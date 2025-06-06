Мусульмане отмечают Курбан-байрам, Маск выступил за импичмент Трампа
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 6 июня.
- В апреле 2025 года средний срок POS-кредитов в России увеличился на 10,5% и составил 14,7 месяца. Татарстан занял второе место среди регионов с наибольшим сроком выданных POS-кредитов — 15,6 месяца, уступив только Кемеровской области (15,9 месяца). Татарстан также показал наибольший рост среднего срока кредитов по сравнению с предыдущим месяцем, увеличившись на 19,1%.
- Илон Маск и президент США Дональд Трамп вступили в публичный конфликт, начавшийся с критики Маском законопроекта о сокращении госрасходов, который он назвал «омерзительным». Трамп не согласился с критикой. Он раскритиковал Маска за несогласие с проектом бюджета США, заявив, что прекращение госконтрактов с NASA позволило бы значительно сэкономить бюджет страны. Маск обвинил Трампа в связях с делом Джеффри Эпштейна, что вызвало резкую реакцию со стороны Белого дома. Также Маск публично выступил за импичмент Трампа. Конфликт негативно сказался на акциях Tesla, которые упали более чем на 9%.
- Сегодня, 6 июня 2025 года, мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам, или Ид аль-Адха, — один из главных праздников в исламе. Этот праздник жертвоприношения символизирует окончание хаджа, ежегодного паломничества в Мекку. Курбан-байрам основан на истории пророка Ибрахима, который, следуя указаниям Аллаха, готов был принести в жертву своего сына Исмаила, но в последний момент получил барашка вместо него. Праздник длится три дня и включает в себя обряд жертвоприношения, который позволяет верующим приблизиться к Аллаху.
- Ставропольский край стал самым выгодным регионом для семейного отдыха в 2025 году, где средняя стоимость ночи в отеле составляет 9150 рублей. Татарстан занял второе место с ценой 9170 рублей за ночь, а третье место досталось Ленинградской области с ценой 9355 рублей. Популярные направления для семейных поездок, такие как Крым и Краснодарский край, продолжают пользоваться высоким спросом.
- Депутаты ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, который требует от отдельных категорий иностранных граждан, включая бывших граждан СССР, владения русским языком для получения гражданства России. В настоящее время упрощенный порядок получения гражданства не требует знания языка для тех, кто состоит в браке с россиянами и имеет общих детей.
- Сегодня доллар празднует свое 240-летие с момента утверждения его в качестве денежной единицы США 6 июня 1785 года. Несмотря на долгую историю, эксперты подчеркивают, что имидж американской валюты значительно подорван действиями властей, включая президентов Джо Байдена и Дональда Трампа. С начала 2025 года доллар снизился на 8,8% по индексу ICE U.S. Dollar Index, что стало самым слабым началом года с 1980-х годов. Основные причины этого падения связаны с растущим дефицитом бюджета США и нестабильной торговой политикой.
- МЧС России запретит приводить на пляжи животных, кроме собак-поводырей, согласно проекту приказа, опубликованному на федеральном портале. Также россиянам будет запрещено заплывать за буйки, плавать на неподходящих предметах, играть в спортивные игры вне отведенных мест, купаться в состоянии опьянения и оставлять детей без присмотра. Приказ, направленный на обеспечение безопасности на пляжах, вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.
- В отреставрированной Маскаринской мечети Кукморского района Татарстана 6 июня прошел Курбан-байрам, отмечающий окончание хаджа. Основное мероприятие возглавил Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, который провел праздничную проповедь и поздравил мусульман с праздником. В мероприятии также принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов и другие высокопоставленные лица.
- Определился состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон. В мужской категории выступят Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Марк Кондратюк, Макар Игнатов, Владислав Дикиджи и Петр Гуменник. Женскую команду представят Анна Фролова, Дарья Садкова, Аделия Петросян, Софья Муравьева, Алина Горбачева и Софья Акатьева.
- В ночь на 6 июня под Белгородом сошел с рельсов одиночный тепловоз на перегоне Прохоровка — Беленихино. Пострадавших в результате инцидента нет, однако движение на перегоне временно приостановлено. Причины происшествия в настоящее время устанавливаются, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.
- Первые полеты аэротакси в России могут начаться в течение трех лет, однако массовое внедрение пока не ожидается. Аэротакси помогут избежать пробок, особенно в крупных городах, таких как Москва. Однако для успешного запуска потребуется развитие инфраструктуры, включая взлетные площадки и зарядные станции. В России уже работают над проектами аэротакси компании «Ховер», «Транспорт будущего» и «Вертолеты России».
- В небе над Астаной были зафиксированы неизвестные светящиеся объекты, которые напоминали салют, но не издавали звуков. Министерство цифрового развития Казахстана предполагает, что это могли быть обломки космического аппарата, входящие в атмосферу, или метеоритный поток. По информации ведомства, в это время зарегистрированы три события, включая разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E, который наиболее точно соответствует наблюдаемым явлениям.
- За прошедшую ночь было уничтожено 174 БПЛА над регионами России. Также три управляемые ракеты «Нептун-МД» были перехвачены над акваторией Черного моря.
Анастасия Фартыгина
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