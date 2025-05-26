Новый налог на дивиденды: долгожданная инициатива или очередной хайп?

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В мае частные инвесторы в России были ошарашены новостью о возможном повышении налога на дивиденды с 13% до 35%. Таким образом он бы сравнялся с налогом для крупных выигрышей. С инициативой ввести дополнительные налоги для богатых выступила партия «Справедливая Россия», мотивировав свое предложения тем, что это «настоящие налоги, которых ждет общество». «Реальное время» обсудило с экономистами вероятность такого кратного повышения налога на дивиденды.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предлагает увеличить налоговую нагрузку на самых обеспеченных россиян. Он предлагает две новые ставки НДФЛ:

25% — на годовой доход от 250 млн до 500 млн рублей;

35% — на доход свыше 500 млн рублей.

Кроме того, он выступает за введение 35%-ного налога на дивиденды и создание отдельной налоговой категории — «налога на роскошь и/или состояние». По мнению Миронова, «это настоящие налоги, которых ждет общество».

Депутат предлагает увеличить налоговую нагрузку на самых обеспеченных россиян путем введения двух новых ставок НДФЛ. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Предложения о повышении налогов для «богатых» случаются постоянно, коль уж в России отказались от плоской шкалы налогообложения и ввели прогрессивную. На мой взгляд, здесь создается иллюзия финансовой справедливости, считает финансовый эксперт, член комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности Ян Арт.

— Я тоже за прогрессивную шкалу, но не в том плане, что вместо 13% теперь стал платить 15%. Таким, как я, надо было оставить 13%, а тем, у кого доходы ниже, надо было сделать 10%. А тем, кто получает менее полумиллиона в год, вообще сделать ноль. Вот тогда бы изменение налогообложения в сторону прогрессивной шкалы имело бы единый вектор с программой по уменьшению бедности в России. А так вместо уменьшения бедных просто сделали победнее богатых, а бедным это преподнесли как торжество справедливости. Для бюджета это, безусловно, польза, а для благосостояния россиян — это иллюзия пользы, — комментирует он.

«Что касается налога на дивиденды в 35%, тут можно абсолютно согласиться с господином Мироновым. Взять, к примеру, выступление Путина прошлым летом, где он призывал удвоить капитализацию фондового рынка по отношению к ВВП и привлекать больше россиян к инвестированию. Векторы этих двух заявлений же настолько совпадают, согласитесь? — иронизирует эксперт. — Как еще продвигать фондовый рынок, как не поднятием налога на дивиденды до 35%? Что еще может взбодрить россиян больше на выполнение президентского призыва, чем повышение налогов?»

Эксперт напомнил о призыве Путина удвоить капитализацию фондового рынка и привлекать больше россиян к инвестированию. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сергей Миронов выдвигает много инициатив, о которых стоит задуматься, но конкретно эта из серии: «Мы всегда за то, что предложил президент, но делаем вид, что здесь нет противоречий, обозначая совсем противоположный вектор». Для того чтобы росла капитализация российского фондового рынка, нужны заинтересованность компаний выходить на IPO и заинтересованность огромного количества частных инвесторов покупать акции. Всегда соглашаться с президентом и предлагать что-то, полностью противоречащее, — это либо лицемерие, либо косвенное признание в том, что любые экономические идеи в нашей стране воспринимаются как красивый лозунг.

— Этот законопроект, как говорят в американских медицинских сериалах, «мертв по прибытию», потому что проходные налоговые законопроекты исходят исключительно из недр Министерства финансов, и обычно существенные корректировки налогов происходят не чаще, чем раз в шесть лет. НДФЛ только что скорректировали, — напоминает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

Более того, НДФЛ сегодня достаточно лоялен к капиталу, если мы говорим про дивиденды.

Проходные налоговые законопроекты исходят исключительно из недр Министерства финансов, и обычно существенные корректировки налогов происходят не чаще, чем раз в шесть лет. скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru/maps

«Законопроект выглядит как непроходной. Между 2000 годом, когда был принят плоский налог в 13%, и 2020 годом, когда была предпринята первая попытка корректировки НДФЛ два раза в год, как по часам, «Справедливая Россия» и ее предшественники вносили законопроекты о введении высоких ставок и прогрессивного налога. Приняли прогрессивный налог по инициативе правительства — они тут же взялись за старое, но только на новых уровнях», — комментирует Табах.

