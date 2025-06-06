Алексей Арзамазов: «Учителя татарского языка не могут говорить по-татарски»

Полиглот, профессор РУДН — о мотивации к изучению родной речи

Алексей Арзамазов разрабатывает в РУДН языковую платформу. Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Казани

В столице Татарстана на семейном празднике «Алмаш» в культурном центре «Московский» выступил руководитель лаборатории многофакторного гуманитарного анализа и когнитивной филологии Казанского научного центра РАН Алексей Арзамазов. Во второй половине июня у него выходит самоучитель по татарскому языку. В 2023 году доктор филологических наук выпустил «Мон ачим: самоучитель удмуртского языка», а 4 июня «Таткнигоиздат» представил «Эпӗ чӑвашла калаҫатӑп. Чувашский язык с нуля: самоучитель для начинающих» его коллеги Максима Кузнецова. Сейчас в РУДН готовят платформу по татарскому.

«Татарский — это невероятно теплый мир»

Праздник проходил при поддержке Комиссии при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане. Арзамазов в этом плане — человек универсальный, может говорить с представителями большинства из этих этнических групп. Свою речь на «Алмаше» он произносил в основном на татарском, иногда переходя на русский.

— Татарский — это невероятно теплый мир, — отметил спикер. — Такое ощущение должно быть в семье, чтобы детям хотелось разговаривать на татарском. Семья — это важный социальный фактор.

Один из способов разговорить ребенка — отправить его в деревню. Арзамазов назвал это «фактором бабушек-дедушек».

— Но с бабушками и дедушками нужно говорить, чтобы они общались с внуками по-татарски, — указал он. — К сожалению, и в татарских деревнях переходят на русский. Я люблю путешествовать по Татарстану. И в татарских районах я слушаю, на каком языке говорят дети, взрослые. Разные бывают случаи. Часто смешивают языки, когда и не по-татарски, и не по-русски. Зачем смешивать, если есть базисная лексика? К примеру, в Сабинском районе я слышу: «Я — беренче, ты — икенче, он — өченче». Откуда такой суржик возникает? Ладно, это не знающие татарский язык. Но я часто прихожу на татарский факультет, встречаюсь с коллегами. И слышу, как общаются будущие учителя татарского. Это вызывает у меня грустные чувства. Учителя татарского языка не могут говорить по-татарски.

— Мне кажется, если ты говоришь на татарском, нужно думать, обращать внимание на слова, чтобы язык был чистым, красивым, — указал Арзамазов.

Арзамазов выступил на фестивале «Алмаш», семейном празднике, посвященном татарскому языку. предоставлено пресс-службой мэрии Казани

Фактор воспитателя

Еще одна проблема — языковое пространство детского сада, где часто происходит интенсивная потеря языка, даже если в семье пытаются говорить на нем. Здесь важен подбор воспитателей, нянечек, указал лингвист:

— Есть интересный пример в Кукморском районе, когда в удмуртской деревне в детском саду татарская воспитательница обучила удмуртских детей за короткое время татарскому. Потому что им интересно, потому что воспитатель делится с ними своими эмоциями. И дети при этом сохраняют родной удмуртский.

Арзамазов вспомнил теорию языковой личности, которую разработал в РУДН академик Юрий Караулов:

— Родители должны помогать ребенку стать татарской личностью. В том числе через творчество.

Дети учат язык быстро. И также быстро могут его забыть. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Можно начать со сложного

Еще одна проблема — коммуникация, когда человек понимает язык, но не говорит.

— Это характерно для многих, не только для татарского народа, то же самое у марийцев, удмуртов. Здесь нужна мотивация перехода к коммуникации, опирающейся на понимание. Чтобы подросток хотя бы стремился к разговору. Это сложная задача. Все, что связано с языком, — это определенная когнитивная нагрузка. Но она того стоит.

Как признался Арзамазов, сам он любит начинать обучение со сложных слов: «Это моя сильная сторона — я знаю много слов типа мөкатдәс, алпат. Читаю художественную литературу и понимаю ее без словарей». В татарском языке важна тема глаголов, в частности связок «деепричастие плюс глагол»: самолет төшеп утырды, әйтеп куйдым.

— Для носителя русского языка это загадочная вещь, — отметил Арзамазов. — Еще интересная вещь — диалекты. Я уже начал различать, как люди говорят в Актаныше, Буинске. Это все делает татарский язык богаче.

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В РУДН готовят платформу

Сейчас в РУДН, где Арзамасов преподает, разрабатывается цифровая интерактивная платформа по обучению татарскому языку.

— Я думаю, методики должны быть разные, — объяснил он. — У каждого человека есть свои особенности, способности. Кто-то может учить язык через видео, кто-то через аудио. У меня есть знакомый, Дмитрий Петров. Лингвист, приезжал в Казань, выступал, у него был здесь курс. Но мы с ним спорим. Поскольку у меня есть претензия: «Дима, ты же не знаешь татарский!». Конечно, когда идут проекты, он набирает определенный лексический минимум. Я, начав изучать татарский, потратил много времени. Разговорный язык можно за 3-4 месяца освоить, чтобы говорить на простые темы. Но красиво говорить — это уже долгий процесс.

У Арзамазова в конце спросили о его интересе к татарскому. Может, у него жена татарка?

— Нет, среди моих родных нет татар, в крови у меня нет татарского, — ответил Арзамазов. — Мне повезло, что я учился в языковой школе — английский, французский, потом итальянский. Ты начинаешь учить языки, один, второй. Это увлекательное занятие. И в итоге ты просто начинаешь болеть этим.