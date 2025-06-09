В аэропорту Казани сняли временные ограничения на вылет и прием самолетов
В аэропорту Казани в 6.18 сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры были введены ранее для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые шаги для обеспечения безопасности полетов.
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