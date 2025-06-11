Как бороться с черным рынком продуктов и зачем нужен ГОСТ на «эко» и «био»

Нелегальный пищепром делает миллиардные обороты, ГОСТа на натуральную продукцию в России нет, а программы господдержки не всегда эффективны. Что делать?

Фото: Реальное время

Производители пищевых продуктов из сегмента МСП, поучаствовавшие в бизнес-бранче «Реального времени», почти в один голос говорят: господдержка в их бизнесе неэффективна и обойдется дороже, чем даже банковский кредит. Хорошее и недорогое российское оборудование для пищепрома существует — правда, не во всех сегментах. На рынке орудуют нелегальные производители пищевых продуктов, которые безо всяких налогов, систем «Меркурий» и «Честный знак» продают на миллиарды, тесня на конкурентном рынке честных бизнесменов. Что с ними делать — требовать для них миллионных штрафов, лоббировать новые законы или пытаться победить качеством продукта? Обо всем этом разговаривали руководители небольших предприятий из сферы пищепрома на бранче «Реального времени». Перед вами вторая часть репортажа со встречи.



«Берешь 3 миллиона, а отвечать будешь, как будто 20 взял»

Ситуацию с оборудованием и финансированием все решают по-своему. Олеся Караганова (ООО «Круг», производство и переработка рыбной продукции) говорит, что обновлений в планах много, и в компании завели за правило каждый год закупать две единицы нового оборудования. И несмотря на то, что с 2022 года оно подорожало в два, а по некоторым позициям — в три раза, средства на технику откладывают, изымая из оборота. Кредиты неподъемны, а господдержка в части закупки оборудования для рыбопереработки неэффективна.

— По госпрограммам с рыбой очень тяжко. По мясу и молоку можно войти в программу господдержки и выбрать оборудование. Ведь эти направления в приоритете у государства. Что же касается рыбы — у нас самые низкие коэффициенты при распределении. Да и выбрать из предлагаемого оборудования для рыбопереработки особо нечего. То, что ты хочешь, купить все равно не получится, — рассказывает предпринимательница.

Несколько раз компания пробовала взять оборудование в лизинг — ни разу не получилось, им всегда отказывали. А гарантийное письмо, как известно, обходится едва ли дешевле, чем потребительский кредит. Поэтому сейчас даже пробовать не хотят войти в программу господддержки — стараются сами закрывать потребности по обновлению фондов.

Выбрать из предлагаемого оборудования для рыбопереработки особо нечего. То, что ты хочешь, купить все равно не получится. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Пока, сколько бы я ни анализировала и калькулировала, всегда понимаю, что господдержка обойдется мне очень дорого, — разводит руками Олеся.

Коммерческий директор компании Helix Group (разведение улитки и реализация готовой продукции из нее) Роман Матвеев, со своей стороны, рассуждает, что господдержку теоретически можно было бы получить на разведение улиток — все же это тоже направление агробизнеса. Но пока в действующем постановлении перечислены птица, молочное направление, мясное, рыба, растениеводство — а вот улитки там нет.

— С другой стороны, нам никто пока и не отказывает. Прямо говорят: «Если вы захотите — мы улитку на следующий год внесем». Но мы пока не хотим. Потому что берешь 3 миллиона, а отвечать будешь, как будто 20 взял. И в последующем налоги переплачивать — зачем держать лишних людей, когда по факту они мне не нужны? — задается риторическим вопросом предприниматель.

Татьяна Кирова, руководитель агрофермы «Светлое озеро», оборудование закупает на собственные средства. А вот в части господдержки вносит рацпредложение: считает, государство должно в достаточном объеме субсидировать затраты на оформление и получение обязательной сертификации, деклараций соответствия (например, халяль), затраты на лабораторные испытания, необходимые для сопроводительных документов, различных сертификатов — все это очень дорого, когда небольшое предприятие проходит самостоятельно все эти процедуры. Особенно когда речь идет о сельском хозяйстве и производстве продовольствия: даже банальные лабораторные исследования образцов продукции больно бьют по кошельку бизнесменов.

Татьяна Кирова считает, что хорошо бы государству субсидировать для предпринимателей затраты на оформление документации. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обновление оборудования: отечественные производства, самостоятельные разработки и «гаражные умельцы»

С импортозамещением по технике пока негусто. Например, оборудование, необходимое для рыбного производства, делают только в Калининграде. В ООО «Круг» творчески подошли к решению вопроса: частично делают оборудование своими руками. Например, металлические разделочные столы. При этом цены на главный материал для оборудования пищевиков — нержавеющую сталь — очень высоки. Поэтому даже сделанное своими руками оборудование обходится недешево, как рассказывает Олеся Караганова. В переработке рыбы постоянно работают с водой и солью — тут со временем ржавеет даже нержавейка. А значит, ничего вечного нет, и приходится все обновлять.

