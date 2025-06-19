Рынок труда — 2025: гибридная занятость, тренд на микроотставки и поиски смысла жизни

Фото: Реальное время

По сравнению с 2024 годом первая половина этого года оказалась менее напряженной на российском рынке труда — ярко выраженной зарплатной гонки уже нет, но точечная конкуренция за сильных специалистов осталась. Активность работодателей продолжает снижаться, они берут курс на удержание сотрудников и повышение их вовлеченности. В каких отраслях в Татарстане сохраняется острый дефицит кадров и что ждут от работы соискатели — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

В Татарстане 6,1 резюме на одну вакансию

Ситуация на рынке труда в России становится менее острой — уровень конкуренции за вакансии растет, следует из данных открытой статистики hh.ru. С марта 2025 года hh-индекс, показывающий соотношение числа активных резюме к количеству активных вакансий, вырос с 5,1 до 6,1. Для сравнения, в мае 2024 года он составлял 3,1, а в декабре 2024-го — 4,7.

На рынке труда Татарстана в начале июня сохраняется умеренная конкуренция. На одну вакансию в республике приходится 6,1 резюме, как и месяцем ранее, что выше среднероссийского уровня на 0,5 пункта. Показатель ниже 4,0 говорит о яркой нехватке кадров.

На рынке труда Татарстана в начале июня сохраняется умеренная конкуренция. На одну вакансию в республике приходится 6,1 резюме. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Максимальный дефицит кадров в Татарстане наблюдается в розничной торговле (hh-индекс — 1,6), медицине и фармацевтике (2,9), продажах (4,0). Сложности с кадрами испытывают также отрасль туризма, гостиницы и рестораны (4,3) и автомобильный бизнес (5,4).

Переизбыток кандидатов в стратегиях, инвестициях и консалтинге (hh-индекс — 29,7), искусстве, развлечениях и массмедиа (28,4), высшем и среднем менеджменте (23,8), маркетинге, рекламе и PR (17,1) и закупках (14,4).

Рынок труда под влиянием макроэкономики и геополитики

Активность работодателей на рынке труда продолжает снижаться. В мае они разместили свыше 30,3 тысячи вакансий, что на 30% меньше, чем годом ранее. При этом активность соискателей продолжает расти: в мае они создали или обновили 185 тысяч резюме, что на 36% больше, чем в 2024 году.

В мае соискатели создали или обновили 185 тысяч резюме, что на 36% больше, чем в 2024 году. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Медиана предлагаемой зарплаты в Татарстане по итогам мая составила 70 тысяч рублей, а ожидания соискателей оказались ровно на 10 тысяч больше — 80 тысяч рублей. Предлагаемая зарплата по России в целом составила 75 тысяч рублей.

— На наш взгляд, на рынке труда продолжится рост активности соискателей — они будут обновлять резюме для мониторинга наиболее привлекательных предложений, а также для поиска подработки, прежде всего со стороны молодежи. Работодатели же продолжат более аккуратно вести наем персонала. В целом же на рынок труда будут продолжать оказывать влияние макроэкономика и геополитика, — комментирует директор «hh.ru Поволжье» Альбина Султанова.

«Вариантов сценариев, как может развиваться ситуация, немало: мы можем увидеть разный уровень волатильности, более глубокую просадку в отдельных отраслях экономики и, например, небольшой рост безработицы, — считает она. — Хотя исторически безработица в кризис сильно не росла в нашей стране».

Мы можем увидеть разный уровень волатильности, более глубокую просадку в отдельных отраслях экономики и, например, небольшой рост безработицы, считает эксперт. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Несмотря на признаки охлаждения рынка труда, в 2025 году сохраняется рекордно низкая безработица — 2,3%. На уровне ниже 4% она держится с 2023 года. По базовому варианту Минэка, в ближайшую трехлетку ситуация кардинально не поменяется: уровень безработицы будет держаться на отметке 2,5%.

