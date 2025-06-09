В аэропорту Казани вводились ограничения, въезд в Россию могут запретить за оскорбление страны
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро понедельника, 9 июня.
- В аэропорту Казани в 3.35 ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в связи с объявлением режима «Беспилотная опасность» на территории Татарстана. Ограничительные меры на прием и вылет воздушных судов сняли в 6.18.
- В Госдуме России разрабатывают законопроект, который запретит въезд иностранцам, оскорбляющим страну за рубежом. Депутат от Татарстана Айрат Фаррахов сообщил, что в перечень правонарушений войдут злоупотребление свободой СМИ, неправомерная деятельность иноагентов, использование нацистской символики и призывы к нарушению территориальной целостности России.
- Россия заняла второе место среди стран «Большой двадцатки» по уровню безработицы, которая в первом квартале 2023 года составила 2,3%. Лидером по этому показателю стала Мексика с безработицей на уровне 2,2%. Тройку замыкает Япония, где уровень безработицы увеличился до 2,5%. В то же время Южная Африка остается единственной страной с двузначным уровнем безработицы, достигнув 32,9%.
- В России цены на бензин продолжают расти, однако его доступность для населения зависит от соотношения цены к заработной плате в каждом регионе. Лидерами по доступности бензина АИ-92 являются ЯНАО и Москва. Татарстан занимает 23-е место в этом рейтинге: в апреле 2025 года цена бензина АИ-92 составляла 53,57 рубля за литр, и на среднюю зарплату можно было приобрести 1264 литра.
- Мэра Красноярска Владислава Логинова задержали по подозрению в получении взятки, сообщают правоохранительные органы региона. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия в связи с его задержанием. Логинов занимает пост главы города с 2022 года и имеет значительный опыт работы в городской администрации.
- Экоактивистка Грета Тунберг обвинила власти Израиля в похищении после того, как судно «Мадлин», на котором она находилась, было перехвачено израильскими силами в международных водах. В видеообращении, опубликованном коалицией «Флотилия свободы», Тунберг призвала своих сторонников оказать давление на правительство Швеции для освобождения пассажиров судна. Судно «Мадлин» направлялось с гуманитарной помощью для сектора Газа, когда его задержали. Израильские власти заявили, что активисты будут возвращены в свои страны.
- Сборная Португалии одержала победу над Испанией в финале Лиги наций УЕФА, выиграв по пенальти со счетом 5:3 после ничьей 2:2 в основное время. Это вторая победа португальцев в турнире, который они впервые выиграли в 2019 году. В матче за бронзу сборная Франции обыграла Германию со счетом 2:0.
- С 9 по 11 июня россиян ожидает короткая трехдневная рабочая неделя, перед которой 11 июня, в среду, рабочий день будет сокращен на один час. Это связано с предстоящим праздником — Днем России, который отмечается 12 июня. Праздник был установлен в 1992 году и с тех пор получил статус государственного.
- Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, вводящую ограничения на въезд для граждан 19 стран, которые представляют угрозу национальной безопасности. Полное ограничение касается 12 стран: Афганистан, Бирма, Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Частичное ограничение затрагивает 7 стран: Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла. Россия в этом списке отсутствует. Ограничения вступят в силу 9 июня 2025 года.
- В округе Коффи, штат Теннесси, США, потерпел крушение самолет De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter, который использовался для прыжков с парашютом, с 16–20 людьми на борту. Самолет упал рядом со взлетно-посадочной полосой местного аэропорта, и, по предварительным данным, никто не погиб, но несколько человек были госпитализированы с незначительными травмами. Очевидцы сообщили, что самолет летел слишком низко над домами перед падением.
- В апреле 2025 года доля заемщиков в возрасте от 40 до 50 лет в сегменте автокредитов увеличилась на 1,6 процентных пункта и составила 33,5%. Эта возрастная группа стала единственной, чья доля выросла, в то время как у остальных возрастов наблюдается снижение. В числе регионов-лидеров по доле заемщиков от 40 до 50 лет наименьшая цифра зафиксирована в Татарстане, где она составила 28,8%. В отличие от республики, наибольший рост наблюдается в Санкт-Петербурге, Московской области и Москве.
- Члены Общественной палаты России предложили создать единую федеральную систему сбора и обработки информации о животных, включая как безнадзорных, так и домашних. В докладе подчеркивается, что текущие данные о животных в России разрозненные, что затрудняет принятие управленческих решений. В частности, Татарстан и несколько других регионов уже имеют эффективные системы учета бездомных животных, в то время как в других субъектах данные могут быть недостоверными.
- За прошедшую ночь было уничтожено 49 БПЛА над регионами России, из них по 13 — над Курской и Нижегородской областями, по 9 — над Воронежской и Орловской, по два — над Брянской областью и Чувашией, и один над Белгородом.
Анастасия Фартыгина
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