Собаки-проводники в Татарстане: мифы и реальность о помощниках незрячих людей

Как животных готовят к работе и с какими трудностями сталкиваются хозяева?

Фото: Максим Платонов

Сейчас в России собаки-проводники помогают примерно 100 тысячам незрячих людей. Но обученных животных постоянно не хватает, в том числе и в Татарстане, — в среднем каждому незрячему человеку приходится ждать друга-помощника около двух лет. Другая сложность в том, что у некоторых людей отношение к собакам-проводникам неоднозначное и не всегда дружелюбное. Отчасти это связано с дефицитом информации о том, как живут незрячие граждане и их мохнатые помощники, — зато стереотипов и мифов о них существует немало.

Мифы о собаках-проводниках

Одно из самых распространенных заблуждений — если собака-проводник обучена жизни с незрячим человеком, она все делает сама. В реальности помощник не работает «сам по себе» — нужно научиться им управлять, отмечает Карина Байрамова, менеджер проектов в команде инклюзии «Яндекса»:

— Хозяин учится подавать команды, чувствовать сигналы собаки и корректировать ее действия. Пес предупреждает о препятствиях, но маршруты и решения остаются за человеком. Без тренировок и взаимопонимания команда не сможет безопасно передвигаться. Собака — умный помощник, но не автопилот.

Второй популярный миф — любая собака может стать проводником. Только одна из 10 собак проходит жесткий отбор по здоровью, психике и обучаемости. Чаще всего эта задача покоряется лабрадорам, овчаркам и ретриверам. Важны отсутствие агрессии, стрессоустойчивость и любовь к работе. Увы, уличный пес или домашний любимец, скорее всего, не пройдут отбор.

Увы, уличный пес или домашний любимец, скорее всего, не пройдут отбор. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Третий стереотип связан с перевозкой собак-проводников. Бытует мнение, что в такси и в общественный транспорт с ними нельзя — нередко это становится причиной конфликтов.

— В России, США, ЕС и многих других странах собаки-проводники имеют право ездить в любом общественном транспорте, такси, кафе и магазинах без дополнительной оплаты. Они не считаются «животными» в ограничительном смысле. Прозвучит немного странно, но собаки с комплектом снаряжения приравниваются к техническим средствам реабилитации незрячих людей, — Карина Байрамова.



При этом собака должна быть в специальной шлейке с надписью «Проводник». Водитель может попросить паспорт животного из тренировочного центра, но не имеет права отказать в перевозке. Многие российские сервисы уже адаптированы для перевозки мохнатых помощников. Например, в приложении «Яндекс Go» можно выбрать опцию «Перевозка собаки-поводыря». Приложение сообщит водителю, что пассажиру нужно помочь разместиться в салоне вместе с собакой-поводырем. У незрячего должен быть с собой паспорт на собаку-поводыря, покрывало или подстилка.

Как готовят собак-проводников?

Процесс дрессировки собаки-проводника с достаточно долгий (1,5—2 года). На первом этапе специалисты проводят отбор. В поводыри берут только определенные породы — лабрадоров, голден-ретриверов и немецких овчарок. Всем собакам проверяют здоровье, интеллект и психику — на отсутствие агрессии и стрессоустойчивость.

В поводыри берут только определенные породы — лабрадоров, голден-ретриверов и немецких овчарок. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Дальше каждая собака живет у волонтера — от 8 до 12 месяцев. За это время животное привыкает к городу, транспорту, людям и учится слушаться человека.

На третьем этапе начинается профессиональная дрессировка (6—10 мес.). Она включает в себя ежедневные тренировки:





Отработка команд: «Вперед», «Стоять», «Ищи дверь/переход», «Лево/право».

Навыки навигации: обход препятствий, движение по маршруту, игнорирование отвлекающих факторов (другие животные, еда, шум).

Спецзадачи: поиск дверей, скамеек, лестниц, остановок транспорта.

И наконец, на финальном этапе подготовки собака проходит экзамен — ведет тренера с завязанными глазами по городу. Если животное успешно прошло тест, его передают незрячему человеку. Но не сразу — будущего хозяина также ждет совместное обучение (от 2 до 4 недель) — за это время он учится управлять собакой.

Как живут незрячие люди с собаками-проводниками в Татарстане

В нашей стране есть всего две организации по подготовке собак-проводников — центр «Собаки-помощники» и Российская школа подготовки собак-проводников. Обе организации работают в Московской области и выпускают около 100 животных в год.

