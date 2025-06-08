Асгат Сафаров победил в премии «Русский детектив», обнародовали список тел украинских военных
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро воскресенья, 8 июня.
- Асгат Сафаров, глава Администрации раиса Татарстана, стал лауреатом премии «Русский детектив» за книгу «Закат «казанского феномена», которая победила в номинации «Документальный детектив». В своем произведении он описывает историю преступных организаций Казани с 1998 по 2011 год.
- По данным компании «Этажи», аренда однокомнатных квартир в Казани увеличилась на 1,4% с начала года, в то время как в других крупных городах, таких как Челябинск и Москва, ставки снизились. Директор департамента аренды Ольга Павлинова уточнила, что основная причина снижения — рост предложения на фоне сдержанного спроса. В то же время аренда двухкомнатных квартир в Казани также показала положительную динамику, увеличившись на 1,6%.
- Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обнародовал список идентифицированных тел украинских военнослужащих, от которых отказался Киев. Он считает, что украинские власти пытаются скрыть потери и не выплачивать компенсацию родственникам погибших, отказываясь принимать их тела. Балицкий подчеркнул, что пока солдат числится пропавшим без вести, его семья не получит никакой помощи. Он также заявил, что Украина не соблюдает договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле.
- В России набирает популярность «зубной» туризм: жители крупных городов, особенно москвичи, едут в регионы для получения стоматологических услуг из-за более низких цен. В числе востребованных направлений — Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск, Томск и Екатеринбург. Стоматологические услуги в этих городах обходятся на 30—50% дешевле, чем в Москве, при этом качество часто не уступает столичному.
- Британская газета Daily Mail сообщила, что Илон Маск подрался с министром финансов США Скоттом Бессентом, получив синяк. По словам экс-советника Трампа Стивена Бэннона, причиной потасовки стало обвинение со стороны Бессента в невыполнении Маском обещаний о сокращении бюджета. При этом сам Маск ранее утверждал, что синяк ему поставил пятилетний сын.
- Россияне будут отдыхать четыре дня подряд с 12 по 15 июня в связи с празднованием Дня России. 12 июня — официальный праздник, а 14 и 15 июня — стандартные выходные. 11 июня будет сокращенным рабочим днем. Это связано с переносом выходного дня с 8 марта, который в 2025 году выпал на субботу.
- На муниципальном пляже «Кама» в Нижнекамском районе спасатели вытащили мужчину, который начал тонуть из-за судорог во время купания. Спасатели оперативно оказали помощь и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. 52-летний пострадавший был передан врачам с предварительным диагнозом «судорожный синдром».
- В Тульской области на химзаводе «Азот» в Новомосковске произошел пожар из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который был сбит силами ПВО. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что в результате инцидента пострадали два человека, но превышения уровня загрязняющих веществ не зафиксировано. Завод «Азот» является одним из крупнейших производителей азотных удобрений в России.
- В Лос-Анджелесе начались протесты против депортации нелегальных мигрантов, в ответ на которые полиция применила слезоточивый газ. Комиссар по миграционной политике Белого дома Том Хоман объявил о введении Национальной гвардии для поддержания порядка. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал это решение, назвав его подстрекательским и ненужным. Протестующие требуют остановить депортацию и освободить задержанных мигрантов.
- В Боготе совершено нападение на сенатора и потенциального кандидата в президенты Колумбии Мигеля Урибе Турбая, в результате которого он получил огнестрельное ранение и находится в критическом состоянии. Помимо политика ранены еще два человека, предположительно, нападавшим был 15-летний подросток. Инцидент вызвал осуждение со стороны правительства Колумбии и Госдепа США, назвавших нападение покушением на демократию. Урибе Турбай планировал баллотироваться в президенты на выборах 2026 года.
- За прошедшую ночь было уничтожено 61 БПЛА над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и над территорией Республики Крым.
Анастасия Фартыгина
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