Ипотека для СВОих: участникам спецоперации обещают кредиты на жилье под 2%

Фото: Реальное время

Участникам СВО и их семьям пообещали еще более привлекательные условия покупки недвижимости, чем сегодня есть у айтишников, — под 2 процента. Массовая льготная ипотека ушла в небытие, но вместо нее начали появляться анонсы адресных программ — для работников сельского хозяйства и участников специальной военной операции. По оценкам экспертов «Реального времени», запускаться эти программы будут не быстро и повлияют на рынок лишь точечно.

Участникам СВО дадут ипотеку под 2%?

Новую льготную программу для участников СВО и их семей планируют запустить в ближайшем будущем. Ее концепция уже разработана, далее предстоит этап согласования с правительством. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Кошелев напомнил, что распространение льготной ипотеки на участников спецоперации было одним из поручений президента Владимира Путина. Согласно разработанной концепции, выдавать кредиты по ней будут под 2% годовых. Получить такую ипотеку смогут сами участники боевых действий и их супруги, а в случае гибели и при отсутствии мужа или жены — их родители и дети. При этом заемщик должен быть зарегистрирован на территории региона, где покупается недвижимость.

Распространение льготной ипотеки на участников спецоперации было одним из поручений президента Владимира Путина. взято с сайта kremlin.ru

Минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке установят на уровне 20%. Лимиты для регионов составят 6 млн, а для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12 млн рублей. Льготную ипотеку также можно будет сочетать с другими мерами государственной поддержки.

Плюс свыше 1 трлн рублей инвестиций в строительство

Депутат добавил, что новая программа льготной ипотеки позволит не только поддержать семьи бойцов СВО, но также ежегодно привлекать более триллиона рублей дополнительных инвестиций в строительную отрасль.



Ранее участникам СВО уже пообещали сельскую ипотеку под 3%. По новым правилам этого года претендовать на нее теперь могут не все граждане, а лишь те, кто работает в отрасли сельского хозяйства. Исключение также сделали и для семей участников СВО.

Новая программа льготной ипотеки позволит не только поддержать семьи бойцов СВО, но и ежегодно привлекать более 1 трлн рублей инвестиций в стройотрасль. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Новые условия сельской ипотеки были анонсированы еще в апреле, тогда обещали, что заявки по новым условиям начнут принимать в мае. Но как выяснило «Реальное время», «Россельхозбанк» так и не приступил к приему заявок. В этом году по программе сельской ипотеки в Татарстане, по данным Минсельхоза, было выдано всего четыре кредита на 18,3 млн рублей по заявкам, направленным в 2024 году.

«По-хорошему, участникам СВО надо раздать сертификаты под 6%»

Зато теперь для участников СВО анонсировали еще более привлекательные условия покупки жилья. Руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова считает, что это новшество раскачает активность на рынке новостроек, сократит число рассрочек и может привести к росту цен на рынке.

«Любую помощь от государства для покупки жилья считаю хорошим делом. Для участников СВО особенно. Также ждем расширения «Семейной ипотеки» для семей с детьми до 14 лет», — прокомментировал генеральный директор «Этажи-Казань» Марат Галлямов.

Зато теперь для участников СВО анонсировали еще более привлекательные условия покупки жилья. Реальное время / realnoevremya.ru

При этом, по его мнению, сильно ипотека для участников СВО на казанский рынок не повлияет, но в малых городах поможет многим решить жилищные вопросы.

— По-хорошему, участникам СВО надо раздать сертификаты под 6%, и пусть они распространяются и на вторичку тоже. А также и «Семейную ипотеку» распространить на вторичку. И рынок сбалансируется сразу, и это будет способствовать сдерживанию цены квадратного метра, — предлагает он. — Пока льготные программы будут распространять исключительно на рынок новостроек, цена квадратного метра будет только расти.

«Люди понесут деньги со вторички в новые проекты. Почему-то кажется, что это неочевидно. В любом случае люди хотят жить в новом жилье. Поэтому тем, кому нужно здесь и сейчас с ремонтом и за понятные деньги, пожалуйста, используйте эти сертификаты и покупайте вторичку. Тот, кто продал вторичку, купит новостройку. Вот так и будет цепная реакция на рынке, — размышляет Галлямов. — Может быть, конечно, я витаю в облаках. Но мне кажется, что когда так было в 2016—2018 годы, и новостройки строились, и вторичка продавалась, и ценник был достаточно адекватным и понятным, потому что вторичка сдерживала новостройки. Как только фокус внимания сместили только на один сегмент, сразу же этот сегмент улетел в космос».

Когда так было в 2016—2018 годы, и новостройки строились, и вторичка продавалась, и ценник был адекватным. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Влияние на рынок жилья будет точечным

— На сегодняшний день законопроект об ипотеке для участников СВО вызывает много вопросов. С одной стороны, это социально значимая программа, которая может помочь участникам боевых действий обеспечить себя жильем. С другой — есть несколько нюансов, — говорит генеральный директор «Флэт» Руслан Хабибрахманов.

Пока нет четких условий реализации программы, отмечает он. Минфин уже выразил свою позицию, не поддержав законопроект, что ставит под сомнение его скорое принятие. «Если программа все же будет утверждена, то реализация, по моему опыту, займет как минимум от 6 до 12 месяцев. Обычно между принятием закона и реальным стартом проходит не менее полугода», — прогнозирует он.

Кроме того, сумма кредита в 6 млн рублей скромная для многих крупных российских городов, где средняя стоимость квартиры значительно выше, добавляет эксперт. В регионах с более низкой стоимостью жилья такой лимит может быть вполне достаточным для покупки квартиры средней площади.

Ранее участникам СВО уже пообещали сельскую ипотеку под 3%. предоставлено компанией "АРХИВУД"

«Влияние такой программы на рынок жилья, скорее всего, будет точечным, — считает он. — Она не вызовет значительного роста спроса, как, например, льготная ипотека 2020 года, но может слегка поддержать спрос в отдельных сегментах — особенно на рынке вторичного жилья в пределах установленных лимитов».

Сегодня в России работает льготная программа со ставкой 2% на приобретение жилья на первичном рынке на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской или Херсонской областей, напомнил он, и застройщики также сами делают скидки для участников СВО.