стороны его клиента реальные попытки воздействия на потенциальных свидетелей: «Какие-то действия он совершал, чтобы попросить не давать показания, не являться к следствию, изменить показания?».

Следователь Никита Демидов сослался на результаты осмотра мобильника обвиняемого — после увольнения он неоднократно связывался с действующими сотрудниками Следственного комитета. «С 22 апреля, благодаря мере пресечения, такой возможности не имеется, поскольку он изолирован от общества», — отметил он. На дополнительный вопрос: установлено ли, что эти контакты имели отношение к проверке, которая проводилась в отношении Закирова еще до возбуждения дела, Демидов ответил: «Достоверно — нет».



Дело против бывших следователей Закирова и Скрипникова (на фото) в СК возбудили по материалам проверки прокуратуры Татарстана. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Немало вопросов бывшему коллеге задал и сам арестованный, с учетом 18-летнего опыта работы в следствии. Однако прежде чем перейти к ним, стоит напомнить — с чем связано обвинение отставного полковника и его экс-подчиненного в превышении должностных полномочий по предварительному сговору из корыстной либо иной личной заинтересованности (пункты «г» и «е» части 3 статьи 286 УК РФ).

По версии силовиков, еще 29 февраля 2024 года следователь Скрипников по указанию своего начальника Закирова возбудил два дела на некоего Хусаинова по статьям 173.2 и ч. 1 ст. 187 УК РФ — о незаконном образовании юрлица с предоставлением в июле 2010-го сведений о подставном участнике в компании ТД «Проммаш» (оптовая торговля машинами и приборами, директор Зуфар Хусаинов) и о незаконном сбыте средств электронных платежей. Оба дела в прокуратуре и СК считают незаконными, поскольку первая статья появилась в Уголовном кодексе лишь в декабре 2011-го, а действовавшая редакция ч.1 ст. 187 УК вообще не предусматривала уголовку за сбыт электронных средств платежей.

В марте 2024-го Скрипников по указке шефа «без наличия достаточных оснований», по мнению сотрудников прокуратуры, СК и ФСБ, возбудил дело в отношении того же Зуфара Хусаинова по мошенническому уводу имущества фирмы «Газкомплектсервис Казань» на 20,3 млн рублей, хотя спор между этим застройщиком инженерных сетей и «Проммашем» носил гражданско-правовой характер.

В ходе заседания обвиняемый с 18-летним опытом расследований атаковал молодого коллегу вопросами. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В рамках дела Скрипников инициировал обыск в «Таскшеринг Рус» и обосновал эти действия ссылкой, будто бы директор этой сторонней компании Радик Губаев похитил 48 млн рублей у компании «Татэко». Хотя никакого дела по заявлению «Татэко» на момент обыска не существовало, зато две компании выясняли отношения в арбитражном суде, и в итоге претензии «Татэко» суд удовлетворил, однако до реальных выплат дело не дошло и параллельно с исполнительным производством было инициировано уголовное — в отношении Губаева, все в том же отделе СК по Приволжскому району Казани на те же 48 млн.

Когда подозреваемого в мошенничестве директора задержали — 15 млн рублей в счет погашения долга ушли на счет Марата Сахапова (следствие считает его аффилированным руководителем «Татэко»), да и остальную часть долга Губаев весьма оперативно погасил. По версии следствия, на него давили угрозами ареста и направлением дела в суд, а после погашения всей задолженности преследование Губаева четырежды приостанавливали и дважды прекращали — сначала за примирением сторон, потом — за отсутствием состава преступления.

Тем временем бизнесмен Сахапов сам получил статус фигуранта дела о даче взятки под ФНС через группу посредников, причем инициировали его преследование все в том же отделе СК под руководством Эдуарда Закирова, однако с учетом явки с повинной ареста требовать не стали. В СИЗО Сахапова упекли уже после передачи материалов в центральный аппарат регионального управления.

Сознавшегося взяткодателя отправили в СИЗО лишь после передачи дела из Приволжского отдела в центральный аппарат Следкома по РТ. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Причиной столь жестких мер в отношении сознавшегося взяткодателя (дела таких сознательных по примечанию подлежат прекращению за деятельным раскаянием) может быть желание силовиков получить от Сахапова показания на бывших следователей, считает Закиров.

— Вы считаете дело в нашем отделе возбуждали «под угрозой преследования и под предлогом возмещения имущественного вреда». Так был имущественный вред или не было? — начал «допрос» следователя экс-начальник следственного отдела.

Отвечать на этот вопрос Никита Демидов не стал, сообщив, что текст рассматриваемого ходатайства местами дублирует фабулу первоначального обвинения. «Окончательное обвинение будет предъявлено позже», — заметил он.

— Далее вы указываете — «под угрозой преследования, ареста и других мер принуждения «Проммаш» погасил задолженность. Вы, наверное, в курсе, что директор к нам не являлся — он находился в Арабских Эмиратах. Как тут надавить?! — удивился Закиров.

Суд снял несколько вопросов обвиняемого полковника к следователю. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Все элементарно, вы делали это через...», — на этих словах ответ следователя оборвала судья Разия Зимагулова: «Отвечать не обязательно, вопрос снимается!».

«Юридическим адресом «Проммаша» является массажный салон. Вы в курсе этого?», — продолжил обвиняемый. «Вопрос снимается судом», — вновь вмешалась судья.

