Весь день на трассе Раис Минниханов: стартовал в пяти классах из шести

Высокий уровень гоночного соперничества на «Высокой горе»

На трассе Кросс Кары. Фото: Динар Фатыхов

В выходные на автодроме «Высокая гора» состоялись старты второго этапа чемпионата России по ралли-кроссу. Для участия в соревнованиях приехали представители 22 регионов из четырех федеральных округов. «Реальное время» подводит итоги гонок.

Казань приняла эстафету у Грозного

Сезон национальных соревнований в ралли-кроссе стартовал первым этапом

на автодроме «Грозный», где с 11 по 13 апреля прошли старты по кроссу и ралли-кроссу. В кроссовых гонках очень успешно выступили представители набережночелнинской команды «КАМАЗ-мастер. Юниор Грозный», опередившие всех конкурентов. В классе Д3-мини 1-е и 2-е места у челнинцев Всеволода Шишкина и Карима Нургалиева, 2-е место у Макара Шалева (класс Д3-микро), 3-е место у Азата Бадретдинова (Д3-спринт).

Все четыре гоночных дня транслировались в Сети. Старты в кроссе, в котором солировали челнинцы, проходили только в Грозном, а на автодроме «Высокая гора» был ралли-кросс. Кстати, в Грозном финальные заезды ралли-кросса впервые показали по кабельному телеканалу ТНВ. Они смогли увидеть, как Раис Минниханов дважды попадал в число призовых, выиграв заезды в классе Супер-1600, стал третьим в Д2Н.

В ралли-кроссе Раис Нургалиевич был вторым в Супер-1600, отстав от Станислава Новикова из поселка Белоостров Ленинградской области и опередив земляка Евгения Ушмаева из Казани.

В классе «Кросс Кар» второе место занял Азат Бадретдинов из Набережных Челнов (он стал третьим в кроссовом классе «Д3-Спринт»), а казанец Артур Егоров был третьим на «Суперавто». В командном зачете 1-е промежуточное место заняла команда Innostage — AG Team, 3-е место было у команды СТК «Тимерхан».

Один из гоночных автомобилей Раиса Минниханова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отмечаем юбилеи

В этом году у татарстанского автоспорта юбилей. Ровно 30 лет назад был построен первый автодром европейского класса «Высокая гора», что позволило проводить соревнования по ралли-кроссу. Здесь демонстрировали класс чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы по автокроссу: Айрат и Радик Шаймиевы, Рустам Минниханов, Ашот Ервандян, Николай Жаворонков. Проводя этапы чемпионата Европы по автокроссу, Казань каждый раз признавалась лучшей среди остальных 10 городов-хозяев.

На высокогорской трассе набирались опыта Тимур Шигабутдинов и Расуль Минниханов, Тимур Тимерзянов и Ильдар Рахматуллин, Айдар Нуриев и Марат Князев — все эти воспитанники автодрома «Высокая гора» занимали призовые места на международных подиумах.

В дальнейшем по соседству с «Высокой горой» был построен новый автодром «КазаньРинг Каньон», что позволило увеличить линейку соревнований по автомобильному спорту. Это и кольцевые гонки, и дрифт, и шоссейно-кольцевые мотогонки. На пике автоспорт в Татарстане развивался в 11 районах: Азнакаево, Альметьевск, Бавлы, Бугульма, Высокая Гора, Лениногорск, Мензелинск, Набережные Челны, Нижнекамск, Нурлат, Усады. Проводя международные соревнования на ралли-кроссе, Татарстан всегда удостаивался звания лучшего организатора в компании еще 10 городов.

Следующие старты состоятся 7 и 8 июня. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Татарстан стал промоутером и организатором чемпионата, Кубка и первенства России

Успехи спортсменов, количество трасс, опыт проведения соревнования самого высокого уровня при самом высоком уровне организации, все это в комплексе привело к тому, что в конце декабря прошлого года между Российской автомобильной федерацией и Федерацией автомобильного спорта Татарстана был заключен договор. В его рамках ФАМС РТ стала промоутером и организатором чемпионата, Кубка и первенства России по автокроссу и ралли-кроссу. Кстати, трансляция финальных заездов по кабельному телевидению — это одна из задач, которую татарстанцы брали на себя в рамках промоутерства. В качестве сокомментатора на финальные заезды был привлечен Тимур Тимерзянов.

Неслучайно Татарстану предстоит стать хозяином еще и третьего этапа, который пройдет с 6 по 8 июня.

Один из отцов-основателей татарстанского автоспорта Аркадий Дадаев с уважением рассказывал, что в республике первые соревнования были проведены в 1971 году в казанском поселке Мирный. В том же году на площадке перед центральным стадионом проходил этап чемпионата общества «Спартак» по автомобильному двоеборью. Потом соревновались в Набережных Челнах, там же вскоре проходил чемпионат СССР по багги. Снова соревнования вернулись в Казань, когда их приурочили к 50-летию образования комсомола в Татарстане, и автомобилисты соревновались в Юдино в так называемом «Карьере».

Приволжский федеральный округ задает тон в российском автоспорте, что доказал и прошедший второй этап чемпионата страны. Среди участников было четыре федеральных округа, среди них Северо-Западный, Уральский, Центральный, но наши соседи по Приволжскому округу составили львиную долю участников.



Это была славная битва . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пять стартов Раиса Минниханова

В Татарстанский автоспорт сейчас приходят семьями. Настоящим хранителем традиций можно считать Раиса Минниханова, который на втором этапе заявился на пять классов из шести, которые были в программе.

В финальных заездах Рустам Нургалиевич начал с класса «Кросс Кар», визуально отличающийся от всех остальных, он напоминает более привычный багги. Минниханов в финале допустил фальстарт, после чего на рестарте засиделся настолько, что к нему вообще не было претензий. В итоге он не принимал участия в борьбе за подиум. Не повезло ему и на старте класса «Д2Н». Там Раиса Нургалиевича бортанули на входе в первый поворот, развернув машину на 180 градусов.

Один из участников класса «Д2Н» Реналь Ханмурзин вообще не смог стартовать в финале, хотя имел право на это, набрав необходимое количество очков. Но в предварительном заезде он настолько жестко влетел в отбойник, что машину пришлось увозить на эвакуаторе, а гонщика — в машине «Скорой помощи». И перед третьим этапом машине понадобится кузовной ремонт. «Д2Н» выиграл Олег Жаворонков из известного семейства гонщиков Нижнекамска. Это сам 42-летний Олег, его отец, 63-летний Николай Жаворонков, а также 20-летний Даниил.

Гоночный партнер Рустама Фатхутдинова . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В классе «Супер-1600 многостаночник Минниханов в том же самом первом повороте столкнулся бамперами с Александром Колесниченко, после чего машина Колесниченко что называется, перешла на шаг, и Раис Нургалиевич уехал. Однако эта заминка помешала обоим спортсменам подняться на пьедестал почета, который заняли Станислав Новиков из Санкт-Петербурга и два татарстанца Рифат Галлямов и Разиль Валиахметов.

В классе «Суперавто» Раис Минниханов решил со старта поехать в «зону джокера», которую можно сравнить со штрафным кругом для биатлонистов. Это некий «аппендицит» на трассе, куда каждый гонщик обязательно должен заехать во время любого из кругов. Это не только лишние десятки метров, но и потеря скорости из-за резкости поворотов в «зоне джокера». И эта тактика оказалась наиболее верной по сравнению со всеми остальными. Избежав столкновений, многостаночник Минниханов доехал до финиша вторым, уступив только земляку Артуру Егорову.