Кадровый голод никуда не делся

Сейчас на рынке труда мы наблюдаем снижение числа вакансий на 10% и рост числа резюме на 14% по сравнению с 2024 годом, отметили в SuperJob. В прошлом году темпы роста количества вакансий зашкаливали, а колебания числа резюме были минимальны. «На первый взгляд может показаться, что проблема кадрового дефицита решена, но это не так. Кадровый голод никуда не делся: по сравнению с прошлым годом спрос на персонал стабилизировался, но ситуация по-прежнему остается острой. По отношению к 2023 году вакансий больше, а прирост количества резюме небольшой и не успевает за спросом, и это притом, что большинство соискателей сейчас не безработные, а занятые, которые ищут лучших условий, прежде всего по зарплате», — отмечает пресс-служба сервиса.

По прогнозу SuperJob, в течение ближайшего года сохранится высокая востребованность линейного персонала в ретейле и HoReCa, квалифицированных рабочих в строительстве и производстве, водителей грузового транспорта и складского персонала. Демографическая ситуация по-прежнему неблагоприятная. Соискательская база стареет. Зарплатные предложения продолжат рост, компании будут индексировать зарплаты с учетом инфляции. Удержание персонала станет еще более важным. Российский рынок труда исторически демонстрирует высокую устойчивость к экономическим вызовам. Опыт преодоления глобальных и локальных кризисов укрепил его адаптивность.

IT, технические дисциплины и медицина — в топ-3 направлений для поступления у выпускников школ в 2025 году. Эксперты по профориентации SuperJob советуют абитуриентам выбирать направления для поступления, исходя из своих интересов и стремлений. Добиться успеха и стать профессионалом можно в любой сфере. А вот к выбору учебного заведения нужно подходить с умом: учитывая свои баллы ОГЭ/ЕГЭ, следует выбирать заведения с лучшим преподавательским составом, наличием стажировок и хорошей научной базой.

Топ вакансий июня в Татарстане среди руководящего звена

Позиция Зарплатное предложение, Net (на руки, после уплаты налогов), рублей в месяц Населенный пункт Руководитель отдела продаж стоматологических услуг от 300 000 Казань Врач-репродуктолог от 250 000 Набережные Челны Заместитель начальника сметного отдела от 200 000 Казань Сервисный инженер 180 000 Казань Менеджер по продажам консалтинговых услуг от 150 000 Иннополис Сервисный инженер по холодильному оборудованию от 140 000 Набережные Челны Инженер-технолог от 125 000 Нижнекамск Инженер по релейной защите от 120 000 Казань Менеджер по работе с ключевыми клиентами от 112 000 Казань

Данные SuperJob

Топ вакансий июня в Татарстане среди рабочих профессий

Позиция Зарплатное предложение, Net, рублей в месяц Населенный пункт Помощник машиниста тепловоза 150 000 — 190 000 Бугульма Наладчик станков с ЧПУ от 138 000 Набережные Челны Водитель погрузчика 132 000—135 000 Елабуга Слесарь-сантехник 120 000—150 000 Набережные Челны Штамповщик (оператор линии) 120 000—130 000 Казань Токарь-универсал от 120 000 Набережные Челны Автоэлектрик от 120 000 Набережные Челны Водитель-экспедитор (категория С) от 105 000 Елабуга Автослесарь от 100 000 Казань

Данные SuperJob



«Ярко выраженной зарплатной гонки уже нет»

Основательница фонда развития доступности современного образования «Дарвин» и создатель платформы Round Галина Ахмерова также фиксирует, что напряженность на рынке труда в целом снижается, особенно в крупных городах и массовых профессиях.

Однако остаются дефицитные категории — например, IT, ретейл, медицина, промышленный сектор, где высок спрос на квалифицированные кадры и управленцев среднего звена.

Напряженность на рынке труда в целом снижается, особенно в крупных городах и массовых профессиях, однако остаются дефицитные категории — например, IT. Максим Платонов / realnoevremya.ru

На ситуацию на рынке труда, по мнению собеседницы издания, повлиял ряд факторов — оптимизация бизнес-процессов и автоматизация; снижение активности работодателей в ряде отраслей (например, в найме офисных специалистов) и растущий тренд на развитие внутренних сотрудников — компании делают ставку на удержание и рост внутри, а не на массовый внешний наем.

