«Кайтаваз» будет звучать дальше

Творческое объединение «Калеб» представило свое видение песен Ильгама Шакирова

Фото: предоставлено мэрией Казани

В Казани снова звучали песни из репертуара легендарного Ильгама Шакирова и сочинения молодых композиторов и поэтов, созданные в рамках творческого объединения «Калеб». Вместе со зрителями молодые творцы отдали дань памяти легенде татарской сцены и сопоставили песни прошлой эпохи и современности. Подробности — в материале «Реального времени».

Эхо великих исполнителей

Действо, которое развернулось в историческом здании театра имени Галиаскара Камала, приуроченное к 90-летию великого артиста, получило название «Кайтаваз. Ильһам Шакиров» («Эхо. Ильгам Шакиров»). Это второй концерт из цикла. Первый был посвящен Альфие Афзаловой.

предоставлено мэрией Казани

— В прошлом году дочь Альфии Авзаловой Зульфия Афзалова призналась, что хотела бы вместе с объединением «Калеб» сделать концерт с песнями из репертуара легендарной певицы. Тогда-то мы и придумали название — «Кайтаваз» («Эхо»). В истории татарской песни много талантов, и они имеют большое влияние на молодых творцов. На концерте мы вместе с песнями Альфии Афзаловой донесли до зрителя и песни последователей «Калеб», потом долго были окрылены этим событием. После этого решили продолжить цикл «Кайтаваз» песнями Ильгама Шакирова, — рассказала создательница объединения «Калеб», заместитель руководителя исполкома г. Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова.

Объединение существует уже 12 лет. В свое время оно сплотило молодых театралов, поэтов, музыкантов, художников и режиссеров, которые продвигают татарскую культуру. За десятилетие с лишним было реализовано множество проектов. Один из них — «Безнең җыр» («Наша песня»), действующий с 2020 года. Работа в лаборатории предполагает триединство: сотрудничество поэтов, композиторов и вокалистов для создания совместных песен.

предоставлено мэрией Казани

«Нам есть что сказать об Ильгаме Шакирове»

Не только певцы, но и поэты вышли на сцену, чтобы прочитать свои стихи посвященные Ильгаму Шакирову. Это стало особенностью концерта. Булат Ибрагим, лауреат премии имени Мусы Джалиля, принимавший участие в действии, признался, что безмерно благодарен тем, кто смог собрать таких разных творческих личностей вместе.

— Объединить певцов, композиторов и поэтов — это очень сложная задача. «Калебу» это удается уже больше десяти лет. Что касается Ильгама Шакирова, то он, безусловно, в первую очередь певец, однако мы знаем, что он открывал новый путь и для поэтов. Об этом свидетельствуют и воспоминания самих писателей. Например, Марсель Галиев часто рассказывал о забавных случаях, которые происходили с ним и Ильгамом Шакировым, а еще Гараем Рахимом и Рабитом Батуллой. Это очень интересно читать, — рассказал он.



предоставлено мэрией Казани

Разиля Валиева в песенное искусство тоже привел Ильгам Шакиров, напомнил спикер. Певец подошел к нему еще в студенчестве и предложил написать стихотворение для новой песни.

«Разиль абый и сам не раз признавался, что именно со стихотворения «Дулкын», которое впоследствии стало песней в исполнении Ильгама Шакирова, и началось его песенное творчество. Певец оказал очень большое влияние и на нас, молодых поэтов. Мы счастливы, что через «Калеб» могли общаться с Ильгамом абый вживую. Поколение, которое творило до нас, включая Ильдара Юзеева, Шауката Галиева, Роберта Миннуллина, часто писало стихи, посвященные этому легендарному исполнителю, но и у нас, у молодого поколения писателей, есть что сказать об Ильгаме Шакирове», — подчеркнул поэт.

«Дружба возрастов»

Известный композитор Миляуша Хайруллина приехала на концерт специально из Москвы, где она продолжает учебу:

— Это отличный формат, который может иметь продолжение. Наш народ еще очень привязан к той песенной эпохе, люди не хотят с ней расставаться. Они рады это слушать снова и снова. Такой концерт объединяет старшее поколение и молодежь, которая в свою очередь приходит познакомиться с творчеством своих современников. Тут возникает микс, дружба возрастов.

предоставлено мэрией Казани

Миляуша Хайруллина с теплотой вспоминает начало деятельности объединения, в котором она состоит с первых лет.

— Когда «Калеб» начинался — это по сути была единственная площадка татарского искусства, но именно городского, казанского, искусства интеллигенции. Не развитие народной песни, а продолжение татарского академического искусства, которое начало формироваться в начале 20-го века. Для нас «Калеб» был практически единственным источником новостей и, главное, дружбы между ребятами, которые занимались творчеством. Объединение было мощным звеном нашей коммуникации, потому что никто никого не знал: поэты композиторов, композиторы режиссеров. Был полный отрыв друг от друга, — рассказала она.



Сейчас возможностей общаться, по ее словам, намного больше: «Калеб» существует и сейчас, но каждый из нас растет и крепчает. Поколение, которое вырастила эта площадка, собирается вместе уже на более крупных проектах. Мы всегда взаимодействуем и активно творим друг с другом».

предоставлено мэрией Казани

Памятник и сквер имени Ильгама Шакирова

По словам Гузель Сагитовой, цикл «Кайтаваз» будет продолжен. После концерта, посвященного творчеству Ильгама Шакирова, начнется работа над песнями другого легендарного татарского исполнителя Хайдара Бегичева. К юбилею Сары Садыковой планируется работа над ее произведениями.

— Я бы очень хотела продолжить эту линию. Хотелось бы через «Калеб» отдавать дань памяти великим исполнителям и композиторам, а вместе с этим популяризировать авторские песни участников нашего объединения.

Со сцены театра Гузель Сагитова сообщила, что в скором времени в Казани появится памятник Ильгаму Шакирову и сквер его имени.