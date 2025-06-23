Петербургский invest сhеcк-up: с чем вернулся Татарстан с ПМЭФ-2025

Делегация Татарстана привезла с форума большой пакет соглашений с российскими регионами о расширении торгового оборота

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

«Борьба между регионами за инвестиции всегда была нешуточной. Сейчас приходится сражаться за внутрироссийский капитал, поэтому каждая сотая балла имеет большой вес», — прокомментировал зампред ТПП РТ Артур Николаев победное серебро Татарстана в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов за 2024 год. За три дня на ПМЭФ-2025 татарстанская делегация подписала немало соглашений по продвижению стратегических проектов, а на полях форума Рустам Минниханов успел провести 53 встречи с представителями бизнеса из стран СНГ и зарубежных государств. С каким портфелем контрактов вернулась республика, неизвестно, но дружественные партнеры остались те же — ВЭБ, «Промсвязьбанк», ДОМ.РФ, а из новичков — Вологда, Севастополь и Дагестан.

Укрепить связи с Центральной Азией

«Трехдневная рабочая программа татарстанской делегации была очень насыщенной. На полях ПМЭФ-2025 прошли переговоры с международными партнерами из Туркменистана, Кыргызстана, Индонезии, Республики Сербской, Казахстана, Турции, Узбекистана, Бахрейна», — обрисовал Рустам Минниханов географию интересов республики на ПМЭФ-2025. Плюс в заключительный день форума состоялась встреча с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром, курирующим инвестпроекты татарстанских компаний по экспансии на внешние рынки, добавил он. В этом направлении 2025 год может стать поворотным. На западе Казахстана, в Атырауской области, «Татнефть» должна запустить производство бутадиеновых каучуков стоимостью $1 млрд, а вблизи Караганды на юго-западе — вывести на проектную мощность шинный завод KamaTyresKZ стоимостью $284 миллиона.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Обсуждаются ли новые инициативы на фоне расширения промышленной кооперации с Россией, не говорилось. Но среди стран СНГ Казахстан остается самым крупным зарубежным партнером Татарстана. Двусторонний товарооборот за 2024 год составил почти $600 млн. В ближайшие годы стороны намерены довести этот показатель до $1 млрд. Новым партнером из стран СНГ станет Кыргызстан. «Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний в Кыргызстане», — заявил Минниханов на встрече с первым зампредом Кабмина Кыргызской Республики Данияром Амангельдиевым. Очевидно, ПМЭФ-2025 дал возможность сверить часы со многими партнерами в Центральной Азии, откуда для бизнеса открываются новые экспортные маршруты и сокращаются логистические издержки. Это отвечает основной теме нынешнего форума: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Теплый ветер Северной столицы

Предварительные итоги участия Татарстана в ПМЭФ глава республики подвел сразу после возвращения в Казань, в пятницу днем. Как обычно, рассказал кратко и без лишних подробностей. «Подписаны соглашения и планы совместных мероприятий с рядом российских регионов», — заявил он. Но, судя по сообщениям пресс-служб губернаторов, на этом фронте появилось немало интересного.

Так, можно рассчитывать на перезагрузку торгово-экономических отношений с Петербургом. В последний день ПМЭФ Рустам Минниханов встретился с губернатором Александром Бегловым.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

До этого они общались два года назад на Петербургском газовом форуме, договорившись пролонгировать дорожную карту. На этот раз главы регионов наконец подписали план мероприятий по развитию сотрудничества на 2025—2029 годы. «Взаимопонимание Петербурга и Татарстана помогает двум регионам вместе готовить инициативы федерального уровня», — отметил Беглов. В тот же день Татарстан заключил соглашение о партнерстве с Ленинградской областью.

В настоящее время межрегиональный товарооборот с Санкт-Петербургом составляет 30,8 млрд рублей, что соответствует уровню 2016 года. Из них 10 млрд рублей приходится на Ленинградскую область, а давними поставщиками являются КАМАЗ, ХК «Ак Барс», «Татхимфармпрепараты».

Впрочем, есть и другие цифры. По данным Республиканского маркетингового центра, поставки бизнеса через электронные сервисы в Санкт-Петербург и Ленинградскую область в прошлом году составили 6,58 млрд рублей. Для сравнения, в Ульяновскую — 6,6 млрд рублей, в Московскую область — 7,7 млрд рублей, Москву — 20,8 млрд рублей. Чем будут наполнены новые соглашения, не говорилось, но есть надежда, что невидимые преграды перестанут мешать расширению торговых связей. В целом торговый оборот Татарстана с регионами РФ составил в прошлом году внушительные 500 млрд рублей.

«Татнефть» отправится по дорогам Великого Устюга и Дагестана

Заметным событием на форуме стало подписание соглашений «Татнефти» по расширению сети АЗС в регионах. Новые точки появятся на северо-западе и на юге. Сейчас правительство Вологодской области прорабатывает вопрос строительства сети АЗС «Татнефти» на территории региона, сообщила пресс-служба губернатора. «На данный момент их всего девять. Георгий Филимонов (глава региона, — прим. авт.) предложил Рустаму Минниханову рассмотреть возможность зайти на трассу Вологда — Великий Устюг, ведущую из областной столицы на родину Деда Мороза, — одно из ключевых туристических направлений Вологодчины», — пояснили в пресс-службе области. Точные сроки появления АЗС пока не указаны.

предоставлено пресс-службой АИР

Вместе с тем губернатор попросил Минниханова «поделиться» резидентами для вологодского IT-парка, создаваемого «по образу и подобию парка имени Башира Рамеева». «Обсудим с IT-компаниями, готовы ли они стать резидентами IT-парка в Вологодской области», — ответил раис, не став давать поспешных обещаний. И предложил встречную идею — «локализовать» маркетинговый центр для малого и среднего бизнеса. «Это наша разработка, и она действительно работает. Здесь вологодские предприниматели смогут продвигать продукцию местных производителей», — убеждал Минниханов.

