«Несогласные» на обработку персональных данных садоводы рискуют разорить свои СНТ

Новшества закона и инертность граждан поставили садоводческие товарищества под угрозу миллионных штрафов

Фото: Динар Фатыхов

Серьезными финансовыми угрозами обернулось для садоводческих товариществ майское ужесточение ответственности за нарушения установленного порядка обработки персональных данных. Штрафы за обработку персональных данных без письменного согласия их обладателя способны разорить казну любого СНТ. В то же время председатели татарстанских садоводств столкнулись с нежеланием их членов предоставлять такое согласие. «Реальное время» разбиралось в законодательном тупике, возможных путях и поисках путей решения региональным отделением российского Союза садоводов.

«Месть» председателю

30 мая 2025 года резко выросли штрафы за неуведомление Роскомнадзора о начале обработки персональных данных — СНТ за это нарушение может заплатить до 300 тысяч рублей, а председатель СНТ — до 50 тысяч.





— Мы такое уведомление в Роскомнадзор, разумеется, подали, а теперь ждем и опасаемся проверок и еще более крупных штрафов, — поделился с «Реальным временем» председатель одного из казанских садоводств. — В правлении СНТ хранятся и обрабатываются данные собственников земельных участков — без этого мы не можем им ни счета по уплате членских и целевых взносов выставлять, ни необходимые справки выдавать, ни контролировать оплату взносов. Все собственники сами, добровольно нам эти данные предоставили. А вот согласие на обработку персональных данных дали нам не более четверти от общего количества собственников. Остальных мы уговариваем написать такое согласие, а они отказываются.

Отказ подписать согласие, по его словам, садоводы обосновывают по-разному. Одни принципиально не дают, потому что «неизвестно, что вы с нашими данными сделаете». Другие требуют «гарантии, что эти данные не попадут в руки мошенников». А третьи молча игнорируют просьбы. И никакие доводы и убеждения, что свои персональные данные каждый садовод уже тысячу раз предоставлял в тысяче мест, от почты до поликлиники, на них не действуют, посетовал глава СНТ.

«Никакие доводы и убеждения на садоводов не действуют». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Я понимаю, что мои данные уже «засвечены» во множестве учреждений, — рассуждает одна из «несогласных», Татьяна Ш. — Но я не хочу давать согласие. Думаю, что, если я его дам, а потом случится утечка, я даже претензию руководству СНТ за это не смогу предъявить, скажут, что сама на все согласилась. Лучше уж не соглашаться вовсе.

При этом Татьяна, как и большинство садоводов, отлично понимает, что «утечка» уже случилась, а может, и не раз — ей уже названивали мошенники, называли по имени-отчеству и даже номер СНИЛС правильно продиктовали, когда пытались получить доступ в ее личный кабинет на «Госуслугах» под видом записи к врачу на «профосмотр».

Один из садоводов и вовсе сказал, что давно и сильно обижен на руководство своего товарищества и потому согласия не даст — пусть, дескать, председателя оштрафуют. Такая вот «личная месть», которая может, согласно КоАП РФ, обойтись главе СНТ в 100—300 тысяч рублей (на первый раз), а самому товариществу — в 300—700 тысяч. При повторении нарушения должностное лицо могут наказать штрафом до 500 тысяч, а СНТ — до 1,5 млн рублей.

Уговорить невозможно, наказать нельзя

— У каждого СНТ есть устав, должно быть принято положение о порядке обработки и хранения персональных данных садоводов, и в этих документах предусмотрена обязанность садоводов предоставлять персональные данные, а значит, и согласие на их обработку они должны предоставлять, — говорит глава Татарстанского отделения Союза садоводов России Илья Слесарский. — Но насильно заставлять их это делать мы не можем. Мы можем только как-то влиять на них в этой ситуации. К примеру, если садовод обращается в правление за каким-то документом, например справкой, что он владелец садового участка, председатель может сказать, что не вправе без его согласия работать с его персональными данными. А значит, и справку такую выдать не может. И это ведь правда так!

По словам главы республиканского Союза садоводов, проблема стоит остро, потому что некоторые организации могут работать с обезличенными персональными данными и таким образом не несут ответственности за их обработку без согласия владельцев, а СНТ не может. Ну невозможно «обезличенно» ни квитанции на оплату взносов выписать, ни контролировать поступление платежей, ни взыскать через суд долги с неплательщиков взносов.