Собака живет у волонтера — от 8 до 12 месяцев, животное привыкает к городу, транспорту, людям и учится слушаться человека. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Поэтому в Татарстане, как и в большинстве других регионов, собак не хватает. Как правило, их привозят из крупных центров подготовки. Сейчас в регионе, по официальным данным, около 15 человек ориентируются в пространстве при помощи собак-проводников. Почти все владельцы мохнатых помощников объединены в республиканский клуб «Дорадо».

Еще несколько лет назад незрячим людям было непросто соблюдать нормы выгула собак в общественных местах. Некоторых штрафовали за действия, которые почти невозможно выполнять людям, лишенным зрения, — например, убирать за животным или передвигаться только по разрешенным для прогулок местам. В 2022 году в России приняли закон, который снял с незрячих людей излишнюю ответственность. Теперь собака-проводник может свободно передвигаться по проезжей части, детским и спортивным площадкам, ехать без намордника с жильцами в лифтах и находиться в местах общего пользования многоквартирных домов.

Несмотря на послабления в законах, общество не всегда дружелюбно воспринимает собак-проводников. У некоторых людей животные в общественных местах, в транспорте и в больнице до сих пор вызывают неоднозначную и даже агрессивную реакцию. В том числе поэтому в Татарстане проводят различные мероприятия по популяризации собак-проводников. Например, в 2023 году в Казани прошел первый Межрегиональный фестиваль инвалидов по зрению и их собак-проводников. На фестивале зрячие люди могли познакомиться с питомцами и трудностями, с которыми ежедневно сталкиваются животные и их владельцы.

У некоторых людей животные в общественных местах, в транспорте до сих пор вызывают неоднозначную реакцию. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если незрячему человеку в Татарстане понадобилась помощь

Если незрячему человеку нужна помощь специалистов, важно знать, куда обращаться. В Татарстане работают региональная организация «Всероссийское общество слепых» и республиканский «Центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих».

Также можно обратиться в местные НКО. Например, фонд «Ярдам — Помощь» запустил проект по социализации людей с нарушениями зрения «Видеть и слышать сердцем». В программе реабилитации — образовательная часть, где незрячих людей учат самостоятельно справляться с домашними делами, пользоваться бытовой техникой, ориентироваться в окружающей среде. Им также оказывают юридическую поддержку, помогают освоить систему Луи Брайля и работу на компьютере. Участников обучают навыкам общения и борьбы со стрессом, проводятся культурные мероприятия и экскурсии для социализации.

В организациях также могут проконсультировать незрячего человека по вопросам получения собаки-проводника и помочь ему с оформлением документов.

Если незрячему человеку нужна помощь специалистов, важно знать, куда обращаться. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как получить собаку-проводника

Право на получение собаки-проводника имеют незрячие граждане в возрасте старше 18 лет. При этом у них должны быть условия для содержания собаки и возможность по состоянию здоровья справляться с ней — так как в качестве таких животных чаще выбирают крупные и активные породы.

Чтобы получить собаку, незрячий человек связывается с одним из двух центров — «Собаки-помощники» или Российской школой подготовки собак-проводников. Нужно предоставить документы:



заявление с просьбой подготовить собаку-поводыря;

анкету;

медицинскую справку, подтверждающую инвалидность по зрению;

скан-копию паспорта.

Копии документов можно отправить электронной почтой. После получения заявки сотрудники связываются с незрячим человеком, проверяют информацию и условия содержания, уточняют пожелания будущего владельца.

Чтобы получить собаку, незрячий человек связывается с одним из двух центров — «Собаки-помощники» или Российской школой подготовки собак-проводников. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Что делать, если вы встретили незрячего человека с собакой-проводником

Не отвлекайте собаку — не гладьте, не разговаривайте с ней, не предлагайте еду. Она «на работе». Не мешайте маршруту — не переходите дорогу перед ними, не трогайте поводок/шлейку. Предлагайте помощь корректно — спросите хозяина: «Вам помочь?», а не хватайте его или собаку. Если ответ «нет» — не настаивайте. Игнорируйте, если собака лает — это редкость, но иногда реакция на внешние раздражители. Хозяин сам скорректирует поведение. В транспорте/магазинах — уступите место, но не проявляйте излишнего внимания.