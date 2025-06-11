«Антологию татарских самодеятельных композиторов» не могут получить сами авторы музыки

Кто написал «Мин яратам сине, Татарстан», «Аерылмагыз» и другие хиты? Любители!

Составитель антологии — Риф Гатауллин. Фото: предоставлено пресс-службой НБРТ

Менее полугода прошло с момента выхода в свет «Антологии татарских самодеятельных композиторов». Но в Казани это издание уже нельзя найти в продаже — все разошлось по учебным заведениям, среди которых нет музыкальных. Об этом рассказали на презентации книги в Национальной библиотеке РТ. Среди гостей было немало и героев антологии.

«Неужели и этот — любитель? И этот?»

В прошлом году 26 апреля на традиционной встрече раиса Рустама Минниханова с татарской интеллигенцией в самом конце, вне протокола, к главе республике вышел Риф Гатауллин и попросил помощи в издании антологии татарских самодеятельных композиторов. Многое из озвученного в тот день все еще в процессе воплощения, а вот книга — вышла.

Еще в 2022 году Гатауллин выиграл грант Министерства культуры РТ. Сам он вспоминал, что в процессе подготовки книги показал материалы министру культуры РТ Ираде Аюповой:

— Она удивлялась: неужели и этот — любитель? И этот? Они все знакомы народам, их музыка звучит. Но они в итоге остались на краю, как любители.

Риф Гатауллин начал писать песни, учась на вокальном отделении Казанской консерватории, то есть профессиональным композитором он тогда не был. Позднее он поступил на теоретико-композиторский факультет. Создал симфонический баит «Сак-Сок». Это одно из произведений, за которое Гатауллина уже в наше время номинировали на премию Тукая.

В 1991 году он создал Общественную организацию самодеятельных композиторов, привлекая участников даже из-за рубежа, проводя фестивали, семинары, мастер-классы. Благодаря Гатауллину вышло немало авторских и коллективных сборников.

Ильхам Шакиров тоже самодеятельный композитор. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

От 1940-х до современных, от Яруллина до Гайнуллина

В книге объемом более 650 страниц собраны биографии и ноты 194 авторов музыки из России, стран СНГ, начиная с 1940-х годов и до современности. К сожалению, к примеру, информацию по финляндским композиторам не удалось собрать полностью. В помощь Гатауллину служили и книги, и газеты с журналами, материалы из радиоэфиров, накопленные за многие годы.

Помимо справки о жизни и творчестве, в антологии собраны по 1-2 песни каждого композитора. Изучать книгу интересно даже на уровне содержания. Среди первых самодеятельных авторов 1940-х — первый татарский профессиональный гармонист Файзулла Туишев и автор «Марша Тукая» Загидулла Яруллин. В 1950-х — экс-директор театра им. Джалиля Масгут Имашев. В 1960-х годах автор песен («Гөлмәрьям», «Син сазыңны уйдадың») — сам Ильхам Шакиров.

Особенно много композиторов в 1970-е — это дирижер оркестра Камаловского театра Фуат Абубакиров, лучший друг Салавата — Фирзар Муртазин, главный аранжировщик XX века Вадим Усманов (автор песни «Чулпан»). В рубрике про 1980-е прописалась автор нетленки «Аерылмагыз» Чулпан Зиннатуллина-Гусамова. В 1990-х — Роберт Андреев («Мин яратам сине, Татарстан»). А в нулевых — заслуженный европейский баянист Айдар Гайнуллин и хитмейкер Оскар Усманов.

Кстати, порой грань между самодеятельностью и профессионализмом трудно найти. Неужели выпускник Гнесинки Гайнуллин — не профессионал? Хорошо, он проявил себя больше как инструменталист. Но ведь Оскар Усманов зарабатывает написанием песен.

Составлять книгу начали с Загидуллы Яруллина. предоставлено пресс-службой НБРТ

Отдельно отметим Розу Мухутдинову. Она училась в педагогическом институте на музыкальном факультете, работала в Арском педколледже учителем, начала писать песни. Стажировалась в консерватории у Рашида Калимуллина, который посоветовал ей не ограничиваться малой формой, а писать и инструментальные произведения. Так появилась оратория «Болгар җиле», кантаты «Иске Казан», «Идел-йорт» и, конечно, «Тамырлар».

— Я думал, с кого же начать, решил с Яруллина, с 1940-х, когда появились музыкальные школы, колледжи, появились понимающие музыканты не только в селах, городах. В советское время в деревнях были клубы, хоры, школы, народ был татароязычный, неиспорченный. Я постарался включить особенных композиторов. Там есть песни и колхозные, и школьные. Авторов 1960-х годов я уже смог застать, — рассказал Гатауллин о ходе работы.

В рубрику 2000-х стремилось попасть немало новых авторов, отметил композитор, он предлагал им сначала войти в организацию. В будущем, с надеждой указал Гатауллин, наверное, появятся либо новые антологии, либо уже цифровые архивы.

Большую помощь в работе над изданием оказали родственники композиторов, особенно их жены. В частности, на встрече стало известно, что жена гармониста Рустема Валеева Диляра готовит о нем книгу.

Авторские и коллективные сборники. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Где купить книгу

Изданную антологию раздали по общеобразовательным учебным заведениям. Не попала она только в музыкальные школы и колледжи. Из 194 композиторов 140 живы, у других, разумеется, есть родственники. Ни кому из них создатели книги не смогли вручить издание. В продажу тираж из 1050 копий не поступил — весь разошелся по районам.

— Мы передали композиторам — сходите туда-то, посмотрите. А в регионах — Томск, Мордовия, Узбекистан, Казахстан, — никому там книг не досталась, — указали на встрече. Авторы даже попросили документы у «Татгиза», чтобы понять, куда ушли книги.

В поисках денег подавался грант в «Татнефть», однако его не удалось выиграть. Сейчас есть определенный шанс, что дополнительный тираж книги напечатают к запланированному «Милләт җыены»/«Национальное собрание», в рамках которого в этом году Всемирный конгресс татар организует Всемирный форум татарских женщин, Всемирный форум татарской молодежи и Всероссийский форум татарских краеведов. Также Общественная организация самодеятельных композиторов попросила о возможности провести фестиваль композиторов. Тем самым они надеются донести информацию и до регионов.