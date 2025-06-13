В Челнах волонтеры «Том Сойер Феста» восстанавливают скульптуру братьев Хановых

К работе планируют привлечь Ильгиза Ханова, владельца Храма всех религий

Скульптура некогда была частью фонтана. Фото: предоставлено Любовью Егорычевой

В Татарстане начался сезон «Том Сойер Феста» — причем не только в Казани, но и в Набережных Челнах. Волонтеры «Том Сойер Фест Набережные Челны — Елабуга», поработав несколько лет в купеческом городе, теперь переключились на автоград. Причем восстанавливают не дом, а монументальную композицию Ильдара и Ильгиза Хановых под названием «Метеорит».

От завода — к главному эзотерику Татарстана

«Том Сойер Фест» в Закамье появился в 2021 году. Сначала волонтеры движения два сезона обновляли фасады дома начала XX века на Спасской, 7. В 2023—2024 году они занимались Стахеевским пивоваренным заводом (Казанская, 66) и даже провели фестиваль восстановления исторической среды с пикником, опен-током, экскурсией, концертом и кинопоказом. С самого начала в этих работах принимали участие и челнинцы. А в 2025 году объектом фестиваля стала одна из хановских скульптур.

Уроженец поселка Старое Аракчино в Казани Ильдар Ханов известен благодаря Храму всех религий, который он начал строить в 1993-м. Сейчас этим проектом занимается его младший брат Ильгиз. При этом первую скульптуру выпускник КХУ и Суриковского института сделал в Челнах — это «Родина-мать», посвященная 30-летию Великой Победы.

Ильдар Ханов. взято с сайта tatarstan.ru

Позднее он воздвиг в автограде несколько композиций из бетона и смальты, без которых теперь не представить облик современных Челнов. Он изготавливал их как чакры, энергетические каналы, приемники космической энергии, чтобы превратить Челны в «единую музыкально-поэтическую структуру с зоной Тукая, Пушкина, Сайдашева, Такташа». Начинается все в 1980-м с «Регбистов» у стадиона «Строитель». На бульваре Энтузиастов появляется серия — «Противостояние», «Древо жизни», «Возрождение», «Ангел-хранитель». А там, где сейчас стоит бизнес-центр 2.18, Ханов собирался возвести духовный университет с вращающейся обсерваторией. Последнюю свою челнинскую скульптуру «Энергия» он установил на выезде в Боровецкий лес.

Кстати, в Казани братья делали шаровой фонтан в Лядском саду, ныне снесенный. У Ильдара Ханова в столице можно найти мозаику в ДК Меховщиков и барельеф «Расстрел коммунистов» в мемориальном некрополе парка Горького.

К слову, как отмечает искусствовед Рауза Султанова, «Метеорит» — не настоящее название. Так что мы можем пометить его как народное.

В Казани самое известное творение Ханова — Храм всех религий в его родном Старом Аракчино. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Как работают с «Метеоритом»

В 2013 году композицию братьев перенесли к Центральной библиотеке. В мае 2025-го волонтеры начали здесь работы с калькирования (то есть фиксации цвета, размера кусочков смальты, рисунков, которые она формирует) и очистки смальты от краски (скульптуру в свое время зачем-то красили).

Бюджет работ «Парки Челнов», на балансе которого скульптура находится, оценили предварительно в 1,8 млн рублей, но, по словам координатора проекта Любови Егорычевой, им еще предстоит оценить, насколько необходимы все работы. После этого начнется сбор средств через благотворительный фонд «Том Сойер Фест — Наследие». Впрочем, от любой другой помощи волонтеры не отказываются.



В конце мая Егорычева съездила в Храм всех религий к Ильгизу Ханову. Помимо консультаций, удалось договориться, что брат Ильдара Мансавеевича и соавтор скульптуры сам приедет в Челны со своими мастерами, сейчас на его проживание собирают средства, за приезд отвечает казанский «Том Сойер Фест».

— Он указал, что ремонт скульптуре не нужен, просто на открытых участках мы обрабатываем металлический каркас антиржавчиной, зашиваем трещины. Он готов приехать и отладить нам весь процесс, а дальше мы уже сами, — говорит Егорычева. — «Парки Челнов» обещают нам установить тент, подвести электричество.

А еще про это снимут мультфильм!

Кроме того, вокруг скульптуры явно предстоит сделать отмостки, чтобы оградить конструкцию от влаги, и, видимо, заняться благоустройством территории.

Это не первый объект из смальты, которую в рамках фестиваля «Том Сойер Фест» восстанавливают. Занимались подобными видами работ в Ростове-на-Дону, сейчас там восстанавливают мозаичное панно «Балканы». Консультирует закамских волонтеров ростовский реставратор-мозаичист Марина Яблонская. В Казани самым известным произведением с использованием смальты является мозаика на «Тюбетейке» у Московского рынка. В 2017 году в ходе ремонтных работ орнамент начали снимать, но затем процесс остановили. Вопрос о том, какая смальта будет использована в Челнах, пока в процессе обсуждения.



Сейчас команда «Том Сойер Феста» готовится к официальному открытию фестиваля в конце июня. Помимо работ по реставрации здесь проходят и другие события — к примеру, в эту пятницу в рамках поддержки фестиваля пройдет встреча с краеведческим сообществом «CITY_FLANER: открывая Тольятти».

В Казани главный объект из смальты — это панно на «Тюбетейке». Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Кроме того, мастерская мультипликация «МОРС» готовит документальный мультипликационный фильм об истории «Метеорита» и о работе «Том Сойер Феста» над скульптурой. В его создании также могут принять участие все желающие, начиная с детей от 12 лет и взрослых, заявки принимают до 16 июня.