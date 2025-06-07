От Ибн Фадлана до революции: театр Камала подготовил променад по новому зданию

Зрители и Галиаскар Камал. Фото: Динар Фатыхов

В Казани театр Камала начал показывать променад «Театр. Җиһан»/«Театр. Пространство». Зрителей водят по всем залам нового здания и рассказывают историю сценического искусства у татар: от эпохи булгар вплоть до дореволюционной эпохи. Это первая большая театральная работа Лилии Ахметзяновой в здании на Хади Такташа.

Нас ведет Асгат абый

В историческом здании Камала в 2017 году шел спектакль-путешествие Рузаля Мухаметшина «Дәрсе гыйбрәттер театр...»/«Будить сердца людей...»: сценки там играли в гардеробе, на балконе, под сценическим кругом, в оркестровой яме, репетиционном кабинете. Тот спектакль был прогулкой по знакомому дому. «Театр. Җиһан» — это процесс: мы видим, как актеры осваивают, с переменным успехом, новое здание.

Пьесу для променада написала Дина Сафина, с которой Ахметзянова ставила в «Особняке Демидова» «Табу» о татарских героинях начала XX века. На татарский ее перевел актер театра Алмаз Бурганов. При этом часть текста носит более свободный характер, потому что у променада есть ведущий, сотрудник театра. Его играют три актера, пришедшие в Камаловский в середине 1990-х — Искандер Хайруллин, Фанис Зиганшин, Ильтазар Мухаматгалиев. Методы у них разные, так что каждый раз будет получаться свой спектакль. Ведущий не только ведет зрителей, рассказывает о происходящем, но также отвечает на внезапно возникающие вопросы.

Оцените в роли ведущего Фаниса Зиганшина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В этот раз зрителей встретил Искандер Хайруллин в роли Асгат Асгатыча. Он в театре 30 лет, когда-то мечтал стать актером, но не смог сказать на вступительных экзаменах ни слова. Сам спектакль начинается с Илюсы Камалиевой, раздающей всем наушники. Для татароговорящих — это возможность лучше слышать реплики, для русскоговорящих звучит перевод (чуть в сторонке от публики идет Зульфия Шамсуарова с микрофоном).

Камалиева отвлекает Хайруллина, и теперь он будет вести экскурсию в мире театра, в котором условны границы и время. Начинается она с фойе, в котором устроена кибитка с реквизитом, афишами, внезапным телевизором (на нем показывают «Старика из деревни Альдырмеш»).

А это Ибн Фадлан. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Театр теней, сказители, Сабантуй

Внезапно возникает голова путешественника Ахмада ибн Фадлана, который записал, что видел нечто похожее на театр у волжских булгар. Об этом он подробно рассказывает в Восточном зале, где его речь с видеоэффектами прерывает сказитель на площади, который под саз и домбру доносит историю своих приключений в пустыне.

Тут же возникает сценка из Сабантуя. Значительная часть состава спектакля (здесь более 20 человек) — это завершившие обучение у главного режиссера Фарида Бикчантаева студенты института культуры. После «Тысячи и одной ночи» — это их второй большой спектакль.

Наряду с ними играют и уже более опытные актеры. В частности, новоявленная прима Лейсан Гатауллина исполняет роль Ларисы в «Бесприданнице»: один из углов театра превращается в дом Терегуловых, где показывают спектакль. Выглядят все намеренно экспрессивно, особенно занимательно противоборство скрипачки Риммы Матвеевой и актеров. Кто-то из зрителей отмечает, что посмотрел бы полный вариант.

Несколько раз в спектакле упоминаются кадимисты, в версии променада — сторонники старых правил. Это они ругают домашний театр, бегают с пистолетом за первой актрисой Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской (Алия Файзиева). В современности возникает их перекличка со стареющими критикессами, которые, кстати, говорят исключительно по-русски.

Цвет театральной интеллигенции. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

399 человек

Среди новых имен, которые впервые звучат в формате просветительского спектакля — Сабит Яхшибаев, театральный художник. А после того, как зритель оказывается в Камерном зале, его знакомят с другими пионерами сцены.

Здесь режиссеры Ильяс Кудашев-Ашказарский и Габдулла Кариев, актриса Рукия Кушловская (певица Айгуль Гардисламова), актер Хаким Салимжанов, композитор Салих Сайдашев (играющий на местных роялях Ирхан Габдуллин), драматург Карим Тинчурин. И поэт Хади Такташ, который работал в театре суфлером.

Тема 1937 года освещается в спектакле несколькими предложениями (в версии 2017 года это был тяжелый эпизод с допросом Тинчурина).

Асгат абый рассказывает, как устраивался сюда на работу, и вскоре мы видим его в Универсальном зале с двигающейся сценой, где внезапно из-под земли выплывает супруга Хайруллина Айгуль Миннулина. Актеры играют первую встречу, и химия тут невероятно мощная.

А это Галиасгар Камал. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В театре сейчас работают 399 человек, их показывают на видеоэкране. Над контентом здесь еще стоит поработать, кажется, он архивный. А потом зрителей возвращают к дореволюционной эпохе, сообщают, что труппу назвали в итоге «Сайяр» — странствующая звезда. Гостей ведут в Большой зал, где на фоне предпоказной суеты спиной к зрителю курит трубку мужчина в кепке и надписью на спине «Бикчантаев». Энже Камалиева, наконец, находит Асгат-абый и ведет зрителей посмотреть на поклон.

То быстрый, то неспешный, смешной и терапевтический для фанатов «Театр. Җиһан» фиксирует эпоху перемен в Камаловском. В променаде показывается что уже освоено — к примеру, значительная часть машинерии. С другой стороны, вопросы логистики еще можно продумать, чтобы каждому эпизоду не предшествовала рассадка. Спектакль дает базовые знания для неподготовленного зрителя (его, верно, можно рекомендовать туристам). Но он почти избегает советской истории самого театра Камала, кроме условной современности. При этом даже в конце нет реплик, которые звучали бы восклицанием — там только многоточие. Даже не все чемоданы еще запакованы, не все слезы прощания выплаканы.