А вот в части другой техники хорошо показывают себя китайские производители, особенно на старте производства или для небольших объемов.

— По качеству китайское оборудование не особо уступает тому, чем мы пользовались раньше — например, мы сейчас пользуемся пилой для нарезки рыбных стейков. Для того, чтобы ее апробировать, мы специально взяли простую и недорогую пилу. Да и объемы не такие большие. Но думаем о более мощной установке.

Одни участники беседы заказывают китайское оборудование, другие — отечественное, третьи обходятся собственными силами. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но и в России, по свидетельству участников беседы, делают технику для пищевого производства с хорошим соотношением цена/качество. Так, Татьяна Кирова коптит мясо и птицу на оборудовании, произведенном в Санкт-Петербурге. А еще она использует сыроварню ярославского производства и довольна ею. Это же оборудование хвалит и Максим из «Чизерии» — причем, как он рассказывает, ярославские промышленники ухитрились сделать оборудование лучше, чем итальянцы. По его словам, итальянская сыроварня, которая была изначально установлена на производстве, оказалась на удивление нелепой по функционалу: несъемный термометр внутри (!!) бака, невозможность слива жидкости из огромной емкости и тому подобные причуды конструкторской мысли.

А вот Александр Воронцов, совладелец бренда «Воронцовские сыры», пожал плечами: его компания в свое время нашла специалиста в Марий Эл. Он в небольшом цеху собрал сыроварню, которая отлично себя показывает.

— Он сам закупил все необходимые компоненты для оборудования, он нам все это сделал, сварил. Только одна случилась заминка: он мне сыроварню должен был поставить в апреле, а получилось (по типичным российским причинам) в июне. А в остальном у меня нареканий нет, отличное оборудование. И дешевле, чем заводское получилось, — рассказывает сыровар.

Специалист из Марий Эл собрал для Александра Воронцова сыроварню. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Разведение улитки в Helix Group — это в основном ручной труд. С необходимостью закупки оборудования в компании сталкиваются только на этапе производства — при консервировании улиточного филе и печени, приготовлении замороженного эскарго. С консервированием пока решили, что выгоднее не закупать собственные линии, а использовать контрактное производство и закрывать банки с деликатесом на арендованных мощностях.

— А на нашем производстве в основном опять же ручной труд, — рассказывает генеральный директор компании Рамиль Галимзянов. — Наше оборудование несложное — промышленные котлы и кастрюли, столы, перфорированные гастроемкости. Но все это может очень дорого стоить. Из оборудования мы используем индукционные плиты. Можем взять немецкую или итальянскую, но она прослужит ненамного дольше, чем китайская, зато ценник у китайской втрое ниже. Плиты в нашем производстве — это по факту расходный материал.

Рамиль Галимзянов сравнивает эффективность покупки итальянской и китайской плит. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Объединение — ключ к успешному сбыту?

Важные темы для обсуждения поднял заслуженный экономист Татарстана и России Сергей Никифоров, который занимается производством национальных деликатесов и сушеной спелой груши. Он напомнил присутствующим еще об одной форме поддержки — поддержке кооперативов. Ее используют отдельные предприниматели, но это довольно спорадическое явление, которое пока не может служить средством развития отрасли.

При этом есть множество производителей, которые не оформляют документы должным образом — нет деклараций, регистрации в системах «Меркурий» и «Честный знак». И чтобы все это цивилизовать, спикер предлагает собрать таких производителей под единый «зонтик» производственных кооперативов — по образцу советской райпотребкооперации. Это позволило бы мелкому производителю, который сам не удосуживается или не может получить декларацию, легализовать свою деятельность. В таком случае его продукция могла бы проходить через закупки, через переработку, получать правильное оформление документов и через сбытовые кооперативы поставляться в те же самые торговые сети. По мнению Сергея Никифорова, это эффективнее, чем вариться в собственном соку.

Правда, даже если это будет реализовано, небольшой бизнес, объединившийся в сбытовые кооперативы, лоб в лоб столкнется со следующей проблемой:

— Предположим, мы сделаем потребкооперацию и решим открыть сбытовую сеть с нашей продукцией этих кооперативов. Я несколько месяцев занимался поиском локации. Каждая щель, где есть хоть какой-то трафик, заполнена федеральными ретейлерами. Фактически рынок продовольственного ретейла монополизирован несколькими крупными федеральными сетями, но антимонопольное ведомство не обращает на это внимания. Есть много объявлений об аренде, но трафика там нет, а если и есть — то слишком маленький, — обращает внимание собравшихся Никифоров.

