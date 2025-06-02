«Стрела-Ак Барс» вышла в полуфинал Кубка России

В полуфинале команда сыграет дома с действующими чемпионами и обладателями Кубка

«Стрела-Ак барс» обыграла в Кубке России «Славу». Фото: Максим Платонов

Победив в гостевом матче со счетом 40:3, регбисты казанской «Стрелы-Ак Барс» обеспечили себе выход в полуфинал Кубка России. Поверженной оказалась московская «Слава», а на следующем этапе противостояния казанцам предстоит сыграть дома с красноярским «Енисеем-СТМ». «Реальное время» рассказывает о подробностях четвертьфинала Кубка страны.

Без долгой раскачки

«Стрела-Ак Барс» и «Слава» встречались на старте чемпионата страны, поэтому у них не было необходимости в так называемой разведке боем, поскольку команды прекрасно знали возможности друг друга. Уже на третьей минуте игры Евгений Ткаченко открыл счет, занеся попытку, которую не реализовал Кобус Мараис. 5:0 в пользу «Стрелы-Ак Барс» вскоре могли измениться на любой другой счет в пользу москвичей. Три раза их бьющий Ян Баженов получал шанс на пробитие штрафного, но в первые два раза промахнулся, и только с третьей попытки размочил счет 5:3.

Но вскоре случилась ситуация из разряда: не было бы счастья, да несчастье помогло. Удаление хукера казанской команды Роберта Сутидзе оставило «Стрелу-Ак Барс» без игрока, роль которого незаменима. Его задача — розыгрыш мяча через коридор специфична, как роль разыгрывающего в баскетболе и связующего в волейболе, а потому наставник казанцев Джей Пи Нил тут же заменил Никиту Вавилина на хукера Шамиля Давудова. И так совпало, что вначале команды уравнялись в количестве игроков на площадке, у «Славы» удалился игрок, и тоже хукер, что привело к вынужденной замене и в составе команды москвичей. И в равных составах — 14 на 14 — казанцы показали завидную результативность, дважды занеся попытки усилиями Эдмунда Людика и Степана Хохлова, с двойной реализацией Мараиса.

19:3 по итогам первого тайма уже выглядело серьезной заявкой на конечный успех, к тому же в начале второго тайма у славян удалился Антон Наставшев. После этого интрига в матче испарилась, и оставалось только подмечать какие-то детали в противостоянии.

Перед схваткой. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Полуфинал Кубка России «Стрела-Ак Барс» будет проходить в Казани

Публика на московском матче в целом поддерживала казанскую команду. Поскольку с трибун слышались звонкие детские голоса, то, скорее всего, совпало проведение кубкового матча с каким-либо туром детско-юношеских соревнований в Москве. На подобных аутентичных видах спорта, как водное поло, регби, хоккей на траве, так часто бывает, что юные спортсмены поддерживают старших товарищей.

После удаления Наставшева, у казанцев дважды отличился Омари Гриняев, и на табло высветилась красивая колонка цифр 33:3 в пользу казанской команды. Но ее нарушил Кобус Мараис, который и занес попытку, и реализовал ее, установив окончательный счет 40:3.

Теперь Казани предстоит целый ряд матчей, которые можно охарактеризовать как поединки повышенной сложности. 6 июня выезд в Пензу (или же в Саранск), на гостевой поединок с «Локомотивом», который разнес в Новокузнецке местный «Металлург» 69:14. Далее, 15 июня, на домашней площадке казанцы будут принимать красноярский «Красный Яр», с которым в последнее время матчи в Казани проходят с переменным успехом. Наконец, 22 мая гостевая игра в Москве с «Динамо». Любопытно, что «Динамо» и «Красный Яр» составили самую непредсказуемую пару в четвертьфинале Кубка России, и их битва стала украшением этого этапа. Динамовцы в хорошую погоду вели со счетом 34:23, после чего шквалистый ветер и дождь сделали июньскую Москву похожей на Красноярск в октябре. В привычную погоду на чужом поле красноярцы занесли подряд три реализованных попытки, выиграв матч со счетом 44:34.

Впрочем, не они, а красноярский «Енисей-СТМ» станет нашим соперником в полуфинале, который пройдет 27 июля в Казани.

Ранее Омари Гриняев (слева) играл за «Славу». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Новокузнецк нужен российскому регби

Кубковым матчем в Новокузнецке «Локомотив» закрывал свой кейс и по гостевому матчу чемпионата страны, поскольку одна игра шла в зачет сразу двух турниров. Это решение было принято по той причине, что Новокузнецк в этом сезоне — это команда не области или города, а, по сути, команда Федерации регби России, которая обеспечивает финансирование, в то время как остальные семь команд Суперлиги сбросились игроками. Тем самым Суперлига из восьми команд не потеряла действующую команду, как это ранее бывало с Краснодаром, со столичным ЦСКА, дзержинским «Химиком». Как бывало с казанским регби, вынужденным уходить в сферу любительского регби. Кстати, пример с казанцами может служить целью для новокузнечан, когда даже падая на дно, можно не только подняться, но и войти в число лидеров в данном виде спорта.



