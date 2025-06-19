Рынок труда — 2025: гибридная занятость, тренд на микроотставки и поиски смысла жизни
По сравнению с 2024 годом первая половина этого года оказалась менее напряженной на российском рынке труда — ярко выраженной зарплатной гонки уже нет, но точечная конкуренция за сильных специалистов осталась. Активность работодателей продолжает снижаться, они берут курс на удержание сотрудников и повышение их вовлеченности. В каких отраслях в Татарстане сохраняется острый дефицит кадров и что ждут от работы соискатели — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
В Татарстане 6,1 резюме на одну вакансию
Ситуация на рынке труда в России становится менее острой — уровень конкуренции за вакансии растет, следует из данных открытой статистики hh.ru. С марта 2025 года hh-индекс, показывающий соотношение числа активных резюме к количеству активных вакансий, вырос с 5,1 до 6,1. Для сравнения, в мае 2024 года он составлял 3,1, а в декабре 2024-го — 4,7.
На рынке труда Татарстана в начале июня сохраняется умеренная конкуренция. На одну вакансию в республике приходится 6,1 резюме, как и месяцем ранее, что выше среднероссийского уровня на 0,5 пункта. Показатель ниже 4,0 говорит о яркой нехватке кадров.
Максимальный дефицит кадров в Татарстане наблюдается в розничной торговле (hh-индекс — 1,6), медицине и фармацевтике (2,9), продажах (4,0). Сложности с кадрами испытывают также отрасль туризма, гостиницы и рестораны (4,3) и автомобильный бизнес (5,4).
Переизбыток кандидатов в стратегиях, инвестициях и консалтинге (hh-индекс — 29,7), искусстве, развлечениях и массмедиа (28,4), высшем и среднем менеджменте (23,8), маркетинге, рекламе и PR (17,1) и закупках (14,4).
Рынок труда под влиянием макроэкономики и геополитики
Активность работодателей на рынке труда продолжает снижаться. В мае они разместили свыше 30,3 тысячи вакансий, что на 30% меньше, чем годом ранее. При этом активность соискателей продолжает расти: в мае они создали или обновили 185 тысяч резюме, что на 36% больше, чем в 2024 году.
Медиана предлагаемой зарплаты в Татарстане по итогам мая составила 70 тысяч рублей, а ожидания соискателей оказались ровно на 10 тысяч больше — 80 тысяч рублей. Предлагаемая зарплата по России в целом составила 75 тысяч рублей.
«Вариантов сценариев, как может развиваться ситуация, немало: мы можем увидеть разный уровень волатильности, более глубокую просадку в отдельных отраслях экономики и, например, небольшой рост безработицы, — считает она. — Хотя исторически безработица в кризис сильно не росла в нашей стране».
Несмотря на признаки охлаждения рынка труда, в 2025 году сохраняется рекордно низкая безработица — 2,3%. На уровне ниже 4% она держится с 2023 года. По базовому варианту Минэка, в ближайшую трехлетку ситуация кардинально не поменяется: уровень безработицы будет держаться на отметке 2,5%.
Кадровый голод никуда не делся
Сейчас на рынке труда мы наблюдаем снижение числа вакансий на 10% и рост числа резюме на 14% по сравнению с 2024 годом, отметили в SuperJob. В прошлом году темпы роста количества вакансий зашкаливали, а колебания числа резюме были минимальны. «На первый взгляд может показаться, что проблема кадрового дефицита решена, но это не так. Кадровый голод никуда не делся: по сравнению с прошлым годом спрос на персонал стабилизировался, но ситуация по-прежнему остается острой. По отношению к 2023 году вакансий больше, а прирост количества резюме небольшой и не успевает за спросом, и это притом, что большинство соискателей сейчас не безработные, а занятые, которые ищут лучших условий, прежде всего по зарплате», — отмечает пресс-служба сервиса.
По прогнозу SuperJob, в течение ближайшего года сохранится высокая востребованность линейного персонала в ретейле и HoReCa, квалифицированных рабочих в строительстве и производстве, водителей грузового транспорта и складского персонала. Демографическая ситуация по-прежнему неблагоприятная. Соискательская база стареет. Зарплатные предложения продолжат рост, компании будут индексировать зарплаты с учетом инфляции. Удержание персонала станет еще более важным. Российский рынок труда исторически демонстрирует высокую устойчивость к экономическим вызовам. Опыт преодоления глобальных и локальных кризисов укрепил его адаптивность.
IT, технические дисциплины и медицина — в топ-3 направлений для поступления у выпускников школ в 2025 году. Эксперты по профориентации SuperJob советуют абитуриентам выбирать направления для поступления, исходя из своих интересов и стремлений. Добиться успеха и стать профессионалом можно в любой сфере. А вот к выбору учебного заведения нужно подходить с умом: учитывая свои баллы ОГЭ/ЕГЭ, следует выбирать заведения с лучшим преподавательским составом, наличием стажировок и хорошей научной базой.
