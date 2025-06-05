Артисты, фестиваль и халяль-маркет: как Казань встретит Курбан-байрам

На каких площадках готовятся к празднику и во сколько обойдется жертвенный барашек

Цены на баранов начинаются с 13 тысяч. Фото: Максим Платонов

Завтра, 6 июня, в Татарстане отпразднуют Курбан-байрам — один из главных праздников в исламе. В девяти регионах России, включая нашу республику, это выходной день. Казань готовится к празднику с особым размахом: в рамках «Курбан-феста», который пройдет на Кремлевской набережной и в детском парке «Елмай», гостей ждут более 50 интерактивов и мастер-классов, а также выступления народных артистов РТ. Каким в этом году будет размер нисаба для совершения жертвоприношения, где его можно провести, сколько стоит жертвенный барашек в столице республики — в материале «Реального времени».

Время молитв и размер нисаба

Курбан-байрам отмечают на 10-й день месяца Зуль-хиджа, в этом году он выпал на 6 июня. Для Татарстана, Башкортостана, Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Чечни, Крыма и Херсонской области — это выходной день.

В Казани мусульмане соберутся на праздник в 2.00 на утренний намаз и рецитацию Корана. После чего последует праздничная проповедь, праздничный намаз, затем — праздничная проповедь на арабском (хутба), чтение Священной Книги и молитвы. В это время в городе на 17 специальных площадках начнется заклание жертвенных животных. Республиканский муфтият сообщает, что в селах к этому ритуалу можно приступить сразу после рассвета.

В этом году размер нисаба, то есть свободных за вычетом долгов и необходимых расходов средств, имея которые мусульманин обязан совершить жертвоприношение, определен в размере 53 000 рублей — это стоимость 595 граммов серебра.

Обряды жертвоприношения можно совершать на протяжении трех дней: с 6 по 8 июня. В ДУМ РТ указывают, что за несовершеннолетних заклание совершать не обязательно. Одна овца или коза (старше года) — это жертва за одного человека, а вот верблюд (старше пяти лет), корова или бык (старше двух) — за семерых. Но ни в коем случае не лошади!

Мясо традиционно делится на три части, треть нужно отдать кому-нибудь в качестве милостыни — и не важно, бедные они или обеспеченные люди. Еще одну треть обычно раздают родственникам, а остальное мясо оставляют себе.

Праздник начнется в два утра. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Где будут проходить жертвоприношения

Считается, что мусульманин и сам может осуществить процесс жертвоприношения, произнеся «Бисмиллях». Животное должно быть здоровым, не слепым, не хромым, у него должна сохраняться большая часть уха или хвоста. Наличие рогов никак не влияет на выбор животного. Здоровую шкуру, кстати, можно отдать, обменять, что-то смастерить из нее или просто закопать (как и кровь). Использованные кости — отдать собакам.

И все же рекомендуется обращаться за помощью в этом вопросе к специалистам. Места заклания жертвенных животных в Казани определены — это специализированный комплекс «Курбан Байрам» на Петряевых, 6, а также подготовленные площадки 16 мечетей: Аль-Марджани, Апанаевской, «Тынычлык», «Гадел», «Ризван», «Билял», «Куддус», «Иман Нуры», «Казан Нуры», «Салихжан», «Фатиха», «Маулид», «Ахмадзаки», «Рамазан», «Раджап», «Жомга». Придя в Дом Аллаха, можно заранее осмотреть места заклания — их уже готовят, здесь же можно оставить заявку.

При этом подход в каждом случае будет индивидуальным. В частности, в мечети «Ярдэм» предлагают совершить обряд, не выходя из дома: барана принесут в жертву на ферме в Зеленодольском районе. А, к примеру, как отметил имам-хатыб «Казан нуры» Рустам Гатауллин, у них бараны на перепродажу не закупаются:

— Поэтому заявки от населения мы не принимаем. Мы договариваемся с деревенскими, районными фермерами, которые в Казань привозят своих овец и продают на нашей территории, — говорит Гатауллин. — Мы готовим им места и сдаем эту территорию в аренду. А желающие могут договориться с ними 6-8 июня напрямую, не обращаясь в мечеть.

«Мы договариваемся с деревенскими, районными фермерами, которые в Казань привозят своих овец и продают на нашей территории». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Цены на барана, козу, овцу, корову

Традиционно в дни Курбан-байрама благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ собирает заявки на заклание животных для нуждающихся. Если жертвенного барашка (около 15 кг мяса на выходе) полностью передать нуждающимся, то он обойдется в 16 500 рублей. Если же забрать треть мяса себе, в этом случае расценки следующие: баран — 18 000, коза — 16 500, курдючная овца — 23 000, одна седьмая часть коровы — 22 000.

Кроме того, сейчас многие фирмы предлагают услуги убоя жертвенных животных у себя на эко-фермах с доставкой мяса и в Казань, и даже в соседние республики. К примеру, у одной из таких компаний цены варьируются от 14 000 до 21 500 рублей (за 14–22 кг соответственно). Есть вариант купить барана и за 13 000, и даже за 10 500. Корова целиком обойдется в 90–150 000 рублей, ее можно принести в жертву группой до семи человек. В целом, можно сказать, что цены выросли, но не намного.

Также популярен обряд акика, когда животное приносят в жертву в знак благодарности Аллаху за рождение ребенка (два барана — за мальчика, один — за девочку). В ДУМ РТ отметили, что не регулируют цены, так что этот вопрос покупатели решают самостоятельно.

Кроме того, 6 июня, на Кремлевской набережной и в детском парке «Елмай» в 14.00 начнется «Курбан-фест», также приуроченный к Году защитника Отечества. Помимо концерта и театрализованных выступлений, ожидаются игры, квест, сумобол, мастер-классы, турнир по грэпплингу среди подростков, розыгрыш живого барана. А на набережной пройдет халяльная ярмарка.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

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