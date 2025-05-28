Отельеры Татарстана: «Когда и так тяжело, нагружать еще и турналогом — не совсем гуманно»

Фото: Ринат Назметдинов

Татарстанские отельеры отчитались по сбору туристического налога и внесли плату за первый квартал года. «По большей части вопросы возникали в плане расчета, так как декларация подавалась в первый раз», — сообщили «Реальному времени» в Ассоциации отелей г. Казани. С января 2025-го налог взимают в размере 1% от стоимости проживания в гостиницах, минимальная сумма — 100 рублей за сутки. Однако с учетом количества проживающих в номере по факту получается все 2%, отмечают участники рынка. Как гостиничная индустрия республики адаптировалась к новому сбору и с какими трудностями столкнулась — подробности в материале.



«Сейчас тяжело оценить ситуацию в целом»

Туристический налог обязаны уплачивать компании и индивидуальные предприниматели, которые предоставляют услуги в сфере размещения в отелях, базах отдыха и санаториях. По данным реестра, который ведет Росаккредитация, на начало года в России зарегистрировано более 24,5 тысячи таких объектов. В Казани функционирует 233 средства размещения на 8212 номеров (17 217 мест). В этом году в столице республики откроются еще три новые гостиницы: «Миллениум Панорама» (категории 4* и 5*) и «Муниб отель» (4*). С их учетом номерной фонд города увеличится на 521 номер (1042 места).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

С января этого года туристический налог ввели в шести городах республики: Казань, Болгар, Азнакаево, Менделеевск, Чистополь, Зеленодольск, а также отдельные поселения Спасского, Менделеевского, Зеленодольского районов и все поселения Чистопольского. Впрочем, впоследствии в некоторых из них от турналога решили отказаться. К примеру, в Чистополе, где владельцы гостиниц взбунтовались против сбора. Этому примеру последовал еще ряд муниципалитетов, а вот отели Казани уже подали в налоговую первые декларации и заплатили туристический налог за первый квартал года.

— Необходимо учесть, что первый квартал считается относительно низким сезоном и поэтому очень тяжело оценить ситуацию в целом. Да, в любом случае это дополнительные финансовые затраты для организации, для отеля. Но они пока, возможно, не такие глобальные из-за низкого потока туристов в начале года, — сообщила председатель Ассоциации отелей г. Казани Инга Гадзаова. — Тут ситуация безвыходная, и все это прекрасно понимают. Налог введен на законодательном уровне, это уже не оспоришь. По большей части вопросы у отельеров возникали в плане расчета, так как декларация подавалась в первый раз.

«Для нас и 1% — это ощутимо»

Туристический налог часто путают с курортным сбором, однако это разные платежи. По сути, с 2025 года турналог заменил турсбор, когда каждый гость платил небольшую фиксированную сумму за каждый день проживания в городе. Туристы отдавали деньги при заселении, а сотрудники гостиницы должны были вести отчетность. Это в свою очередь создавало дополнительную нагрузку на бизнес. Эксперимент с курортным сбором был признан неудачным, и его решили не продлевать.

Ставка туристического налога в 2025 году — не более 1% от цены проживания, но не менее 100 рублей в сутки. Например, если стоимость проживания в гостинице составляет 7 тысяч рублей за сутки, туристический налог рассчитывается как 1% от этой суммы, а это 70 рублей в день. Однако по факту придется заплатить больше — 100 рублей за каждый день проживания, так как это установленная минимальная сумма налога.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как призналась Инга Гадзаова, для отельеров и 1% является ощутимой финансовой нагрузкой: «100 рублей в сутки кажется небольшой суммой, но мы понимаем, что есть отели с наименьшим количеством звезд, у которых стоимость проживания составляет, к примеру, далеко не 10 тысяч рублей в сутки с номера. Сюда же относятся и хостелы, которые по новому положению о классификации называются гостиницей без звезд. Здесь стоимость номера или койка-места может составлять 1 тысячу рублей или даже 700. Но они все равно платят 100 рублей». Сюда же, по ее словам, накладываются и периоды с низкой загрузкой, когда у отелей нет доходов:

— И ты с этой 1000 рублей платишь и зарплату, и коммунальные услуги, и т.д. Мы же не освобождаемся ни от каких обязанностей. Даже в низкий сезон все равно содержим наш штат сотрудников, здание, номерной фонд и прочее. Несем расходы и понимаем, что это колоссальная финансовая нагрузка для объектов размещения. А еще надо учесть тот момент, что до 2030-го каждый год процент турналога будет подниматься. То есть на следующий год налог будет составлять уже не 1%, а 2% и дальше он будет повышаться ежегодно до 5%!