Открыл доступ для «Татнефти» и Дагестан. «Знаю, как дагестанцы страдают от качества местного топлива, не раз поднимал этот вопрос на различных уровнях, — написал глава региона Сергей Меликов в своем телеграм-канале, комментируя подписание соглашения с «Татнефтью» на полях ПМЭФ-2025. — Теперь в регионе появится крупный игрок, а это — инвестиции, налоги, развитие конкуренции».

Правда, АЗС под брендом «Татнефти» будут работать на условиях франчайзинга, уточнили в компании. Расширится сотрудничество с Севастополем и Тывой. С ними подписаны соглашения на 2025—2027 годы.

После завершения форума руководители многих регионов заявляли о рекордных инвестициях. Сообщалось о подписании 1 060 соглашений на сумму в 6,3 трлн рублей. Были ли заключены сделки по привлечению инвестиций в Татарстан, неясно. Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина привезла на форум 200 инвестпроектов, которые предлагалось реализовать в муниципалитетах республики. Сыграла ли какая-нибудь ставка, не сообщалось. Но в заключительный день форума стало известно о намерении КАМАЗа построить в Саратове завод по сборке раздаточных коробок для грузовых автомобилей. Предполагаемые инвестиции — 20 млрд рублей. Соглашение об этом подписали гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и губернатор области Роман Бусаргин. Ожидается, что сборка появится на территории Столыпинского индустриального парка, планируется создать 300 рабочих мест.

Может ли Нижний потеснить Татарстан на пьедестале АСИ

Татарстан занял второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов за 2024 год, разделив его с Нижегородской областью. Исход конкурса АСИ для Татарстана был непредсказуемым, так как еще в прошлом году среди регионов появился амбициозный соперник. Нижегородская область улучшила позиции, резко поднявшись с шестого на второе место к Татарстану. До сих пор республика непрерывно занимала второе место с 2019 года, не опускаясь до этого ниже третьего места (это случилось лишь раз, в 2018 году), и не знала преследователей. «Кажется, он немного «задремал» там наверху», — отметил один из собеседников.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В конце 2024 года АСИ изменило методологию рейтинга, увеличив количество показателей — с 70 до 110. Выросло — до восьми — количество направлений, по которым оценивается пользовательский путь инвестора в регионах. В результате Москва снова заняла первое место, а Татарстан и Нижегородская область встали на вторую позицию, на третью поднялись Башкортостан и Московская область.

Какое количество баллов на этот раз набрал каждый из конкурирующих регионов, организаторы предпочли не раскрывать публично. «Детализация результатов передается командам глав регионов и распространяется ими по своему усмотрению», — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе АСИ.

«Выиграли один рейтинг, продвинулись там, а дальше?

Некоторые губернаторы разместили по горячим следам посты в своих телеграм-каналах, рассказав о достижениях в работе с инвесторами. Рустам Минниханов поступил иначе. В своем телеграм-канале разместил фотографию с мэром Москвы и подписал: «Москва — Татарстан. С уважаемым Сергеем Семеновичем». Это не просто политический комплимент. Скорее всего, глава республики решил выразить поддержку мэру Москвы, высказавшегося с легкой иронией по поводу рейтингования регионов.

«Количество показателей (оценки регионов, — прим. авт.) — если сложить показатели национальных проектов АСИ, рейтинга губернаторов, то получится около 5 тысяч. Даже при помощи искусственного интеллекта учесть [данные рейтингов], поверьте, будет очень сложно, — заметил он на панельной сессии. — Конечно, надо учитывать движение [регионов] по этим рейтингам, учиться опыту, но самое главное — не процесс, а результат, — заявил Сергей Собянин. — Вся команда должна ориентироваться на результат. Хорошо, выиграли один рейтинг, продвинулись там, а дальше?»

Он считает, что итог работы регионов надо оценивать по тому, как «выросла экономика, инвестиции, доходы населения, отношение бизнеса к власти, а потом будут понятны «твои места». «Надо оставаться жить в реальной жизни и добиваться успеха», — заключил он.

Тем не менее власти республики ставят задачу сократить время инвестора при получении техусловий на подключение к инженерным сетям. Так, самым труднодоступным является подключение к сетям газоснабжения. На это уходит почти полтора года (482 дня). «Ставится задача сократить время вдвое — до полугода (224 дня). В этом году настроены ускорить нормативные сроки выдачи разрешения на строительство — с 316 до 201 дня, а также предоставления земельного участка по итогам торгов — до двух месяцев (75 дней)», — заявил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

«Москва и Татарстан активно вкладывались в цифровизацию процессов, связанных с госуправлением, поэтому множество параметров оценки эффективности, скорости выдачи разрешений, скорости подключения к коммуникациям и так далее у них могло оказаться на высоком уровне», — говорит управляющий директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Кроме того, Москва и Татарстан обладают развитой инфраструктурой, ведут активную работу с инвесторами, что также вносит вклад в рейтинг — часть показателей формируется путем опросов экспертов — предпринимателей.



«Татарстан разделил позиции с Нижегородской областью, и это хорошо, что есть регионы, которые постоянно дышат в спину, — отметил зампред ТПП Артур Николаев. — Рейтинг основан на опросе предпринимателей, поэтому к нему стоит относиться со всей серьезностью. Он объективен, так как повлиять административными ресурсами нет возможности. Знаю, что были регионы, которые излишне административно подошли и пытались подтянуть результаты, после чего им подрезали баллы. В республике идет серьезная работа по инфраструктуре, проходит немало инвестиционных форумов, поэтому обогнать будет непросто», — заключил он.