Под пристальным наблюдением УЕФА и ФИФА

В Казани разыграли медали и опробовали практику программы обучения футболу в коррекционных школах

Девочки активно принимали участие в мини-футбольном турнире. Фото: предоставлено РФС

В Казани завершился детский турнир в рамках программы «Футбол в коррекционной школе». В нем участвовали команды мальчиков и девочек из регионов России, плюс приглашенная команда мальчиков из Узбекистана. Специальными гостями на соревнованиях стали российские футболисты Алексей Игонин и Дмитрий Сенников. Подробности турнира — в материале «Реального времени».

«Ярдэм бир!»

Для участия в финальных соревнованиях турнира, который проходил в двух казанских спорткомплексах «Олимпиец» и «Триумф», в столицу Татарстана приехали 38 команд коррекционных школ из 21 региона России, а также команда мальчиков из Узбекистана. Последним пришлось тяжелее всех. Гости из центральноазиатской республики были самыми маленькими из числа участников, зачастую отставая в росте сантиметров на 15—20. Их опекали две женщины, одна из которых — в национальном узбекском платье — сосредоточилась на видеосъемке, а другая вносила коррективы в игру, например давала указания полевым игрокам: «Ярдэм бир!».

Благодаря схожести татарского и узбекского языков, можно было понять, что защитников призывали помочь вратарю своей команды. Судье Альберту Шакирову даже подсказали, чтобы он общался с узбекистанскими гостями на татарском. В этом плане руководитель департамента футзала (мин-футбола) федерации футбола Татарстана Сергей Рожков поступил очень правильно, делегировав на игры судей татарской национальности: кроме Шакирова, еще и Рамиля Хакимова, Ильгиза Гимадиева, который, впрочем, может найти общий язык со всеми.



Альберт Шакиров, перейдя из футбола в мини-футбол и начав совмещать его с судейской деятельностью, обретает статус легенды татарстанского любительского спорта. Успевая судить, он еще на стадии группового этапа опытным глазом выделил наиболее выделяющиеся в турнире команды мальчиков, отметив сборную Владимирской области и Дагестана.

Три футболиста из Узбекистана против одного из игроков соперника. предоставлено РФС

— Очень понравилась Владимирская область, которая играет по канонам футзала, хорошо держит мяч, зачастую выпуская в площадку пятого игрока на смену голкипера, и делает это с соблюдением всех нюансов мини-футбольной (футзальной) практики. Неплохо смотрелся Дагестан. В целом от матчей на уровне ДЮСШ турнир отличает то, что тут очень мало нарушений правил. Если же они и случаются, то провинившиеся извиняются. Ребята относятся друг к другу уважительно. Давно я не ощущал такой реакции, когда слово судьи — закон! Тем самым я хотел бы отметить высокий уровень воспитания, видимо, сказывается работа педагогов, — подчеркнул он.



«Я обучаю ребят по своей методике»

Владимирцы на тот момент уже уехали из спорткомплекса отдыхать, поэтому пообщаться удалось лишь с тренером команды Дагестана Рагимом Шайдабековым.

«Я сам футболом не интересуюсь», — огорошил Рагим Кичибекович, отрезав все возможности задать вопросы по работе Курбана Бердыева с махачкалинским «Динамо» или же вспомнить очень неплохую команду по мини-футболу «Каспий» из Махачкалы, где играли трое татарстанцев Александр Васильченко, Айрат Сабирзянов и Денис Тазеев.

Судья Альберт Шакиров за работой. предоставлено РФС

— Я тренер по вольной борьбе, что для Дагестана неудивительно, мы очень сильно развиваем этот вид спорта. Поэтому мои ребята хорошо готовы физически. Сама наша школа находится в селе Магарамкент, одноименного района на границе с Азербайджаном, но туда на соревнования мы не ездим. Соревнуемся по Дагестану, выиграв отбор на этот турнир, который проходил в Махачкале, и вот сейчас мы впервые в Казани. Спасибо, что специалисты выделили нашу команду, но ничего особенного в ее подготовке нет, скорее я готовлю ее по собственной методике, а ребята с удовольствием играют, потому что командные игры — это социализация, что особенно важно при обучении в коррекционной школе. Поэтому мы стараемся участвовать во всех соревнованиях. Нам директор поставил задачу — финишировать в тройке, — сообщил наставник.

