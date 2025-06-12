Рамиль Тухватуллин готовится к съемкам фильма о Шигабутдине Марджани

В главной роли — актер Кариевского театра Булат Гатауллин

Рамиль Тухватуллин вновь начинает снимать кино. Фото: предоставлено пресс-службой ДУМ РТ

В июле в Татарстане начинаются съемки фильма «Учитель» о первых 30 годах жизни просветителя, историка, богослова Шигабутдина Марджани. Режиссером картины выступит Рамиль Тухватуллин. Роль молодого выпускника самаркандского и бухарских медресе сыграет актер Кариевского театра Булат Гатауллин.

Тухватуллин возвращается в кино

В начале июня стало известно, что картину о Марджани будет снимать именно Тухватуллин. В те дни режиссер вместе с директором «Татаркино» Миляушой Айтугановой посетил муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина и его заместителя, гендиректора издательского дома «Хузур» Ришата хазрата Хамидуллина. Муфтий инициативу поддержал и указал, что готов консультировать. На дедлайн указывает фраза главы ДУМ РТ о том, что проект мог бы стать знаковым в числе мероприятий в рамках статуса «Казань — культурная столица исламского мира-2026».

К слову, в 2025-м статус культурной столицы исламского мира носит Самарканд. Съемки в Бухаре и Самарканде намечены на октябрь этого года.

«Учитель» — проект, над которым помимо «Татаркино» работают кинокомпания «Фильм Фьюжн ПРО» на базе ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм», Министерство культуры РФ (предоставившее субсидию) и Агентство кинематографии при Министерстве культуры Республики Узбекистан.

Актер Камаловского театра Рамиль Тухватуллин с начала нулевых пробовал себя во многом — в бизнесе, политике. Был начальником Управления культуры, спорта и развития языков народов РТ, стал депутатом Госсовета.

Но сейчас его отмечают по другим работам. Сначала в 2002-м вышел антинаркотический фильм «Упкын» («Пропасть»), в 2004-м — «Зулейха» по драме Гаяза Исхаки. Потом были молодежная лента «Дилемма», криминальная драма «Золотая суббота» и комедия «Бөркетләр»/«Орлы». Почти все они доступны в интернете.

Марджани для кино — человек занятный, но непростой. Реальное время / realnoevremya.ru

«Научные работы Марджани нуждаются в постоянном и тщательном изучении»

— В 2008-м я снял «Золотую субботу» и после взял в эпопее с режиссурой паузу, — рассказал Тухватуллин. — Желания отказываться от режиссуры у меня никогда не было. Но всегда была проблема со сценариями, материалом. В связи с 200-летием Марджани вышло много книг, я читал их, начал и на арабском. Я увлечен его личностью и считаю, что у нас научные работы Марджани нуждаются в постоянном и тщательном изучении. На том уровне, которого он достоин, как богослов, историк, реформатор. Человек, который ввел у нас в широкий оборот этноним «татар».

Шигабутдин Марджани, на фоне памятника которого туристы делают фотографии на одноименной набережной, учился в медресе деревни Ташкичу (Арский район), где работал его отец. Вскоре он и сам начал преподавать там же, написал даже свой учебник морфологии персидского языка.

В 20 лет он отправился в Бухару и Самарканд, а в 1848 году вернулся и стал имамом-мударрисом Первой соборной мечети, которая сейчас носит его имя. Напротив находится здание медресе «Марджания». В Казанской учительской школе он преподавал богословие. Экскурсоводы с удовольствием рассказывают, что Марджани «ввел моду» среди татар на фотографию.

Для реформаторов рубежа XIX—XX века Марджани был пионером, предвестником изменений в сферах просвещения, науки. Достаточно широко известны его сочинения о мусульманском праве, истории Волжской Булгарии и Казанского ханства.

Салават Юзеев, который планировался на роль режиссера, в итоге стал одним из сценаристов. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Салават Юзеев — один из сценаристов

В 2024 году «Татаркино» подписало меморандум с «Узбеккино» о создании фильма «Учитель». Первоначально в проекте звучала фамилия Салавата Юзеева как режиссера. Благо у него уже был опыт работы с биографией Марджани — он снимал документальную картину «Шихаб хазрат». В прошлом году он представил масштабное роуд-муви «Гора влюбленных»/«Гашыйклар тавы» по текстам отца, поэта Ильдара Юзеева, картина вот-вот должна выйти в прокат.

Как рассказал Юзеев, в итоге он написал казанскую часть сценария, а также историю о том, как семь месяцев из Казанской губернии юный Марджани ехал учиться. И поэпизодник узбекской части. Со стороны Узбекистана сценарием занимается поэт и прозаик Шойим Бутаев, выпускник факультета истории — филологии Хужандского государственного педагогического института, работавший во множестве журналов, главной редакции радио «Литература и радиотеатр» и в студии «Узбектелефильм».

— Я про проект не знал подробно, но потом ко мне обратились коллеги из Москвы, Узбекистана, — говорит Тухватуллин. — Посмотрев мои фильмы, они предложили мне стать режиссером. После прочтения сценария я согласился. Снять байопик, качественное художественное кино о великом человеке, используя свой опыт, знания — для меня это почетно. Я внес свои предложения по сценарию. В жизни Марджани казанский период стоит особняком. В 1860-е годы в России уже идет индустриализация, наши фабриканты встают на ноги, мышление Марджани меняется, открывается учительская школа, он дружит с людьми вроде Радлова. Период его сложных отношений с Апанаевыми, Юнусовыми, Бурнаевыми я предложил показать отдельным фильмом.

Молодого Марджани сыграет Булат Гатауллин. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В итоге в фильме «Учитель» будет детство, отрочество Марджани, его период обучения в Бухаре и Самарканде. Глобальная задача — найти место и эффектному действию, и масштабной мысли. Молодого Шигабутдина сыграет сын певицы Асылъяр Амир, а более возрастного — Булат Гатауллин. Вместе с коллегой по Кариевскому театру Альбиной Гайзуллиной он получил в прошлом году «Золотую маску» за спектакль «Приключения Рустема»/«Рөстәм маҗаралары». В декабре показал свой третий спектакль «Шайтан. Он. Она»/«Шайтан. Егет. Кыз». В «Горе влюбленных» играл молодого героя. 10 июня стало известно, что Гатауллин удостоен Государственной стипендии правительства Российской Федерации в 2025 году для молодых деятелей культуры и искусства.