Согласно данным Rusprofile, по московскому адресу указанной фирмы в многоэтажке Южного Бутово находятся еще 319 организаций.

В СК двояко оценили сотрудничество Закирова

Также судом был снят вопрос — как состыкуется с обвинением о незаконных действиях Закирова и Скрипникова по предварительному сговору тот факт, что первый не только забрал у второго одно из расследуемых дел, но и понизил его в должности.

Ответить на следующий вопрос представителю СК разрешили и выяснилось — после допроса 28 свидетелей и четырех обысков с официальным заявлением о каких-либо угрозах и иных попытках воздействия никто не обращался.

«Вы, наверное, подтвердите, что я активно сотрудничаю со следствием?», — продолжил Эдуард Закиров, добавив, что добровольно назвал коды доступа к своему сотовому, избавив силовиков от необходимости назначать экспертизу для санкционированного взлома телефона. Ожидаемого полковником утвердительного ответа не последовало.

Вопрос о якобы имевшемся другом телефоне в процессе сторона защиты и сам обвиняемый комментировать не стали. Реальное время / realnoevremya.ru

— Предоставление вами пароля я могу трактовать двояко, — заявил следователь. — С одной стороны — да, предоставили. С другой — телефона, которым вы пользовались длительное время, его нет. А тот, что предоставили, использовался краткий период времени, мало и, мягко говоря, был подчищен. Поэтому однозначно трактовать ваши сведения по паролю не могу, а те объяснения, что вы даете, не подтверждаются установленными по делу обстоятельствами.

Вопрос о якобы имевшемся другом телефоне в процессе сторона защиты и сам обвиняемый комментировать не стали.

Выступая по существу ходатайства, Эдуард Закиров дал понять — позиция о продлении ареста основана лишь на обвинении в тяжком должностном преступлении. Он просил смягчить меру пресечения:

— Насчет обширных связей. Когда ты увольняешься — эти связи растворяются: люди общаются с вашей должностью, а не с вами. Тут указано, что следователь действовал со мной по предварительному сговору, хотя я этого следователя просил уволиться. Это подтверждают и коллеги. На оставшиеся следственные действия — выемку и детализацию абонентских соединений — моих и Скрипникова, на допросы работников скорой медицинской помощи и предъявление окончательного обвинения — я физически повлиять не могу. Прошу изменить мне меру пресечения.

В числе недопрошенных свидетелей по делу — бригада скорой помощи. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Упомянутые допросы медиков фигурировали в ходатайстве следователя в перечне намеченного на ближайшие два месяца. По данным «Реального времени», речь идет о бригаде скорой помощи, которая выезжала в СК по вызову к попавшему в дело бизнесмену Губаеву. Вероятно, с помощью этих свидетелей силовики намерены выяснить — имело ли место давление в отношении того фигуранта.

В качестве характеризующих материалов защита приобщила благодарственное письмо в адрес Эдуарда Закирова и его отца от благотворительного фонда «Вера. Надежда. Любовь» за участие в программах помощи военнослужащим и добровольцам — участникам СВО. Письмо было получено через месяц после ареста полковника. Также суду представили справки о том, что родные обвиняемого нездоровы.

Адвокат Тамара Цаболова назвала ходатайство следствия необоснованным, сославшись на то, что одни лишь намеченные допросы медиков — не основание для продления ареста на два месяца. «Позиция защиты — все необходимые действия выполнены, в связи с чем отпала необходимость содержания под стражей», — выступила она, напомнив, что дома Закирова ждут супруга и двое малолетних детей.

— Неужели мы должны закрывать глаза, ваша честь, вот на такие обстоятельства — человек работал, имел благодарности от таких уважаемых лиц, как президент Татарстана, Александр Бастрыкин, руководитель Следственного управления по Татарстану, был хорошим сотрудником, и тут к нему применяются такие меры, как к ранее судимым за какие-то тяжкие преступления?! — рассуждала защитник из Москвы.

Нужен ли Закиров под стражей для окончания следственных действий — вопрос риторический, считает его адвокат. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Не усматривается, чтобы Закиров совершил хотя бы одно действие, чтобы помешать следствию», — оценил материалы дела адвокат Айрат Уразманов. По его мнению, излишняя строгость меры пресечения объясняется лишь фактом службы обвиняемого в силовых органах:

— Такой подход ни на чем не основан и не соответствует здравому смыслу... Ничто не мешает следствию реализовывать свои полномочия по сбору доказательств и принятию решения для предъявления окончательного обвинения. Нужен ли для этого Закиров под стражей — вопрос риторический. Ни один человек не будет пытаться повлиять на расследование, которое проводится центральным аппаратом управления в сопровождении оперативных сотрудников ФСБ. В противном случае — это был бы довод для ходатайства о страже.

По мнению казанского защитника, самая горячая пора расследования уже миновала, и довода о тяжести обвинения недостаточно. «Считаю — дальнейшее продление ареста невозможно. Прошу отказать следователю», — подытожил он.

Иное мнение высказал помощник прокурора Советского района Тимур Назмиев, назвав изложенные следователем обстоятельства достаточными, а ходатайство — законным и обоснованным.

Суд, который часом ранее продлил «прописку» в СИЗО для Скрипникова, не стал менять меру пресечения и его бывшему шефу.