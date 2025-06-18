Денис Демин, «Газпромнефть»: «140 млн тонн баррелей производится в сутки, это покрывает весь спрос в мире»

На дискуссии ПЭМФ-2025 рассуждали, сохранит ли устойчивость международный рынок нефти и почему КНР может «спутать карты»

Начальник департамента по стратегии, инновациям и устойчивому развитию «Газпромнефти» Денис Демин. Фото: взято с сайта Росконгресса

«Китай, скорее всего, уступит Индии по темпам роста спроса в следующие годы. Причина в том, что у КНР хорошо получается развивать сегмент электромобилей, ее успех в переходе (на чистый транспорт) можно сравнить со сланцевой революцией в США», — обозначил новый тренд начальник департамента по стратегии, инновациям и устойчивому развитию «Газпромнефти» Денис Демин, говоря о грядущем смещении спроса на российскую нефть. При этом в США прогнозируется существенное замедление добычи сланцевой нефти, но и эти изменения не повлияют на устойчивость российской «нефтянки», заявили участники дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума — 2025. Ожидать высокого роста цен на нефть не приходится из-за востребованности альтернативной энергетики, добавил ректор Уфимского нефтяного университета Олег Баулин. Подробнее — в материале «Реального времени».



Конфликты не тянут цены

Конъюнктуру цен на мировом нефтяном рынке в ближайшие годы будут определять две страны — Китай, постепенно снижающий спрос на российскую нефть, и США, сокращающие поставки сланцевой нефти на европейском рынке. Развернуть назревающие тенденции сложно, но вспыхнувшие международные конфликты и торговые войны способны внести изменения в стоимость барреля из-за общей нестабильности на рынках энергоносителей. К такому выводу пришли участники панельной дискуссии «Устойчивое развитие в неустойчивом мире: будущее энергетики стран глобального Юга и интересы России» на ПМЭФ-2025.

— Глобальная мировая система выходит из состояния равновесия. На первый взгляд может показаться, что конфликты будут способствовать увеличению мировых цен на нефть, а страны-экспортеры лишь выиграют от этого. К сожалению, это не так, — заявил в начале дискуссии модератор сессии ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев.

Ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев. взято с сайта Росконгресса

В долгосрочной перспективе на международных рынках возрастут риски для всех участников, станут ломаться цепочки поставок, а значит, интеграционные проекты реализованы не будут. Рынок погрузится в спекулятивную среду, опасается он. Как вернуть устойчивость рынку в неустойчивом мире?

Китай после 2027 года снизит спрос на российскую нефть

В «Газпромнефти», входящей в первую тройку нефтедобывающих компаний РФ, не разделяют опасений по поводу возможного наступления хаоса на глобальном энергетическом рынке. Начальник департамента по стратегии, инновациям и устойчивому развитию компании Денис Демин заявил об имеющемся большом пространстве для диверсификации поставок российской нефти. Речь идет о странах — импортерах глобального Юга, где проживает 4,5 млрд человек и есть постоянно высокий спрос на энергоресурсы. По его словам, Россия остается главным экспортером нефти в Китай и Индию, забирающие основной объем добываемых углеводородов. Конкретные цифры поставок нефти он не стал приводить.

Денис Демин выделил новый тренд, который вскоре изменит структуру поставок российской нефти. По его словам, Китай, который в последние годы оставался драйвером роста спроса, переходит в режим постепенного снижения потребления углеводородов.

Причина — переход большей части транспорта на электромобили, что поддерживается на государственном уровне Поднебесной. «У КНР хорошо получается развивать сегмент электромобилей, ее успех в переходе (на чистый транспорт) можно сравнить со сланцевой революцией в США», — рассказал он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

К 2030 году экономика Китая собирается выйти на первое место, но страна уверенно держит курс на альтернативные источники. Солнечные панели, геотермальные источники, электротранспорт получили взрывной рост. По прогнозу экспертов, пик потребления нефти в Китае наступит в 2027 году, после чего пойдет на снижение.

Индия перехватит эстафету от КНР, а США сократит сланец

Заместить выпадающие поставки нефтяники рассчитывают за счет Индии, сообщил Денис Демин. «Китай, скорее всего, уступит Индии по темпам роста спроса в следующие годы», — сказал он. Эта страна показывает высокие темпы экономического роста, поэтому спрос на нефть будет устойчив.

Другим решающим фактором, который изменит ситуацию на мировом рынке нефти, станет сокращение добычи сланцевой нефти в США, отметил он. По его словам, международные агентства прогнозируют плоскую добычу до 2030 года. Однако заместить эти объемы помогут страны Южной Америки — Бразилия и даже Аргентина. Он объяснил это тем, что шельфовые технологии стали более доступными, чем раньше.

Независимый эксперт из Германии Ральф Дикель согласился с тем, что рост потребления нефти будет выше в глобальном Юге, чем в странах Севера. По его словам, европейские государства идут по пути декаборнизации экономик, а развивающие государства, напротив, нуждаются больше в топливе. Для них ископаемые виды топлива, в частности нефть и газ, будут иметь приоритет по сравнению с возобновляемыми источниками энергии, отметил он.

Независимый эксперт из Германии Ральф Дикель. взято с сайта Росконгресса

Ядерная энергетика в Узбекистане, Индонезии и Боливии

Российские вузы ставят перед собой задачу по диверсификации технологий, опираясь не только на классическую нефтедобычу. «Ожидать высокого роста цен на нефть не приходится из-за востребованности альтернативной энергетики», — взял слово ректор Уфимского нефтяного университета Олег Баулин. По его словам, бум внедрения технологий возобновляемой энергетики (ВИЭ) в Китае был вызван дороговизной нефти, поэтому необходимо искать подходы к снижению себестоимости выработки энергии. И.о. ректора Томского политехнического университета Леонид Сухих добавил, что не так много стран проявляют интерес к альтернативам, но есть те, кто заинтересован у себя в развитии ядерной энергетики. Так, Боливия, Индонезия, Узбекистан начали отправлять молодых людей к ним на учебу для подготовки по этим специальностям.

Ректор Уфимского нефтяного университета Олег Баулин. взято с сайта Росконгресса

Подвел черту профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского университета Станислав Ткаченко. «Мир не выдержал глобализации, из-за этого происходят такие потрясения», — отметил он. По его словам, выход может быть в создании энергетических хабов, откуда российские нефтяники смогут поставлять нефть.

На международном нефтяном рынке предложение превышает спрос, поэтому устойчивость будет сохраняться, заверил представитель «Газпромнефти»: «140 млн тонн баррелей производится в сутки, что покрывает весь спрос в мире. Прирост спроса всего на 1%».