«Металлург» в одно межсезонье потерял Эрла Даури, Гора Петросяна и Михеила Ратиашвили, перешедших в «Красный Яр», Кортни Винаара в «Динамо», Никиту Филиппова в «Локомотив». Данил Зяблицев перешел в «Химик», объясняя это тем, что даже в более низкой лиге (Дзержинск играет в высшей лиге, Новокузнецк — в Суперлиге) ему предложили хорошие условия.

Два игрока Новокузнецка Дин Гордон и Антон Сычев пополнили состав «Стрелы-Ак Барс». Взамен казанцы отправили в Новокузнецк в аренду своего новичка Станислава Тимошенко, который в этом сезоне успел сыграть за стрелков в составе команды по регби-7, и Сайвала Искандарова. Плюс еще двое казанцев находились, скажем так, в зоне интересов клуба, в его клубной системе Алексей Коворотуша и Димитрий Сенкам Йинга, выступая за молодежную сборную Татарстана, а также клуб высшей лиги «Казань».



Сейчас игроки «Славы» уже не способны удержать регбистов казанской команды. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Коворотуша, кстати, был в прошлом году собеседником «Реального времени», выказывая огромное желание играть в профессиональное регби, и вот оно сбылось. Кстати, с новокузнецким клубом был связан еще один новичок казанцев Богдан Федотко, там стажировался Сергей Беленков, который, по видимому, принял решение завершить карьеру.

Чем Новокузнецк ценен для российского регби

Регбийный Новокузнецк в этом сезоне спасают всем миром. Помимо десанта из Казани, туда приехали Никита Акулиничев, Виталий Безматерных, Алексей Бернаучис, Павел Волощук, Кирилл Гавричков, Семен Гарманов, Кирилл Кузьмичев, Александр Новик, Дмитрий Сипкин (все — «Енисей-СТМ»), Кылычбек Азанов, Олег Белобров , Никита Варачев, Георгий Кузин (все — «Красный Яр»), Максим Калмаков, Кирилл Синюков, Павел Сошин (все — «Локомотив»), Игорь Галиновский («Ростов»).

Среди новичков выделяется, конечно же, Игорь Галиновский, бывший игрок уровня сборной страны, который решил завершить карьеру, затем перед началом сезона решил тряхнуть стариной, поиграв в семерку, а теперь получил, как и Коворотуша, шанс сыграть в Суперлиге. Только Алексей там дебютирует, а Галиновский возвращается. Огромный приток игроков из Красноярска (в общей сложности 13 человек) тоже вполне легко объясним. Обе школы «Енисея-СТМ» и «Красного Яра» работают плодотворно, и в прошлые годы красноярцы наигрывались в Новокузнецке. Не только Беленков с Федотко, но и Битиев, Иннокентий Зыков, Кононов, Проненко, Чурашов, которые зачастую возвращались затем в родные команды, обогащенные опытом выступлений в Суперлиге.



Кстати, и казанский воспитанник Азат Мусин вырос через выступления в новокузнецкой команде. Даже если сама школа Новокузнецка, где в советские времена вырос Владимир Симпликевич, а в российские — его сын Денис Симпликевич, новичок «Стрелы-Ак Барс» Роман Сычев, сейчас не так плодотворно работает, но как трамплин для молодых игроков город просто незаменим.

Кобус Мараис (с мячом) сам в игре со «Славой» и занес попытку, и реализовал. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Очень приятно, что это осознают команды Суперлиги, которые отдали своих игроков «Металлургу», у которого нет бюджета, и этим регбистам будут платить зарплату, чтобы они играли за Новокузнецк. Осознают это и в федерации регби, которая готова финансово поддерживать «Металлург». Фактически создан бюджет, который состоит из прямой субсидии ФРР и субсидий клубов.



Понятно, что дальнейшая судьба команды зависит от руководства Кемеровской области и второго города области Новокузнецка. С точки зрения области там есть два успешных проекта в хоккее с мячом и мужском волейболе. С точки зрения Новокузнецка, там есть хоккейный клуб, который выиграл регулярный чемпионат высшей лиги, но вылетел в первом же раунде плей-офф. И как бы не любили хоккей на родине Сергея Бобровского и Кирилла Капризова, но оставить на плаву сильную команду по столь дорогому виду спорта в нынешних реалиях будет архисложно. При этом регби в городе живет с 1967 года, и команда сейчас играет в лиге сильнейших.