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Анна Михайлова: «Каждая женщина хочет чувствовать себя королевой»

00:00, 16.06.2025

В Казань привезли сто фантазийных авторских шляпок петербургского кутюрье

Анна Михайлова: «Каждая женщина хочет чувствовать себя королевой»
Фото: Руслан Ишмухаметов

Известный российский дизайнер головных уборов Анна Михайлова привезла в Казань более сотни своих работ самых разных размеров, форм и расцветок. Жительницы столицы смогли примерить необычные шляпки в стенах исторической усадьбы Сапугольцева в центре города. Каждая шляпка создана Михайловой вручную и в единственном экземпляре. Как женщине решиться выйти в свет в шляпе, трудно ли вести шляпный бизнес в России и где искать перья, рассказала знаменитая петербурженка в беседе с корреспондентом «Реального времени».

«Шляпа — это волшебство»

Анна Михайлова — шляпный кутюрье с мировым именем, рекордсмен Книги Гиннесса и создатель Всероссийского движения «Красивый выход». Карьеру она начала как мастер парикмахерского искусства, достигнув уровня топ-стилиста международного класса.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Мой путь к шляпам был достаточно длинным. Изначально я учитель труда у мальчиков, но всю жизнь любила делать прически и стала парикмахером, затем уже гастролирующим парикмахером, который создавал на сцене целые шоу с гиперболизированными прическами и чем-то необычным на голове. Ровно 15 лет назад, когда мне исполнялось 38 лет, я придумала сделать день рождения в стиле «38 попугаев», а где попугаи, там перышки. И тогда-то я и сотворила свою первую шляпку, а через 2 недели вышла уже первая коллекция. Я поняла, что шляпы — это волшебство. Ведь можно просто надеть шляпу — и ты уже звезда. Уже через два года мою коллекцию купил шоурум из Лондона для королевских скачек, — вспоминает кутюрье.

Головные уборы мастер изготавливает из разных материалов — соломки, кружев, ткани, перьев, пластика, металла и других. Ее работы побывали на сценах Большого театра, Государственного Кремлевского дворца, на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, на светских выходах и скачках в России и Европе.

В 2002-м Книга рекордов Гиннесса признала Анну Михайлову самым быстрым парикмахером в мире.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Установить рекорд Гиннесса было сумасшедшей идеей. На тот момент у меня уже было очень много наград разных парикмахерских чемпионатов. Следующей ступенью был чемпионат России, но я поняла, что это очень коррупционная история. Узнав, сколько за это надо заплатить, я решила, что надо установить рекорд. Так родилась эта мысль. Тогда отмечалось 300-летие Санкт-Петербурга, и я решила сделать 300 причесок. Это было сделано за 12 часов, как за обычный рабочий день парикмахера, на каждую прическу ушло 2,5—3,5 минуты.

На встречу с петербургской коллегой пришел и известный дизайнер Рустам Исхаков. В первый раз Анну Михайлову он встретил в Альметьевске, а потом начал общаться онлайн через социальные сети.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Это было в 2020 году, когда все мы сидели по домам. Я подписался на ее страницу, меня восхищали ее работы. И тогда мне пришла в голову мысль, как было бы здорово сделать коллаборацию, чтобы Анины шляпы украсили мою коллекцию. Я написал ей сообщение, а потом удалил его, подумав, что это слишком дерзко. Но буквально в этот же день получил сообщение от нее с таким же предложением. Это было удивительно. В 2023 году я делал очень большую коллекцию Total black, как некое черное таинство, специально для нее Анна мне сделала шляпки. Получилось больше 20 позиций. Все ее шляпки — это просто волшебство и сказка.

Начиная с 2025 года мои показы проходят два раза в год, конечно, в образах и раньше использовались шляпки. Но в то время я еще не был знаком с Анной и, соответственно, находил других мастеров. У нас в Казани они тоже есть, но того, что делает Анна, нет ни у кого, — уверен Исхаков.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

«Петухи в России не переводятся»

Сейчас Михайлова является арт-директором салонов красоты, ведет бизнес вместе со своей подругой. Изготовление шляпок тоже бизнес, однако это не массовое производство, все это ручная работа, каждая шляпка индивидуальна, рассказывает Анна Михайлова.

— Я не хочу их тиражировать. Мне интересно дарить частичку своей души. Каждая шляпка делается по времени от 3 часов как минимум, дальше уже в зависимости от сложности. Надо признаться, с материалами сейчас сложно. В свое время я очень часто бывала за рубежом, путешествовала, и мне было легче находить различные материалы, когда границы были открыты. А с пандемией заграница схлопнулась, и так же схлопнулся бизнес, можно сказать. С пандемией у меня закончились иностранные покупатели, а их было почти 80%, то есть бизнес практически сломался. Сейчас заказы из-за границы сведены практически к нулю. Остались только два-три постоянных клиента. Я рада, что много материала теперь нахожу в России. Вот, например, перья на этой шляпке — это русский петух, просто он правильно подстрижен. Я часто говорю, что можно сколько угодно искать искусственные материалы, но они не будут так хорошо носиться, как натуральные перья.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

«Сейчас мы начали производить специальную сумку для сменной обуви, которая очень презентабельно выглядит и продумана до мелочей. Производство находится в Кронштадте. Найти ткани, молнии и бегунки для нашей сумки сейчас архисложно. По всей России исчезли большие бегунки. Я не понимаю, почему так сложно их приобрести. Приходится искать и закупаться маленькими партиями. В основном поставки идут из Китая. Логистика сейчас очень усложнилась», — сетует стилист.

«Красивый выход»

Для того чтобы популяризировать ношение элегантных головных уборов, кутюрье создала движение «Красивый выход», который направлен на возрождение вечернего дресс-кода. Дамы, надев свои лучшие вечерние наряды и шляпки, коллективно выходят в театры и производят там настоящий фурор. В 2022 году петербургская традиция превратилась во Всероссийскую акцию «Красивый выход», а к 2025 году она стала Всероссийским общественным движением. Накануне 8 Марта в свет красиво вышли более 10 тысяч женщин в 100 городах России и других странах.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Любой женщине хочется быть королевой. Я десятилетиями создаю шляпки и знаю, как маленькая шляпка на голове может превратить в событие самый обычный день. Мне бы хотелось, чтобы мое движение «Красивый выход» обрело еще большую силу и чтобы молодое поколение тоже обратило внимание на головные уборы. Уверена, что шляпки созданы не только для зрелых женщин, они и для молодых девушек. Они зачастую еще пока боятся их носить, но уже очень любят их примерять. Поэтому я начала делать новые украшения, которые смотрятся гармонично даже с обычной футболкой и кроссовками. Это становится актуальным, потому что сейчас мы можем выбрать и комфорт, и элегантность. В основное время вы можете ходить в джинсах и кроссовках, но в театр или музей, на встречу с подругами позвольте себе нарядиться. Вы можете положить шляпку даже себе в сумочку и достать ее в нужное время. На это надо в первый раз решиться. Если вы любите украшения, если вы хотите быть звездой, если хотите проработать себя, то шляпка вам поможет.

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  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
Миляуша Кашафутдинова

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