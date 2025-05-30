«Сразу после избинга — бердвотчинг»: Сармановский район ищет инвестора для геопарка и санатория

Родина Ильхама Шакирова просит о поправках в Земельный кодекс и планирует заманивать туристов полетать на легких судах и побывать в монгольских шатрах

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

В Татарстане может появиться столица бердвотчинга — наблюдения за птицами. Это звание прочат Сармановскому району. Сейчас он развивается в первую очередь благодаря нефтедобыче, рассказал на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития Татарстана глава района Фарит Хуснуллин. Набирает обороты и сельское хозяйство, представители которого просят Минсельхоз о поправках, чтобы иметь возможность конкурировать с Башкирией. Глава района видит перспективу в создании геопарка на базе крупнейшего в регионе старинного медного рудника, а врачи предлагают использовать этот потенциал для открытия специализированного санатория. Подробнее — в материале «Реального времени».

Тяжело конкурировать с Башкирией, где «мигранты прямо на теплицах живут»

Сармановский район развивается в первую очередь за счет нефтяного сектора. 74% валового территориального продукта (ВТП) приходится на промышленность, основная доля — добыча черного золота, говорит Фарит Хуснуллин. Но диверсификация идет: все больше новых проектов появляется в сельском хозяйстве. Дальнейшему росту мешает ряд барьеров, говорят сами игроки рынка. К примеру, трудности вызывает запрет возводить жилые дома на землях сельскохозяйственного назначения, установленный в Татарстане с 2022 года.

— Может быть, стоит сделать исключение для фермеров, которые занимаются овощеводством? — предложил председатель сельскохозяйственного кооператива «ЯН» Ильдар Зайнуллин. — Тяжело привлекать граждан из Узбекистана. Они проживают далеко в деревне и ходят пешком на работу. А так жили бы рядом с теплицей и работали более эффективно.

По его словам, сейчас татарстанским фермерам тяжело конкурировать с коллегами из Башкирии, у которых «мигранты прямо на теплицах живут».

— Может быть, стоит сделать исключение для фермеров, которые занимаются овощеводством? — предложил председатель сельскохозяйственного кооператива «ЯН» Ильдар Зайнуллин. предоставлено пресс-службой АИР

В ответ первый замминистра земельных и имущественных отношений Татарстана Артур Галиев заявил: такое решение было принято сознательно, чтобы этим не злоупотребляли недобросовестные застройщики.

— Весь пригород по этой схеме застроится домами. Сегодня там живут те, про кого вы говорите, завтра все продается… Мы готовы рассмотреть, но нам нужно жесткое обоснование и конкретика по району. Только для Сармановского мы это сделать не можем, придется делать или для агломерации в целом, или для каких-то конкретных районов, — пояснил он.



«Никакой конкуренции ни с «Татспиртпромом», ни с кем. Но ощущение, что нам это не нужно»

Экспортный потенциал есть у «Петровского завода», утверждает Фарит Хуснуллин. В его продукции уже заинтересованы Беларусь, Гонконг, ОАЭ. Как добавил позже директор предприятия Константин Брусованский, это лишь «десятая часть предложений». Объем частных инвестиций — 220 млн рублей. Завод уже производит 240 тонн питьевой воды в месяц. Сейчас рассматривается вопрос о выдаче ему лицензии на производство денатурированного спирта.

предоставлено пресс-службой АИР

Куда более пессимистично о развитии завода говорил его директор.

— С серьезными вложениями в реконструкцию, с постройкой нового цеха по переработке послеспиртовой барды (побочного продукта в производстве спирта, — прим. ред.) мы стоим, — сокрушался он. — Я не говорю уже о сотнях миллионов, потерянных для бюджета республики, района в виде налогов и акцизов. Похвастаться особо нечем. Работаем на таком историческом предприятии охранником, а не производителем.

Глава АИР Талия Минуллина задалась вопросом, в чем корень проблемы. Им оказалось получение уже упомянутой лицензии. «Даже не обязательно пищевой спирт. С институтом пищевой промышленности мы разработали новый регламент, для «Ростеха». Никакой конкуренции ни с «Татспиртпромом», ни с кем. Но такое ощущение, что нам это не нужно», — заметил Константин Брусованский. Он настаивает — без «серьезной поддержки» руководства республики не справиться.