Топ вакансий июня в Татарстане среди руководящего звена
Позиция
Зарплатное предложение, Net (на руки, после уплаты налогов), рублей в месяц
Населенный пункт
Руководитель отдела продаж стоматологических услуг
от 300 000
Казань
Врач-репродуктолог
от 250 000
Набережные Челны
Заместитель начальника сметного отдела
от 200 000
Казань
Сервисный инженер
180 000
Казань
Менеджер по продажам консалтинговых услуг
от 150 000
Иннополис
Сервисный инженер по холодильному оборудованию
от 140 000
Набережные Челны
Инженер-технолог
от 125 000
Нижнекамск
Инженер по релейной защите
от 120 000
Казань
Менеджер по работе с ключевыми клиентами
от 112 000
Казань
Данные SuperJob
Топ вакансий июня в Татарстане среди рабочих профессий
Позиция
Зарплатное предложение, Net, рублей в месяц
Населенный пункт
Помощник машиниста тепловоза
150 000 — 190 000
Бугульма
Наладчик станков с ЧПУ
от 138 000
Набережные Челны
Водитель погрузчика
132 000—135 000
Елабуга
Слесарь-сантехник
120 000—150 000
Набережные Челны
Штамповщик (оператор линии)
120 000—130 000
Казань
Токарь-универсал
от 120 000
Набережные Челны
Автоэлектрик
от 120 000
Набережные Челны
Водитель-экспедитор (категория С)
от 105 000
Елабуга
Автослесарь
от 100 000
Казань
Данные SuperJob
«Ярко выраженной зарплатной гонки уже нет»
Основательница фонда развития доступности современного образования «Дарвин» и создатель платформы Round Галина Ахмерова также фиксирует, что напряженность на рынке труда в целом снижается, особенно в крупных городах и массовых профессиях.
Однако остаются дефицитные категории — например, IT, ретейл, медицина, промышленный сектор, где высок спрос на квалифицированные кадры и управленцев среднего звена.
На ситуацию на рынке труда, по мнению собеседницы издания, повлиял ряд факторов — оптимизация бизнес-процессов и автоматизация; снижение активности работодателей в ряде отраслей (например, в найме офисных специалистов) и растущий тренд на развитие внутренних сотрудников — компании делают ставку на удержание и рост внутри, а не на массовый внешний наем.
Компании перестали соревноваться только в деньгах — выигрывают те, кто предлагает: развитие (внятные карьерные треки, менторство, обучение), гибкость (удаленка, свободный график, фокус на результат), вовлеченность (признание, внутренняя культура, геймификация) и осмысленную миссию.
«На платформе Round мы видим, что мотивация смещается в сторону нематериальных факторов — признания, возможностей роста, ощущения принадлежности и поддержки внутри коллектива», — приводит в пример Ахмерова.
Из устойчивых трендов, которые сегодня выделяются на рынке труда в России, собеседница издания выделила фокус на удержание: компании стали меньше нанимать «внешне» и больше развивают «внутри». Отсюда рост интереса к корпоративным платформам развития. HR-функция переходит от подбора к управлению вовлеченностью и культурой — успешны те, кто умеет создать «притяжение» внутри компании.
Сегодня, по мнению эксперта, очень высок запрос на осмысленную работу: особенно у молодежи: «Люди хотят понимать, зачем они делают то, что делают. Это влияет на лояльность и производительность».
Кроме того, изменился взгляд на карьеру — это такие тренды, как micro-retirement (микроотставка, осознанный перерыв в работе), gig-форматы (от англ. gig — временная работа), гибридная занятость — все это новая реальность. Люди хотят не просто «работать», а жить, и работа должна вписываться в их образ жизни, резюмирует спикер.
Зарплатная гонка, по ее мнению, полностью не завершилась, но перешла в другую фазу. Зарплаты по ряду профессий в Татарстане продолжают расти, но уже не в формате «гонки», а в логике обоснованного повышения, где каждый рубль должен быть подкреплен эффективностью.
Средняя зарплата в Татарстане в 2025 году составляет приблизительно 71 600 рублей (рост на 11% за год). В ряде отраслей этот рост особенно заметен: в промышленности +23% (до 94 500 рублей), транспорте и логистике — до 200 000 рублей на позиции водителя; в рабочих профессиях (электромонтажники, токари) рост на 25—37%.
«Это точечная зарплатная конкуренция, а не повсеместная гонка. Причем все чаще компании предлагают не просто высокую зарплату, а полный пакет ценностей: соцпакет, обучение, карьерный рост, гибкость, команду и смысл», — отмечает она.
Основные тренды по стране и региону — это дефицит рабочих кадров, переход от «охоты» на кадры к их развитию, автоматизация HR-процессов, смещение фокуса работодателя на soft skills и рост регионального потенциала. «Казань сегодня становится хабом для локализации функций из Москвы — особенно в сферах IT, маркетинга, клиентской поддержки и управления персоналом. Это создает устойчивый спрос на специалистов со знанием локальной специфики и базовой цифровой грамотностью», — говорит собеседница издания.
«Рынок труда сегодня требует гибкости, технологичности и системности. Дефицит кадров не временное явление, а новая реальность. Мы как работодатели должны научиться не просто нанимать, а удерживать и развивать — особенно в регионах. Это требует переосмысления роли HR и большего внимания к внутренней корпоративной культуре и бренду работодателя», — подчеркивает Якушева.
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