Магарамкент — чемпион!

Дагестанцы могли остановиться, уже достигнув этой задачи, когда в полуфинале попали на фаворита турнира, команду Владимира. Однако сыграв вничью в основное время, оказались точнее в серии пенальти. В другом полуфинале встретились команды Иваново и Санкт-Петербурга. Между прочим ивановцы строят учебно-тренировочный процесс по специально разработанным методикам для учащихся коррекционных школ. Что касается их соперников из Питера, то тут речи о какой-то командной игре пока не шло, поскольку у них в составе выделялась своя звездочка, которая делала всю игру.

У питерцев был один очень сильный мальчик, а у ивановцев таких футболистов было двое, и в данном случае количество оказалось выше качества: Иваново одержало победу со счетом 2:0. В финале Дагестан был сильнее Иваново, а Владимир в матче за бронзу переиграл Санкт-Петербург.

Номинальные хозяева площадки (а речь идет о спорткомплексе «Олимпиец», многолетний директор которого Данис Аксаков сам в прошлом играл за «Волгу», одну из ведущих мини-футбольных команд Татарстана), юные футболисты Татарстана, дошли до четвертьфинала. В отборочном туре они заняли второе место в группе с Санкт-Петербургом и стали одной из лучших команд, продолжавших борьбу со второго места. Ранее, кстати, Александр Васильченко, уже упомянутый здесь как голкипер мини-футбольной Махачкалы, работал с детьми из коррекционной школы Зеленодольска, доведя подопечных из девичьей команды до призового места на Единых играх Специальной Олимпиады в Казани. Но сейчас он работает в соседнем Волжске, республика Марий Эл.

Три футболистки в борьбе за один мяч. предоставлено РФС

Представительницы этой республики победили в турнире среди девочек, обыграв в финале Красноярск. Татарстан завоевал бронзу, будучи ненамного сильнее команды Владимира. Всего в турнире мальчиков принимало участие 23 команды, у девочек — 15. Что любопытно: в прошлом году на первом подобном турнире, который проходил в Санкт-Петербурге, победы одержали нынешние бронзовые призеры — мальчики из Санкт-Петербурга и девочки из-Татарстана.

«Наш проект реализуется уже второй учебный год»

Представитель Российского футбольного союза Кристина Личман, рассказывая о проекте, упомянула, что «Футбол в коррекционной школе» — это важная составляющая большого проекта «Футбол в школе». Проект реализуется уже второй учебный год совместно с Российским футбольным союзом и Всероссийской федерацией спорта лиц с интеллектуальными нарушениями здоровья.

— Для РФС — это социально значимый проект, поскольку в число участников соревнований входят 111 школ в 29 регионах страны. Специалисты кафедры адаптивной физической культуры питерского института имени Лесгафта разработали специальную программу в рамках дополнительного образования для детей 10—13 лет. Сейчас, благодаря РФС, школьные учителя проходят курсы повышения квалификации, обучаясь этой программе, — отметила она.

Кристина Личман наблюдает, как дети выполняют пенальти.

Сама программа предусматривает проведение подобных уроков футбола два раза в неделю. Но Кристина Личман со смехом рассказывала, что некоторые из потенциальных участников настолько серьезно отнеслись к участию в турнире, что приблизились к профессиональным спортсменам на учебно-тренировочных сборах, готовясь чуть ли не ежедневно. Благо ребята проживают там же, где и учатся. Причем это было выполнение двойной задачи, поскольку изначально каждому из участников финальных стартов в Казани приходилось преодолевать сито отборочных турниров в своем регионе. В качестве приза: поездка в один из красивейших городов страны, поскольку подобными экскурсиями представители этих школ не избалованы.

В условиях отстранения России от участия в международных соревнованиях национальные сборные УЕФА и РФС активно взаимодействуют в разработке программы адаптивного спорта. Научная методика, разработанная специалистами спортуниверситета Лесгафта, проходит обкатку на практике через подготовку и участие в турнирах, подобных казанским. Ее может взять на вооружение международное футбольное сообщество. В качестве конечной цели проекта — разработка образовательных программ с переводом на ведущие языки мира.

