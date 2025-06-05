День в истории 5 июня: создана полиция России, подписана декларация о поражении Германии
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные события 5 июня 2025 года
Сегодня, 5 июня, отмечают Всемирный день окружающей среды и День образования российской полиции. Пять лет назад Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, заработавшим за свою профессиональную карьеру $1 млрд, 78 лет назад госсекретарь США Джордж Маршалл произнес в Гарвардском университете речь, которая позже получила название «План Маршалла», 80 лет назад в Берлине подписали декларацию о поражении Германии. Главные события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: Федерико Гарсиа Лорка и Деннис Габор
- 1737 — русский военачальник Иван Ганнибал (скончался 12 октября 1801 года).
- 1798 — русский композитор, автор музыки гимна Российской империи «Боже, Царя храни!» Алексей Львов (скончался 28 декабря 1870 года).
- 1898 — испанский поэт и драматург Федерико Гарсиа Лорка (скончался 19 августа 1936 года). Один из самых ярких и значительных деятелей испанской культуры XX века.
- 1900 — венгерский физик, основоположник голографии, нобелевский лауреат Деннис Габор (скончался 9 февраля 1979 года).
- 1941 — советская и польская актриса Барбара Брыльска. Более всего известна по роли Нади Шевелевой в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».
- 1971 — американский актер Марк Уолберг.
- 1998 — российская фигуристка Юлия Липницкая. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи она стала чемпионкой в командных соревнованиях. В 2017 году фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры.
Кто скончался: О’Генри и Рэй Брэдбери
- 1826 — немецкий композитор, основоположник немецкой романтической оперы Карл Мария фон Вебер (родился 18 ноября 1786 года).
- 1910 — американский писатель О’Генри (родился 11 сентября 1862 года). Настоящее имя — Уильям Сидни Портер.
- 1977 — русская исполнительница песен и цыганских романсов Лидия Гулеско (дата рождения неизвестна).
- 2004 — 40-й президент США (в 1981—1989 годах) Рональд Рейган (родился 6 февраля 1911 года).
- 2012 — американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери (родился 22 августа 1920 года).
Праздники: День образования российской полиции
- Всемирный день окружающей среды. Был учрежден в 1972 году Генеральной Ассамблеей ООН. День выбран неслучайно: 5 июня того же года начала работу Стокгольмская конференция по проблемам окружающей человека среды.
- Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом. Дату установила Генеральная Ассамблея ООН в 2017 году. Этому предшествовала работа Продовольственной и сельскохозяйственной организации.
- День образования российской полиции. В этот день в 1718 году указом Петра I была учреждена должность санкт-петербургского генерал-полицмейстера — начальника главной полицмейстерской канцелярии. Также вышел руководящий документ по должности.
- День создания Государственной службы карантина растений в России. История карантинного законодательства в нашей стране началась в 1873 году. Тогда вышел указ о запрете ввоза в страну виноградной лозы, чтобы предупредить проникновение опасного вредителя.
События в истории: зарегистрировали СПИД, Сербия провозгласила независимость, в Казани загорелся ТЦ «Порт»
- 1783 — французские изобретатели братья Монгольфье впервые в истории запустили в воздух тепловой аэростат.
- 1851 — в США начали печатать роман Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». «Из-за книжки этой маленькой женщины и разразилась Гражданская война», — заметил однажды президент США Авраам Линкольн. Роман был направлен против американской рабовладельческой системы.
- 1919 — в Казани сгорел городской театр.
- 1945 — в Берлине маршал Георгий Жуков, Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, Бернард Лоу Монтгомери и Жан Мари де Латр де Тассиньи подписали декларацию о поражении Германии. Верховная власть в стране перешла к правительствам СССР, США, Великобритании и Франции. Согласно декларации, Германия полностью прекращала военные действия, сдавала оружие, выдавала нацистских лидеров и военных преступников и возвращала военнопленных.
- 1947 — госсекретарь США Джордж Маршалл произнес в Гарвардском университете речь, в которой изложил программу помощи послевоенной Европе. Позже она получила название «План Маршалла». Наряду с решением экономических вопросов его целью было «сдерживание коммунизма».
- 1967 — началась Шестидневная война, развязанная Израилем против Египта, Иордании и Сирии с целью захватить часть их территории. В результате Тель-Авив получил контроль над Синайским полуостровом, сектором Газа, западными провинциями Иордании и Голанскими высотами. Из сектора Газа израильтяне ушли в 2005 году, но сохраняют блокаду анклава. Синайский полуостров был возвращен Египту по условиям двустороннего мирного договора.
- 1981 — была зарегистрирована новая болезнь — СПИД. Тогда американский ученый Майкл Готлиб впервые описал новый вирус, глубоко поражающий иммунную систему человека. В 1982 году он получил название синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД).
- 1983 — пассажирский флагманский теплоход «Александр Суворов» недалеко от Ульяновска врезался в мост через Волгу, по которому в это время шел товарный поезд. В результате погибли 176 человек.
- 1988 — Русская православная церковь отметила тысячелетие крещения Руси. Празднества продолжались до 12 июня — дня памяти всех русских святых.
- 1991 — в Осло с нобелевской речью выступил первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев.
- 2006 — Сербия провозгласила независимость, подведя последнюю черту под историей Югославии.
- 2018 — в Казани загорелся оптово-розничный торговый центр «Порт» на Оренбургском тракте, 158. Площадь пожара составила 2,8 тысячи кв. метров.
- 2020 — Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, заработавшим за свою профессиональную карьеру $1 миллиард.
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