Впрочем, глава АИР настроена на лучшее. «В этот завод вложены определенные средства, он обеспечен необходимыми энергоресурсами, оборудование уже установлено, есть хорошие перспективы по сбыту. Вопрос сейчас только в лицензии. И мы сможем совершенно новую жизнь вдохнуть, может быть, не только в это предприятие, но и в бизнес-климат района», — надеется она.

предоставлено пресс-службой АИР

«Татаро-монгольские дела, хитрые шатры»

Не впервые на «Муниципальном часе» подняли вопрос о перспективах развития туризма. Сарманово называет себя родиной легендарного певца Ильхама Шакирова — впрочем, деля это звание с еще одним районом. Деревня Яна-Буляк, где родился «татарский соловей», на тот момент была частью Сармановского района, а сейчас относится к Тукаевскому.

По мнению главы Фарита Хуснуллина, точкой притяжения мог бы стать геопарк «Бакыр Тау». Глава предлагает создать его на базе старинного медного рудника, неподалеку от которого находится благоустроенный родник.

— На сегодняшний день это крупнейший из изученных старинных медных рудников в регионе, возраст которого точно не могут определить даже специалисты. В исторических документах говорится о том, что в шахтах рудника некоторое время могли жить пугачевцы. Отдельные источники указывают, что здесь еще в XI—XII веках были шахты, до которых в поисках меди добрались монголы. Добыча меди в недрах горы Бакыр Тау началась в первой половине XVIII века. Хорошо сохранились более 2 км подземных выработок, и это только известная их часть. На этой базе есть возможность создать геопарк «Бакыр Тау», — сообщил он.

Геопарк можно интересно обыграть — «татаро-монгольские дела, хитрые шатры», поддержал идею президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана Ильяс Нуриев. Но в наличии медного рудника он увидел еще одну возможность.

предоставлено пресс-службой АИР

— У вас один-единственный санаторий в Джалиле, и то — «Татнефти». А в принципе возможность создания санатория [есть], тем более с учетом меди. А медь, говорю как врач, участвует в кроветворении, — рассказал он.



Соответственно, санаторий мог бы специализироваться на помощи пациентам с анемией. Помимо этого, медь участвует в синтезе коллагена и эластина — «все, что касается кожи, суставов, сухожилий и так далее». Это специфика, представленная в Татарстане не так уж и широко, констатировал Ильяс Нуриев.

Преимущество Сармановского района — граница с платежеспособным Альметьевском. Да и Нижнекамск с Набережными Челнами находятся недалеко. «Потом Закамье, извините, там тоже не очень бедные люди живут», — добавила Талия Минуллина и предложила ориентироваться на этот рынок.

Сарманово — столица бердвотчинга

Инвесторов пригласили развивать Сармановский аэродром с действующей летной полосой. Есть возможность организовать полеты малой и сверхлегкой авиации. Идею поприветствовала глава АИР — по ее словам, этот сектор будет только расти.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

— В мире много примеров [мест], где ничего нет, а туристы валят туда, потому что придумано, маркетинг хороший. А у нас такие богатства, и мы с вами не можем их благоустроить и на них зарабатывать. Это очень хорошая инвестиционная ниша, — заверила она.

Ильяс Нуриев посоветовал району развивать новый туристический тренд. Это так называемый избинг — кратковременная сдача изб в аренду. По словам Нуриева, в местных деревнях есть немало домов, в которых уже никто не живет.

— Это старая родная изба, в которой горожане просто хотят немного пожить. Там бишек (люльку, — прим. ред.) ставят, если ребенок есть. Глэмпинг еще надо построить, а это уже готовые дома, — утверждает он.

По мнению Нуриева, у Сарманово также есть «прекрасная возможность стать столицей бердвотчинга» — любования птицами. «Еще орнитологов подтащить», — рисовал перспективы он.

— Сразу после избинга. Выходишь из избы — и начинаешь бердвотчинг, — подхватила Талия Минуллина.