Слесарский также отметил, что проблемы при получении согласия возникают в основном со «старыми» членами СНТ. Покупая участок, новые владельцы пишут заявление о вступлении в СНТ. Для заявлений в садоводствах разработали специальные бланки, куда «автоматом» включено и согласие на обработку персональных данных. Некоторые председатели, стараясь решить проблему, сейчас начали собирать заявления от всех владельцев участков, включая тех, кто давно в члены СНТ принят, — для того чтобы таким путем получить их согласие.

На вопрос, можно ли как-то «наказать» несговорчивых садоводов, которые ставят под угрозу крупных штрафов все товарищество, Илья Слесарский ответил, что ему о возможных мерах воздействия на них пока ничего не известно. Но в Союзе садоводов масштаб проблемы осознают и будут искать пути ее решения:

— Конечно, можно отказаться от обработки персональных данных садоводов, которые не дали на это согласия, но в итоге такое СНТ накажет только себя. Эти люди не будут платить взносы, а пользоваться всеми благами от СНТ будут. Я думаю, в ближайшее время специалисты Роскомнадзора нам подскажут, как действовать, и, надеюсь, найдется такое решение, от которого не будут страдать ни садоводы, ни сами СНТ.

Если отказаться от обработки данных «несогласных», СНТ накажет само себя. Реальное время / realnoevremya.ru

Слесарский также обратил внимание, что законодательство требует не только иметь согласие на обработку персональных данных, но и обеспечить их сохранность. И тут тоже могут возникнуть проблемы. Например, сведения, относящиеся к персональным данным, следует хранить в сейфе, в отдельном помещении, обеспечив отсутствие к ним доступа со стороны посторонних, а помещение, где стоит сейф, должно быть под охраной и хорошо защищено от проникновения злоумышленников: например, на окнах должны быть установлены решетки, а в самом помещении — сигнализация. В большинстве садоводств таких мер ранее не принималось, следовательно, СНТ ожидают серьезные дополнительные расходы.

Нет согласия — нет члена СНТ?

— Люди предоставляют СНТ свои персональные данные, потому что понимают, что иначе у них будут проблемы, а согласия на их обработку не дают, потому что проблем у них от этого не будет, — считает юрист Раят Зайнуллин. — Сейчас приходит на ум только одна возможная мера борьбы с таким поведением — председатель может занять позицию: «Раз вы не даете согласия, мы будем считать, что у нас ваших данных нет». И прекратить выставлять им счета на оплату взносов, а раз взносы не оплачиваются, прекратить предоставлять этим членам СНТ разные блага — например, «отрезать» водоснабжение.

Отказ предоставлять согласие на обработку персональных данных, говорит эксперт, может стать поводом поставить вопрос об исключении садовода из членов СНТ. Тогда этому гражданину придется заключать договор с СНТ, а в нем также должно фигурировать его согласие на обработку персональных данных. Он также рекомендует разъяснять соседям несговорчивых садоводов, что, когда за нарушение придет штраф, платить за такое упрямство будут все члены СНТ — его вычтут из членских взносов.

Юрист добавил, что именно из-за этой казуистики с персональными данными он сам был вынужден прекратить оказывать юридические услуги физлицам. С юридическими лицами его организация работает, а с «физиками» теперь он заключает договоры на услуги как физлицо.

Мы попросили пояснить, предусмотрены ли законом меры воздействия на граждан, ставящих СНТ в такую ситуацию, и разработаны ли Роскомнадзором рекомендации на этот счет. скриншот с сайта Яндекс.карты

«Реальное время» обратилось в Роскомнадзор с запросом о том, как быть законопослушным председателям садовых товариществ, если члены СНТ предоставляют им необходимые для осуществления деятельности товарищества персональные данные, но не дают согласия на их обработку, и как им избежать штрафов в том случае, если все возможные меры в виде уговоров и разъяснений уже исчерпаны. Также мы попросили пояснить, предусмотрены ли законом какие-либо меры воздействия на граждан, ставящих СНТ в такую ситуацию, и разработаны ли Роскомнадзором какие-либо рекомендации на этот счет.



— Если члены СНТ не дают согласия на обработку персональных данных, СНТ имеет право использовать другие законные основания, предусмотренные частью 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных», — сообщили в ведомстве. — В частности, стоит рассмотреть возможность обработки данных на основании исполнения договора с членом СНТ, если это необходимо для выполнения положений устава или других документов СНТ, например для расчета взносов или уведомления о собраниях. Важно проанализировать все цели обработки данных и выбрать подходящие правовые основания для каждой из них.