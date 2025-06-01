Праздник для юных гурманов

Казанская ТЭЦ-3 отметила День защиты детей

Фото: Артем Дергунов

В честь Дня защиты детей профсоюзный комитет Казанской ТЭЦ-3 организовал удивительное мероприятие для детей сотрудников компании. Этот праздник стал настоящим подарком для юных гурманов и искателей приключений, объединив в себе элементы захватывающего квеста и кулинарного мастер-класса. Подробнее — в материале «Реального времени».

Забота о детях сотрудников как часть корпкультуры

Праздники в честь Дня защиты детей являются ежегодной традицией для Казанской ТЭЦ-3.

— Каждый год стараемся организовать что-нибудь интересное, удивить чем-то новым. Забота о детях — это важная часть корпоративной культуры, и подобные праздники помогают формировать крепкие и доверительные отношения внутри коллектива. Ну и, конечно, видеть счастливые лица нескольких десятков детей дорогого стоит. Они здесь веселятся, узнают что-то новое, заводят друзей, — рассказал председатель первичной профсоюзной организации ТЭЦ-3 Рамиль Ариткулов.

Дети не просто наблюдали, но и самостоятельно готовили. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В этом году местом для праздника компания выбрала атмосферный кулинарный квест по мотивам телевизионной программы «Адская кухня».

«Адская кухня» для юных поваров

Мероприятие началось с разделения детей на команды и получения экипировки — бандан и фартуков. Различались команды как раз по цветам этой формы. Прослушав инструктаж и напутствие организаторов, дети попали на ту самую «адскую кухню», где их встретил харизматичный шеф-повар. Все по-взрослому — им так же, в экстремальных условиях, за короткий срок, но при поддержке заботливых су-шефов надо было приготовить четыре блюда: блины, пельмени, оливье и пирожное «картошка». Дети не просто наблюдали, но и самостоятельно готовили, тренируя свои кулинарные навыки и получая массу положительных эмоций.

Дети пытались покормить друг друга мороженым, когда их руками манипулировали участники другой команды. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Готовые блюда первым дегустировал и оценивал шеф. На радость деткам, шеф хоть и строгий, но оказался щедр и на похвалы. Все блюда получили его высокую оценку. После дегустации шефа дети и сами смогли распробовать свои творения.

Праздник дал не только возможность развлечься, но и вдохновил участников на новые кулинарные свершения.

— Мне очень понравилось готовить. Я дома уже помогала маме делать сырники, хочу теперь готовить еще больше. Это очень весело, — поделилась впечатлениями шестилетняя Раяна Хисамутдинова.

Праздник пришелся по вкусу детям всех возрастов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Праздник пришелся по вкусу детям всех возрастов. Амире Шигабиевой 15 лет. И она тоже осталась в восторге.

— Я впервые побывала на таком мероприятии. Очень понравилась тематика, место атмосферное. Задумка с «Адской кухней» прикольная. Очень классный шеф. Праздник удался, спасибо организаторам! — поблагодарила она.

Праздник дал не только возможность развлечься, но и вдохновил участников на новые кулинарные свершения. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Классно, круто, вкусно»

Праздник не завершился после приготовления блюд. Наоборот, только набрал обороты. Не покинул ребят и обаятельный мастер-шеф, продолжая задавать тон мероприятию. Дети готовили смузи, вслепую подбирая ингредиенты, пытались покормить друг друга мороженым, когда их руками манипулировали участники другой команды. Во время последнего задания изрядно перепачкались, но и эмоции зашкаливали.

— Мне понравилась задумка, я такого еще не видела. Хорошо, что готовят не какие-то простые блюда, а разные, и сладости, и салаты. Игры классные, впервые в таких участвую. Все круто, — рассказала Аделина Шигабиева.

Завершила мероприятие зажигательная дискотека. Реклама АО «ТГК-16». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Родители тоже высоко оценили инициативу компании.

— На ТЭЦ-3 работает мой супруг. Когда узнали о такой возможности, с удовольствием приехали. Очень приятно, что организация проявляет заботу о наших детях. Такие инициативы очень нужны и важны как нам, родителям, так и детям. Они пробуют новое, веселятся, сближаются друг с другом, — считает Виктория Фатыхова.

Завершила мероприятие зажигательная дискотека под популярные хиты. Каждый участник получил подарки от Казанской ТЭЦ-3. Покидали праздник дети на большом позитиве.

— Было классно, круто, вкусно. Понравилось абсолютно все. Спасибо! — эмоционально поделилась впечатлениями Альяна Ариткулова.