«Ко мне до сих пор подходят: а это вы пылесосили мамонта?»

Как журналисты могут помочь музеям, кроме написания рецензий на выставки

Array['poster_description']. Фото: Михаил Захаров

Музейщики и журналисты сотрудничают и создают новые проекты. Об этом говорили на форуме «Музейный гид» Фонда Потанина, проходившего в рамках фестиваля «Интермузей». Среди тех, кто рассказывал об успешных кейсах, был и заместитель главного редактора интернет-газеты «Реальное время» Радиф Кашапов.

«Сама открыто не критикую — модерирую комментарии»

Сотрудничество журналистов с музеями не ограничивается походами на выставки и написанием рецензий. Это показал самый очевидный и современный пример медиа — авторский блог. Один из таких — «Екатарсис» — почти на 14 тысяч подписчиков ведет Анна Филосян. Пишет и короткие посты, и публикует научные исследования. К примеру, ее интервью с Елизаветой Лихачевой, с недавним директором Пушкинского музея, хорошо разлетелось по сетям.

У автора блога есть свой стикер-пак, она активно работает с аудиторией, недавно большие споры вызвала местная «Ночь музеев». К слову, читатели помогают Анне решать вопрос с критикой:

— Я считаю, что все цветы должны цвести, я жестко не критикую, — указала Филосян. — Но могу позволить себя легкую критику. И сознательные институции этому рады, если это сделано в вежливой манере и не переходит рамки, когда я перечисляю, что мне зашло, а что можно было бы улучшить. Часто это выражается в вопросах, люди в комментариях рубятся, а я их модерирую и призываю к вежливости.

Филосян, в частности, сотрудничала с порталом «Культура Урала», работая над подкастами «Суровый холст» и «Урал в гости позвал». С командой портала они сделали онлайн-марафон на упомянутой акции «Ночь музеев», когда блогер под наблюдением тысяч человек перемещалась по городу. В онлайн-формате, но уже в пандемию, она открывала одну из выставок музея ИЗО. И это не считая розыгрышей, открытых разговоров, лекций. Любопытным показался проект, когда посетители музея могли получить открытки — и Филосян отправляла их по почте. На местной лаборатории она нашла себе помощницу, которая иногда ходит за нее на выставки.

Еще один интересный кейс — кураторская выборка и экскурсия по ярмарке современного искусства для «Ельцин-центра». Также у «Екатарсиса» есть свой клуб с закрытым чатом на 500 с лишним человек, через который продаются билеты на специальные экскурсии, выставки с обсуждением и так далее. Каждый раз приходят разные люди, билеты заканчиваются за полчаса, отмечает автор.

Это вышивка работницы завода «Электроприбор» — великой летчицы Магубы Сыртлановой. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«Ведомственные музеи — это настоящий кладезь»

Ведущий блога «Через забор» челябинец Илья Пронченко, историк по образованию, раньше работал на заводе, а потом решил рассказывать о предприятиях. Он поделился историей про то, как писал книгу о городе Сатка, что находится между Челябинском и Уфой. Ему более 250 лет, он берет начало с Троице-Саткинского чугуноплавильного и железоделательного завода.

— Все слышали о феномене города Выкса. Сатка — это тоже очаг культуры посреди нигде, — рассказал Пронченко. — Высшая школа экономики сделала для них стратегию развития и указала, что нужно развивать культурную инфраструктуру. Местное предприятие вкладывается в город, в частности, это выражено в издательской деятельности, появляются муралы.

После того, ка концепцию согласовали, Пронченко начал писать — и переделывал текст трижды. В поиске материалов он активно работал с заводскими музеями.

— Ведомственные музеи — это настоящий кладезь, это недооцененная группа объектов, про которые журналисты, историки могут рассказывать, находить сокровища, — отметил краевед. В Челябинске он привел в пример тракторный завод, где можно найти альбомы, посвященные джазу. Или металлургический завод с бобинами, на которых запечатлена жизнь рабочих.

Что делать, когда в городе четыре доступных музея

К сожалению, отметила автор программ телеканала «Губерния» (Хабаровск) Наталья Курик, в городе порой настолько мало музеев, что приходится придумывать. У нее до ближайшего крупного пункта — 430 км. В Хабаровске — три краевых и один частный музей «Мир говорящих машин». Все остальные — ведомственные музеи, где для съемок нужны разрешения. При этом в них нет обновления.

— У меня, как журналиста новостного блока, возникает вопрос — а что мне делать? — рассказывала Курик. — Мне нужно делать минимум по четыре сюжета в неделю. Выставок в месяц в проходит 4-5. Поэтому — крутимся!

К примеру, зрителю интересно закулисье. В частности, несколько лет назад Курик сняла серию репортажей к юбилею краевого музея. И самым популярным моментом стал санитарный день.

— Я набрала журналистский вес, родила ребенка, но ко мне до сих пор подходят и говорят: «А это вы пылесосили мамонта?» — рассказала Курик.

Сейчас автор запустила проект «Город в деталях». Сделав сюжет о местном художнике-участнике Великой Отечественной войны, она узнала, что он сделала множество мозаик.

— Когда мне в музее сказали об этом, я побежала — и впервые их увидела, — сказала Курик. — Увидела Богиню на хрущевке. Я замерла, нашла искусствоведа — и мы пошли по городу.

Персонифицируем историю

Радиф Кашапов рассказал о проекте, возникшем в пандемию. Казанский Музей чак-чака активно развивал онлайн-общение с аудиторией. Возникла идея — раз его сотрудники работают в доме купца второй гильдии Вафы Бигаева, почему бы не персонифицировать его. За дебютную роль взялся директор Дмитрий Полосин. Его Бигаев существовал одновременно в XIX и XXI веках. Поэтому он носил камзол, сапоги, тюбетейку, а также — маску, шагомер. Купец высказывался на тему градостроительства и печалился, что в саду Кирова теперь нет Сенного базара.

Такая персонификация характерна для небольших институций. В частности, для филиалов Национального музея — Шарифа Камала, Каюма Насыри, Салиха Сайдашева. Руководят ими молодые директора, которым интересны новые методы продвижения.

Поэтому в музее Шарифа Камала шел спектакль о жизни его семьи, а героями выставок стали хранительницы, первой из которых была его дочь. Музей Салиха Сайдашева, который к концу года обещает превратиться в музей музыки, проводил не только концерты и выставки, но и собрал с помощью актеров Кариевского театра променад о жизни композитора. Музей Каюма Насыри, который в этом году ожидает начало реконструкции, стал одним из мест променада о великом просветителе. Здесь же пройдет праздник для любителей татарского костюма. В «Смене» успешно открылась выставка о династии авангардистов Сотониных.

Музеи — поистине кладезь знаний, а дотошные журналисты должны быть теми людьми, которые будут не только рецензировать выставки, но и сами помогут с поводом для новых проектов.