Законопроект, скорее всего, не получит поддержку в Минфине. Кроме того, высокий налог на дивиденды противоречит заявленной в послании президента РФ Владимира Путина цели увеличить капитализацию фондового рынка до двух третьих от ВВП. «Прошлогодние налоговые корректировки были более дружественными к акционерам, чем к хоккеистам или звездам сцены, которые много зарабатывают и поэтому платят высокий НДФЛ», — отметил он.

Беспокоиться инвесторам серьезно не стоит, считает он, законопроект просто имеет целью поймать хайп.

Прошлогодние налоговые корректировки были более дружественными к акционерам, чем к хоккеистам или звездам сцены, которые много зарабатывают и поэтому платят высокий НДФЛ. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Сергей Миронов известен своими непродуманными популистскими инициативами. Это же касается и инициативы повышения налогов для состоятельных россиян, соглашается экономист, генеральный директор «Р-Инвест» Рустем Шайахметов.

Увеличение налогов, включая введение налога на дивиденды в размере 35%, в настоящее время нереалистично.

— Получателям дивидендов не стоит беспокоиться из-за инициативы Сергея Миронова о повышении ставки НДФЛ на доходы от дивидендов. Сейчас основная ставка НДФЛ на доходы от дивидендов — 13%, на доход свыше 2,4 млн — 15%.

Если у Сергея Миронова было такое желание, он бы эти поправки внес в прошлом году, когда принимался закон об увеличении НДФЛ. Однако Миронов солидарно проголосовал за принятие закона в том виде, в котором он существует сейчас, считает эксперт.

Кроме того, это не тот спикер, чтобы делать такие заявления, уверен он. Если бы информация шла от Владимира Путина, Михаила Мишустина, Министерства финансов или официальных спикеров Единой России, то это бы свидетельствовало о реальных намерениях по изменению ставок НДФЛ.

При реализации инициативы значительно снижается инвестиционная привлекательность российского бизнеса, так как снижается доходность акций и долей в уставном капитале, объясняет экономист.

По мнению Шайахметова, это обычная политическая реклама. «Парламентские оппозиционные партии для большинства россиян стали спойлерами партии власти, поющие дифирамбы президенту России. И, чтобы как-то выделиться, лидеры системных оппозиционеров пытаются показать своему электорату, что не бездействуют. Так и в этом случае Сергей Миронов, понимая о безрезультативности своей инициативы, на всю Россию заявляет о необходимости повышения налогов для богатых», — убежден Рустем Шайахметов.





— Стремление политиков найти способы пополнения бюджета в условиях низких рублевых цен на нефть понятна, но эта идея мне кажется избыточной и противоречащей намерению правительства развивать рынок акций. Здесь не сказано, ставка на дивиденды 35% — это для физлиц с годовым доходом свыше 500 млн рублей или для всех. Но если предположить, что это ставка для всех, то это усилит налоговое бремя на людей, — говорит руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

Сейчас взносы на пенсию, медицину и налог на доходы составляют примерно половину валового дохода. Потребители также платят прочие налоги, в том числе косвенные налоги с купленных товаров, например НДС. С дивидендов люди также будут получать меньше при повышенных ставках.

«Стоит понимать, что дивиденды платятся уже из налогооблагаемой корпоративной прибыли. Сейчас ставка налога на прибыль компаний составляет 25%, потом дивиденды еще раз облагаются налогом», — объясняет Малых.

«Если говорить про рынок капитала, то дивидендная доходность индекса Мосбиржи колеблется в зависимости от котировок и размера дивидендов, но обычно составляет в среднем около 8%. Доходы с депозитов облагаются по прогрессивной ставке, начиная с 13%. При доходности депозитов выше 6% акции будут проигрывать вкладам из-за повышенной ставки 35%, — объясняет Наталья Малых. — Посленалоговая доходность вклада по ставке 6% составит 5,2%, а посленалоговая дивидендная доходность акций — 5,2%. При 7%-ной доходности депозита после налогов останется 6,1%. Таким образом, акции будут конкурентнее депозитов только при довольно мягкой денежно-кредитной политике, в остальное время будет выгоднее держать деньги на депозитах».

«Можно сказать, что доход с акций может быть получен не только через дивиденды, но и рост курса, но не все годы на рынке акций прибыльные, — отмечает она. — А убытки по акциям не уменьшают налогооблагаемую базу дивидендов».