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Условия довольно жесткие»

По этой причине Ассоциация отелей города Казани планирует выступить с инициативой — ослабить финансовую нагрузку на гостиничную сферу города, но проект документа еще не разработан. «Пока судить об этом тяжело, и мы должны понимать, есть ли возможность у региона повлиять на тот или иной аспект на законодательном уровне. Надо исходить из этого», сообщила Инга Гадзаова и напомнила, что у нескольких муниципалитетов получилось отказаться от турналога.

— С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что основной поток все равно приходится на Казань. Налог был введен как раз для развития туристической инфраструктуры и, безусловно, Казань нуждается в развитии, чтобы привлечь больший поток туристов. Это делается во благо, главное, чтобы было сделано. Мысль здравая, но условия довольно жесткие. С другой стороны, по сравнению с другими районами республики есть определенная несправедливость по отношению к Казани с учетом серого рынка, который есть в столице. Но тут нет вины нашего муниципалитета. Необходимо решать этот вопрос на федеральном уровне, — уверена спикер.

Участники рынка считают несправедливым, что туристический налог взимают только с официальных средств размещения. Владельцы арендных квартир, популярность которых возрастет с каждым годом, остались вне рамок сбора. «Серый рынок квартир и апартаментов, к сожалению, активно растет, однако на законодательном уровне вопрос с ним так и не решен. Он никак не контролируется, не регулируется, не проверяется. И это большая проблема», — посетовала глава ассоциации.

Основная цель налога — финансирование проектов, связанных с улучшением туристической инфраструктуры, экологией и благоустройством региона. То есть собранные деньги должны идти на развитие территорий для привлечения туристов. «Мы знаем, что полученные от туристического налога средства должны идти на инфраструктуру, связанную с туризмом. Но проследить за этим процессом мы не можем. Нам бы тоже очень хотелось принять в этом участие, быть в составе комиссии, которая определит, куда пойдут средства. Но, к сожалению, нас туда не приглашают», — сетуют отельеры.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Все отели ушли в минус, а тут еще и турналог»

Татьяна Ильченко, директор УК «Зорге хоспитэлити», в ведении которой находятся три отеля в Казани: Ramada, «Особняк на Театральной» и «Олимп», считает, что туристический налог был введен несвоевременно.

— Мы вовремя отчитались по турналогу и все заплатили за первый квартал. Но в течение месяца получали звонки от сотрудников налоговой инспекции, которые и сами не понимают, каким образом все было посчитано, не понимают алгоритм. Дело в том, что есть очень много нюансов. Например, если в номере проживают 2, 3, 4 человека, то платить надо за каждого, и в итоге в трехзвездочном отеле получается совсем не 1% турналога, а 2%, — рассказала руководитель компании.

Туристов это никак не касается, так как туристический налог платит отель. Например, если номер стоит 5 тысяч рублей, то с гостя не берут 5100 рублей, он платит те же 5 тысяч, однако с этой суммы гостиница выплатит турналог. Подсчет налога — очень непонятная сложная система, считает Ильченко. По ее словам, отельеры — люди, которые с пониманием относятся к необходимости сборов, но всегда говорят, что все нужно делать вовремя, а в этом году этого не случилось:

— Во-первых, налоговая нагрузка выросла в целом на бизнес, а тут еще и турналог, который берут сейчас за тот период, который был в принципе для отелей не очень финансово успешным из-за отсутствия крупных мероприятий в городе. Соответственно все отели ушли в минус по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Сейчас нагружать отели еще и дополнительными расходами, когда и так довольно непросто — это не совсем правильно. В туристический пик, с мая, например — это ладно. Но зимой, когда и так всем тяжело, нагружать еще и турналогом, на мой взгляд, это было не совсем гуманно.

Решить трудности с туристическим налогом, по мнению отельеров, помогло бы составление событийного календаря, если крупные мероприятия в городе равномерно распределить в течение года. Как сообщила Инга Гадзаова, прошлый год был богат на большое количество мероприятий, к сожалению, этот год отличается: «Мы все понимаем, что такое низкий сезон. Но в прошлом году низкий сезон стал высоким. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы так было всегда. А для этого необходимо что-то делать с событийным календарем, и мы ведем беседы с властями об этом».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Надо распределять мероприятия равномерно, правильно и грамотно. Например, возьмем первомайские праздники. Логично, что в этот период мы ожидаем довольно большой поток гостей. И тут у нас образуется Казанский марафон. Хорошо было бы распределять даты с большим количеством туристов. Отсюда и возникает нехватка номерного фонда. Одни едут на экскурсии в праздники, чтобы посмотреть наш город, а кто-то едет на марафон. И здесь получается настолько насыщенный поток, что образуется проблема с нехваткой номерного фонда. Нехватка идет, только когда имеется высокий спрос, только в этот период. В обычные даты такой проблемы нет, — заключила спикер.