Сергей Никифоров уверен, что черный рынок пищевой продукции имеет миллиардные обороты. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Объемы реализации черного рынка просто потрясают»

Впрочем, многие работают без документов сознательно — ведь это большая экономия. Производители нередко работают «в черную», продавая свои продукты через чаты в мессенджерах и путем прямых договоренностей с контрагентами. Причем речь не о старушках, которые продают на рынке пучки укропа, и не о продаже десятка яиц соседям по деревне. Объемы черного рынка пищевой продукции, по словам эксперта, огромные — он предполагает миллиардные обороты. Отсюда проистекает следующий тезис Сергея Никифорова.

— У нас всегда будут конкуренты в виде черного рынка. Они всегда будут более конкурентоспособны, чем мы с вами вместе взятые. Они не платят налоги, не оформляют никаких документов. Тем не менее объемы реализации просто потрясают. Я не говорю, что у них плохая и некачественная продукция. Она может быть и качественной. Но объемы гигантские! У нас, кстати, большая дыра в законодательстве: реализация пищевой продукции физлицами абсолютно никем не мониторится и не контролируется. У нас по закону производством и реализацией пищевой продукции могут заниматься только юрлица и ИП. А физлица не могут. А так как они не могут — то ни одно ведомство ими не занимается. Ни налоговая, ни РПН — никто! И это огромная проблема, — рассуждал экономист.

Есть еще одна проблема: в российском законодательстве нет определения натуральной продукции. В юридическом понятийном аппарате вообще нет такого термина, а значит, каждый может назвать свой продукт натуральным и никак за это не отвечать. Между тем это сильно ограничивает возможности многих честных производителей натуральных продуктов масштабировать производство или увеличить продажи.

Сергей Никифоров обращает внимание на то, что по российскому законодательству реализация пищевой продукции физлицами никем не контролируется. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Если сделать ГОСТ на натуральную продукцию и ввести добровольную сертификацию, подтверждение натуральности, выдавать субсидию на возмещение затрат по этой сертификации, это будет самая реальная мера поддержки! Параллельно нужно вводить ответственность тех производителей, которые незаконно указывают, что их продукция натуральная. И мы получим стабильный рынок с более высокой ценой и гарантированным сбытом качественной продукции для наших малых предприятий. При этом одновременно нужно решать вопрос с черным рынком, — рассуждал Сергей Никифоров.

По словам заслуженного экономиста, сейчас он ищет выходы на Росстандарт, чтобы начать разрабатывать ГОСТ «Натуральная продукция».

«Не имеем права. Он не юрлицо»

Тем временем проблему с черным рынком подтверждают Олеся Караганова и Дамир Шафигуллин. Олеся рассказала о том, что обороты «черных» рыбодобытчиков, по подсчетам разных структур и по итогам ее личного анализа, в разы больше официального лова.

— Государственные структуры даже не обращают внимание на работу нелегального бизнеса. А если и обращают, то сделать с ними ничего не могут — по крайней мере, как говорят остальным сторонам: «Не имеем права. Он не юрлицо».

Дамир Шафигуллин возмущается:

— У меня только в течение года по 3-4 раза побывали миграционная служба, Россельхознадзор, Роспотребнадзор. При этом к моим конкурентам, которые сидят от нас через 3—4 здания, ни разу не пришли. А я ведь в белую работаю! И ничего с этим не сделаешь… А когда мораторий на проверки снимут — будет еще жестче.

Дамир Шафигуллин предполагает, что, когда снимут мораторий на проверки для МСП, все будет еще жестче. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сергей Никифоров предрекает: когда мораторий отменят, на головы честных производителей пищевой продукции обязательно «свалятся» новые санкции и беды. В перспективе он видит, что пищевой бизнес малых форм хозяйствования «накроется медным тазом», если не ликвидировать черный рынок и не создать условия для легальных производств.

Кто будет ловить «черных пищевиков»?

