16 апр 2025

Бизнес-бранч «МСБ Татарстана в сфере пищепрома: проблемы, вопросы и удачные кейсы»

Бизнес-бранч «МСБ Татарстана в сфере пищепрома: проблемы, вопросы и удачные кейсы»

16 апреля на организованном интернет-газетой «Реальное время» бизнес-бранче встретимся с представителями компаний пищевой промышленности.

Вопросы к обсуждению:

  • Как продукции локальных пищевых брендов попасть
    на полку офлайн-магазина;
  • Развитие, эффективность и проблемы онлайн-каналов продаж;
  • Ситуация с производственным оборудованием;
  • Влияние законодательных новшеств и экономических изменений последнего года на сферу пищепрома;
  • Меры государственной поддержки — эффективность существующих и потребность в новых.

Контакты

По вопросам участия:

+7 (843) 222-90-80;

e-mail: pr@realnoevremya.ru

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