День в истории 11 июня: в Москве начался Соляной бунт, в Петербурге освятили Исаакиевский собор
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные события 11 июня 2025 года
Сегодня, 11 июня, отмечают Общероссийский день рассеянного склероза. Четыре года назад президент России Владимир Путин подписал закон, который ввел наказание за распространение данных силовиков и их близких, 40 лет назад автоматическая межпланетная станция «Вега-1» достигла Венеры, 70 лет назад в Ле-Мане (Франция) произошла самая смертоносная авария в истории автоспорта. Главные события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: Рихард Штраус и Жак-Ив Кусто
- 1811 — выдающийся русский литературный критик Виссарион Белинский (скончался 7 июня 1848 года).
- 1864 — немецкий композитор Рихард Штраус (скончался 8 сентября 1949 года).
- 1867 — французский физик Шарль Фабри (скончался 11 декабря 1945 года). Вместе с Анри Буиссоном открыл озоновый слой атмосферы.
- 1910 — французский океанограф и путешественник Жак-Ив Кусто (скончался 25 июня 1997 года). Изобрел первую подводную телевизионную систему, вместе с Эмилем Ганьяном разработал и испытал акваланг.
- 1943 — советский и американский киноактер Олег Видов (скончался 15 мая 2017 года).
- 1959 — генеральный директор ФК «Рубин» Александр Айбатов.
- 1959 — британский актер Хью Лори.
- 1973 — генеральный директор, председатель правления ООО «СИБУР» Михаил Карисалов.
- 1975 — российский пианист-виртуоз Денис Мацуев.
- 1981 — генеральный директор Центра информационных технологий Татарстана Альберт Халяпов.
- 1987 — руководитель исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев. До недавнего времени занимал должность главы Менделеевского района, в конце апреля сменил на посту Рамиля Муллина.
Кто скончался: Анатолий Солоницын и Георгий Вайнер
- 1934 — советский психолог Лев Выготский (родился 17 ноября 1896 года).
- 1970 — российский политический деятель, председатель Временного правительства Александр Керенский (родился 4 мая 1881 года).
- 1982 — советский актер Анатолий Солоницын (родился 30 августа 1934 года).
- 2009 — младший из двух братьев-писателей Георгий Вайнер (родился 10 февраля 1938 года). Самым известным произведением Вайнеров стал роман «Эра милосердия», по мотивам которого сняли многосерийный фильм «Место встречи изменить нельзя».
- 2023 — главный дирижер Государственного ансамбля песни и танца Татарстана Рашид Мустафин (родился 6 января 1946 года).
Праздники: День рассеянного склероза
- Общероссийский день рассеянного склероза. Впервые он был проведен в 2010 году и с тех пор отмечается ежегодно.
События в истории: заложили анатомический театр КФУ, освятили Исаакиевский собор, «Вега-1» приблизилась к Венере
- 1648 — в Москве начался Соляной бунт. Беспорядки начались с того, что делегация москвичей, просившая отменить недавно введенный налог на соль, была разогнана царскими войсками. В результате начался бунт, участники которого были недовольны политикой главного советника царя боярина Морозова. В итоге он был сослан в монастырь.
- 1826 — в Москве состоялось открытие больницы в доме Ланге у Никитских ворот. Сегодня это одна из старейших глазных клиник в мире.
- 1834 — Фома Петонди приступил к своим обязанностям на посту казанского губернского архитектора. В том же году им был построен первый дом — для купца Александрова.
- 1834 — началось строительство анатомического театра Казанского университета.
- 1858 — в Санкт-Петербурге освятили знаменитый Исаакиевский собор. Он был провозглашен кафедральным собором Русской православной церкви.
- 1955 — в Ле-Мане (Франция) произошла самая смертоносная авария в истории автоспорта. Автомобиль Mercedes-Benz 300 SLR, за рулем которого находился французский гонщик Пьер Левег, во время маневра упал на насыпь, отделявшую зрителей от трассы. Водитель получил смертельную травму, еще более 80 зрителей были убиты обломками машины.
- 1982 — в США состоялась премьера фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин». Картина получила четыре «Оскара» и долгое время была рекордсменом по кассовым сборам.
- 1985 — автоматическая межпланетная станция «Вега-1» достигла Венеры. В результате проведенного аппаратами комплекса научных исследований и экспериментов была подробно исследована атмосфера планеты.
- 2021 — президент России Владимир Путин подписал закон, который ввел наказание за распространение данных силовиков и их близких, полученных с использованием служебного положения.
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