Но как ликвидировать этот самый черный рынок продовольствия? Что нужно для этого сделать, а главное — кто этим займется и на каком основании? В представлении Сергея Никифорова основание находится элементарно:

— Когда выкладывается информация в чатах в мессенджерах, это является публичной офертой — обязательством продажи без условий любому третьему лицу. Юридически это означает начало предпринимательской деятельности, и здесь больше не надо ничего доказывать. А раз перед нами незаконное предпринимательство — значит, тут и неуплата налогов, и торговля без «Меркурия», без «Честного знака». Я считаю, тут нужно разделять зоны ответственности и назначать суровое наказание. Причем сделать акцент не на наказании продавцов, а на администраторов этих групп, которые размещают информацию о продаже продуктов, но не дополняют ее документами, подтверждающими их безопасность (например, декларациями и т.д.). Условно, наложите на них штраф в миллион рублей! Мне кажется, гоняться за владельцем ЛПХ, продавшим через группу в мессенджере мешок картошки, нет никакого смысла. Но администратор группы точно видит, кто и в каких объемах торгует. Кстати, часто лицо, которое незаконно торгует, само эту группу и создает.

Дамир Шафигуллин поддерживает коллегу. Он напоминает: штрафы за нарушения законодательства для юрлиц доходят до миллиона. Физическому лицу, даже если его поймают, выпишут максимум 5 тысяч рублей штрафа — он закроет свою нелегальную точку и тут же откроет новую. Предприниматель предлагает уравнять штрафы за незаконную торговлю для юрлиц и для физлиц — и количество «черных пищевиков» автоматически резко уменьшится.

Роман Матвеев вопрошает: и все-таки кто будет ловить-то? И сколько денег бюджет государства должен выделить на содержание сотрудников, которые займутся поиском физлиц, занимающихся незарегистрированным производством пищевой продукции? У Сергея Никифорова есть ответ: эти структуры уже есть — Роспотребнадзор, Россельхознадзор, МВД, ФНС, прокуратура…

Роман Матвеев задает вопрос: а кто будет ловить «черных пищевиков», если закон о борьбе с ними появится? Какое ведомство выделит на это деньги? Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Значит, нужно перераспределять объемы работы внутри этих ведомств и выделять дополнительные мощности? Вопрос повисает в воздухе.

Впрочем, Олеся Караганова относится к этой идее скептически: по ее словам, юридическое лицо ловить не надо — все его фактические и юридические адреса прекрасно известны всем заинтересованным органам. А вот кто будет гоняться за физлицом, которое из-под полы, из подвального рефрижератора продает огромные объемы рыбы? Ведь его надо еще найти и доказать факт незаконного предпринимательства.

— В итоге они все равно придут к нам, — заключает предпринимательница.

«Делай просто вкуснее, чем у них»

По поводу необходимости борьбы с черным рынком мнения присутствующих разделились. Роман Матвеев уверен, что справиться с этим явлением нереально.

— Мы можем долго говорить о том, что надо привлекать государство, которое нам поможет, и ждать этой помощи. Но у нас всех есть бизнес, который каждый день требует денег, вложений и развития. Пока мы ждем, когда государство наконец придумает что-то и уберет с рынка всех нарушителей, наш собственный бизнес закроется. Я считаю, нужно шагать от обратного — сделать так, чтобы свой продукт аргументированно предоставить на рынок, найти аргументы, чтобы выбрали нас. Кто-то ищет возможности, а кто-то оправдания. И доказать, что мы лучше, — рассуждает Роман.

Сергей Никифоров возразил на это, что речь идет не об оправдании, а о здоровом лоббировании необходимой законодательной базы. Лично у него есть опыт лоббирования федеральных законов — и он готов заняться следующими. По его словам, он уже пообщался с депутатами Госдумы от нашей республики, и они не против поддержать законопроект в части черного рынка (только для этого нужно, чтобы кто-то его написал). Экономист рассуждает, что может его написать, но для этого нужно определить, какие ведомства будут контролировать процесс. А значит, прежде нужно собрать эти ведомства на одной площадке, чтобы обсудить вопрос и не множить нежизнеспособных предложений.

Александр Воронцов уверен: если ты проигрываешь конкуренцию — значит, чужой продукт лучше. Значит, надо делать вкуснее, чем у них. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Александр Воронцов напоследок констатировал ситуацию в своей отрасли: сварить вкусный сыр годовалой выдержки дома, подпольно, невозможно. Так что для него проблема черного рынка не стоит.

— Главный наш конкурент — иностранные сыры. Но если они вкуснее, чем наши, я должен на себя жаловаться, а не на них. Ну давайте не привозить их, следить за тем, чтоб в чемоданах они в страну не просачивались. Это же не поможет выиграть конкуренцию. Делай просто вкуснее, чем у них, — и все будет хорошо!