— Можно сказать, что ярко выраженной зарплатной «гонки» уже нет, но точечная конкуренция за сильных специалистов осталась, — отмечает Галина Ахмерова. — Особенно это касается middle— и senior-уровня в IT, digital— и product-направлениях.

Компании перестали соревноваться только в деньгах — выигрывают те, кто предлагает: развитие (внятные карьерные треки, менторство, обучение), гибкость (удаленка, свободный график, фокус на результат), вовлеченность (признание, внутренняя культура, геймификация) и осмысленную миссию.



«На платформе Round мы видим, что мотивация смещается в сторону нематериальных факторов — признания, возможностей роста, ощущения принадлежности и поддержки внутри коллектива», — приводит в пример Ахмерова.

Из устойчивых трендов, которые сегодня выделяются на рынке труда в России, собеседница издания выделила фокус на удержание: компании стали меньше нанимать «внешне» и больше развивают «внутри». Отсюда рост интереса к корпоративным платформам развития. HR-функция переходит от подбора к управлению вовлеченностью и культурой — успешны те, кто умеет создать «притяжение» внутри компании.

Сегодня, по мнению эксперта, очень высок запрос на осмысленную работу: особенно у молодежи: «Люди хотят понимать, зачем они делают то, что делают. Это влияет на лояльность и производительность».

Кроме того, изменился взгляд на карьеру — это такие тренды, как micro-retirement (микроотставка, осознанный перерыв в работе), gig-форматы (от англ. gig — временная работа), гибридная занятость — все это новая реальность. Люди хотят не просто «работать», а жить, и работа должна вписываться в их образ жизни, резюмирует спикер.

— После напряженного периода 2022–2023 годов рынок стал демонстрировать признаки стабилизации. Многие компании пересмотрели стратегии найма, а соискатели — ожидания. Однако это «смягчение» видно в первую очередь в офисных и управленческих профессиях, где стало больше резюме и выше конкуренция, — говорит эксперт по человеческим ресурсам, HR-generalist ГК «Эскорт» Альмира Якушева.

Зарплатная гонка, по ее мнению, полностью не завершилась, но перешла в другую фазу. Зарплаты по ряду профессий в Татарстане продолжают расти, но уже не в формате «гонки», а в логике обоснованного повышения, где каждый рубль должен быть подкреплен эффективностью.

Средняя зарплата в Татарстане в 2025 году составляет приблизительно 71 600 рублей (рост на 11% за год). В ряде отраслей этот рост особенно заметен: в промышленности +23% (до 94 500 рублей), транспорте и логистике — до 200 000 рублей на позиции водителя; в рабочих профессиях (электромонтажники, токари) рост на 25—37%.

«Это точечная зарплатная конкуренция, а не повсеместная гонка. Причем все чаще компании предлагают не просто высокую зарплату, а полный пакет ценностей: соцпакет, обучение, карьерный рост, гибкость, команду и смысл», — отмечает она.

Основные тренды по стране и региону — это дефицит рабочих кадров, переход от «охоты» на кадры к их развитию, автоматизация HR-процессов, смещение фокуса работодателя на soft skills и рост регионального потенциала. «Казань сегодня становится хабом для локализации функций из Москвы — особенно в сферах IT, маркетинга, клиентской поддержки и управления персоналом. Это создает устойчивый спрос на специалистов со знанием локальной специфики и базовой цифровой грамотностью», — говорит собеседница издания.

«Рынок труда сегодня требует гибкости, технологичности и системности. Дефицит кадров не временное явление, а новая реальность. Мы как работодатели должны научиться не просто нанимать, а удерживать и развивать — особенно в регионах. Это требует переосмысления роли HR и большего внимания к внутренней корпоративной культуре и бренду работодателя», — подчеркивает Якушева.