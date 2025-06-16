Анна Михайлова: «Каждая женщина хочет чувствовать себя королевой»

В Казань привезли сто фантазийных авторских шляпок петербургского кутюрье

Фото: Руслан Ишмухаметов

Известный российский дизайнер головных уборов Анна Михайлова привезла в Казань более сотни своих работ самых разных размеров, форм и расцветок. Жительницы столицы смогли примерить необычные шляпки в стенах исторической усадьбы Сапугольцева в центре города. Каждая шляпка создана Михайловой вручную и в единственном экземпляре. Как женщине решиться выйти в свет в шляпе, трудно ли вести шляпный бизнес в России и где искать перья, рассказала знаменитая петербурженка в беседе с корреспондентом «Реального времени».

«Шляпа — это волшебство»

Анна Михайлова — шляпный кутюрье с мировым именем, рекордсмен Книги Гиннесса и создатель Всероссийского движения «Красивый выход». Карьеру она начала как мастер парикмахерского искусства, достигнув уровня топ-стилиста международного класса.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Мой путь к шляпам был достаточно длинным. Изначально я учитель труда у мальчиков, но всю жизнь любила делать прически и стала парикмахером, затем уже гастролирующим парикмахером, который создавал на сцене целые шоу с гиперболизированными прическами и чем-то необычным на голове. Ровно 15 лет назад, когда мне исполнялось 38 лет, я придумала сделать день рождения в стиле «38 попугаев», а где попугаи, там перышки. И тогда-то я и сотворила свою первую шляпку, а через 2 недели вышла уже первая коллекция. Я поняла, что шляпы — это волшебство. Ведь можно просто надеть шляпу — и ты уже звезда. Уже через два года мою коллекцию купил шоурум из Лондона для королевских скачек, — вспоминает кутюрье.

Головные уборы мастер изготавливает из разных материалов — соломки, кружев, ткани, перьев, пластика, металла и других. Ее работы побывали на сценах Большого театра, Государственного Кремлевского дворца, на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, на светских выходах и скачках в России и Европе.

В 2002-м Книга рекордов Гиннесса признала Анну Михайлову самым быстрым парикмахером в мире.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Установить рекорд Гиннесса было сумасшедшей идеей. На тот момент у меня уже было очень много наград разных парикмахерских чемпионатов. Следующей ступенью был чемпионат России, но я поняла, что это очень коррупционная история. Узнав, сколько за это надо заплатить, я решила, что надо установить рекорд. Так родилась эта мысль. Тогда отмечалось 300-летие Санкт-Петербурга, и я решила сделать 300 причесок. Это было сделано за 12 часов, как за обычный рабочий день парикмахера, на каждую прическу ушло 2,5—3,5 минуты.

На встречу с петербургской коллегой пришел и известный дизайнер Рустам Исхаков. В первый раз Анну Михайлову он встретил в Альметьевске, а потом начал общаться онлайн через социальные сети.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Это было в 2020 году, когда все мы сидели по домам. Я подписался на ее страницу, меня восхищали ее работы. И тогда мне пришла в голову мысль, как было бы здорово сделать коллаборацию, чтобы Анины шляпы украсили мою коллекцию. Я написал ей сообщение, а потом удалил его, подумав, что это слишком дерзко. Но буквально в этот же день получил сообщение от нее с таким же предложением. Это было удивительно. В 2023 году я делал очень большую коллекцию Total black, как некое черное таинство, специально для нее Анна мне сделала шляпки. Получилось больше 20 позиций. Все ее шляпки — это просто волшебство и сказка.

Начиная с 2025 года мои показы проходят два раза в год, конечно, в образах и раньше использовались шляпки. Но в то время я еще не был знаком с Анной и, соответственно, находил других мастеров. У нас в Казани они тоже есть, но того, что делает Анна, нет ни у кого, — уверен Исхаков.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

«Петухи в России не переводятся»

Сейчас Михайлова является арт-директором салонов красоты, ведет бизнес вместе со своей подругой. Изготовление шляпок тоже бизнес, однако это не массовое производство, все это ручная работа, каждая шляпка индивидуальна, рассказывает Анна Михайлова.

— Я не хочу их тиражировать. Мне интересно дарить частичку своей души. Каждая шляпка делается по времени от 3 часов как минимум, дальше уже в зависимости от сложности. Надо признаться, с материалами сейчас сложно. В свое время я очень часто бывала за рубежом, путешествовала, и мне было легче находить различные материалы, когда границы были открыты. А с пандемией заграница схлопнулась, и так же схлопнулся бизнес, можно сказать. С пандемией у меня закончились иностранные покупатели, а их было почти 80%, то есть бизнес практически сломался. Сейчас заказы из-за границы сведены практически к нулю. Остались только два-три постоянных клиента. Я рада, что много материала теперь нахожу в России. Вот, например, перья на этой шляпке — это русский петух, просто он правильно подстрижен. Я часто говорю, что можно сколько угодно искать искусственные материалы, но они не будут так хорошо носиться, как натуральные перья.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

«Сейчас мы начали производить специальную сумку для сменной обуви, которая очень презентабельно выглядит и продумана до мелочей. Производство находится в Кронштадте. Найти ткани, молнии и бегунки для нашей сумки сейчас архисложно. По всей России исчезли большие бегунки. Я не понимаю, почему так сложно их приобрести. Приходится искать и закупаться маленькими партиями. В основном поставки идут из Китая. Логистика сейчас очень усложнилась», — сетует стилист.

«Красивый выход»

Для того чтобы популяризировать ношение элегантных головных уборов, кутюрье создала движение «Красивый выход», который направлен на возрождение вечернего дресс-кода. Дамы, надев свои лучшие вечерние наряды и шляпки, коллективно выходят в театры и производят там настоящий фурор. В 2022 году петербургская традиция превратилась во Всероссийскую акцию «Красивый выход», а к 2025 году она стала Всероссийским общественным движением. Накануне 8 Марта в свет красиво вышли более 10 тысяч женщин в 100 городах России и других странах.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Любой женщине хочется быть королевой. Я десятилетиями создаю шляпки и знаю, как маленькая шляпка на голове может превратить в событие самый обычный день. Мне бы хотелось, чтобы мое движение «Красивый выход» обрело еще большую силу и чтобы молодое поколение тоже обратило внимание на головные уборы. Уверена, что шляпки созданы не только для зрелых женщин, они и для молодых девушек. Они зачастую еще пока боятся их носить, но уже очень любят их примерять. Поэтому я начала делать новые украшения, которые смотрятся гармонично даже с обычной футболкой и кроссовками. Это становится актуальным, потому что сейчас мы можем выбрать и комфорт, и элегантность. В основное время вы можете ходить в джинсах и кроссовках, но в театр или музей, на встречу с подругами позвольте себе нарядиться. Вы можете положить шляпку даже себе в сумочку и достать ее в нужное время. На это надо в первый раз решиться. Если вы любите украшения, если вы хотите быть звездой, если хотите проработать себя, то шляпка вам поможет.

1 / 24 Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов