Анастасия Гизатова: «Жилье станет подешевле, если запретят рассрочки и ипотеки. Но это вряд ли произойдет»

На данный момент стоимость квадратного метра достигает 243 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Казань догоняет Санкт-Петербург по стоимости жилья в новостройках — ценник за один квадратный метр в городах составляет 243 и 266 тыс. рублей соответственно. Дороже — лишь в Москве. И надеяться на падение цен в столице Татарстана точно не стоит, уверены эксперты «Реального времени». Более того, рост, скорее всего, продолжится. Подробнее о ситуации на рынке жилой недвижимости — в материале.

Казань на третьем месте по дороговизне жилья

Казань уверенно стремится к званию третьей столицы России — по крайней мере, в части стоимости жилья. Город занял третье место по дороговизне новых квартир, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу.

Так, в мае 2025 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Казани достигла 243 тыс. рублей, следует из данных сервиса «Яндекс Недвижимость». В Петербурге и Москве этот показатель составил 266 и 441 тыс. рублей соответственно.

Казань уверенно стремится к званию третьей столицы России — по крайней мере, в части стоимости жилья. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Примечательно, что Казань стала единственным мегаполисом России, где стоимость «квадрата» превышает 200 тыс. рублей, за исключением двух столиц. В пятерку лидеров также вошли Нижний Новгород (194 тыс. рублей) и Челябинск (175 тыс. рублей).

В целом по российским городам-миллионникам цена квадратного метра в новостройках составила 187 тыс. руб. За месяц она выросла на 0,8%.

— Такая активность на рынке характерна для текущего сезона, однако формирование тренда будет зависеть от решения регулятора по ключевой ставке на ближайшем заседании и дальнейших мер поддержки строительной отрасли, — сказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

«Цены остановить невозможно»

Как «Реальному времени» рассказала руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова, постоянный рост стоимости жилья в Казани обусловлен двумя факторами. Во-первых, более высокая стоимость земли под застройку, во-вторых, растущий спрос.



— Регион сам по себе экономически очень устойчив по сравнению со многими другими, поэтому сюда тянутся. Кроме того, и сами жители Казани предпочитают покупать квартиры здесь — для себя или в качестве инвестиции, — прокомментировала она.

Рост стоимости стимулирует и недостаточное количество новых проектов в черте города, считает эксперт:

— Относительно многих других регионов у нас не так много предложений по новостройкам, особенно в черте города. Если брать не выезды из Казани, а сам город, то окажется, что у нас практически нет новых жилых комплексов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается дальнейших прогнозов, Гизатова уверена: ждать падения цен или хотя бы остановки роста не стоит.

— Жилье станет подешевле, если запретят рассрочки и ипотеки. Но это вряд ли произойдет. Поэтому я считаю, что цены не упадут и остановить их невозможно, потому что не останавливается инфляция. А недвижимость не может не реагировать на инфляционные процессы, — обрисовала она нерадостную картину.

«Наглость застройщиков»

Те же причины дорогого жилья в Казани назвал руководитель АН «Квартет» Рустем Сафин. В разговоре с изданием он рассказал, что спрос в столице Татарстана остается высоким:



— Несмотря на настрой, якобы все плохо на рынке недвижимости и квартиры никто не покупает, в Казани сохраняется высокий спрос. Если бы на рынке была критичная ситуация, то, наверное, ни один застройщик не поднимал бы цену, согласитесь. Стрелять себе в ногу никто бы не стал.

Кроме того, роль играет и поведение самих застройщиков: «Рост цен сильно связан с наглостью застройщиков».

— Казань в плане экономического развития опережает другие регионы — не зря ее именуют третьей столицей. Из Казани нет такой большой миграции, зато сюда люди переезжают из других городов. Спрос поддерживается не только местными. Соответственно, застройщики этим пользуются и поднимают цены, понимая, что люди продолжат покупать, — объяснил Сафин.

При этом говорить, что в Москве стоимость жилья выше, чем в Казани, не совсем корректно, указал Сафин. Дело в том, что в столице в цену квадратного метра всегда заложена вся социальная инфраструктура — застройщик строит школу, садик, поликлинику и отдает объекты городу бесплатно. Казанские же компании далеко не всегда обеспечивают это.

При этом говорить, что в Москве стоимость жилья выше, чем в Казани, не совсем корректно, указал Сафин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации у Сафина оказались еще пессимистичнее. Он смоделировал две ситуации:

— Если утвердят семейную ипотеку до 14 лет, цены вырастут на 5—10%. Если снизят ключевую ставку, а ее, скорее всего, снизят, спрос опять возрастет, соответственно, возрастет цена. Также будут возвращать депозиты — люди понесут ее в недвижимость. Уже многие эксперты отмечают — это обеспечит взрывной спрос.

— Есть вариант, при котором цены упадут. 1 июля Центробанк, возможно, введет нормативы, ужесточающие требования для одобрения ипотеки. Тогда многие люди не смогут приобрести квартиру из-за отказа в ипотеке, и это приведет к стагнации цен. Кроме того, если крутить новости об этом, вторая половина июня приведет к всплеску спроса и вновь — повышению цены.