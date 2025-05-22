Система Никитина, Радулов — MVP, татары — движущая сила: как «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина

В финале повержен «Трактор»

«Локомотив» впервые стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии ярославцам покорился челябинский «Трактор». Подопечные Игоря Никитина в пяти матчах смогли сломить сопротивление соперника и взяли заветный для клуба трофей. Кто стал главным «виновником» победы «Локомотива» — читайте в материале «Реального времени».

В память о погибших



Решающей стала пятая встреча, где «Локомотив» в упорной борьбе одержал победу. Важнейшей стала шайба Максима Шалунова в овертайме, которая принесла ярославцам долгожданный Кубок Гагарина. Символично, автор этого гола в ворота «Трактора» — воспитанник челябинского хоккея.

В Ярославле этот трофей ждали долгие годы, с самого первого розыгрыша, когда их команда была побита «Ак Барсом» в финале сезона-2008/09. За все эти 16 лет казанцы успели уже трижды стать чемпионами КХЛ, тогда как «железнодорожники» лишь сейчас добрались до титула.

Команде из Ярославля все время не хватало какого-то важного элемента для чемпионства. Под руководством тренера Игоря Никитина пазл сложился идеально. Да и то не сразу, ведь в прошлом сезоне ярославцы тоже дошли до финала, но уступили вчистую «Металлургу».



И не стоит забывать, что с 2011 по 2012 год «Локомотив» не выступал в КХЛ из-за авиакатастрофы под Ярославлем, где погибла вся команда. Спустя 14 лет ярославцы выиграли Кубок Гагарина. Нынешняя победа — это и дань памяти погибшей команде, которая тоже была близка к трофею, но все сложилось трагично.

Радулов оказался не нужен «Ак Барсу», а сейчас стал MVP плей-офф

MVP плей-офф как самому ценному игроку вручили Александру Радулову. Форвард «Локомотива» в этом розыгрыше Кубка Гагарина внес ощутимый вклад в победу ярославцев. На его счету 16 (7+9) результативных баллов, что является четвертым показателем в лиге и топ-1 в списке бомбардиров команды в плей-офф.

А ведь ровно год назад практически все ставили крест на дальнейших перспективах Радулова, были разговоры даже о возможном завершении карьеры. Из «Ак Барса» 38-летнего хоккеиста «попросили» уйти, якобы тот не вписывается в планы тренерского штаба Анвара Гатиятулина. Но в итоге Александр вышел из ситуации победителем, ведь казанская команда без него прошла лишь один раунд плей-офф.

Приглашение Радулова было определенным риском для «Локомотива». С одной стороны, мастеровитый хоккеист мог добавить опыта команде, а с другой, мог внести определенный раздрай своей агрессивной манерой поведения. Для Никитина сценарий сложился положительно, несмотря на не слишком большую результативность в «регулярке», форвард показал свое мастерство в сериях на выбывание.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Теперь двукратного обладателя Кубка Гагарина Радулова активно связывают с питерским СКА. Если переход состоится, то это будет уже третий MVP плей-офф, который после получения подобного приза переедет в Санкт-Петербург. В случае с Александром Толчинским и Михаилом Григоренко у СКА успеха добиться не получилось.

Российский тренер переиграл канадца

Немаловажным стал тот факт, что победу в Кубке Гагарина одержала команда, ведомая российским тренерским штабом. На протяжении всего сезона Никитина подвергали критике за игру команды. Хоккей «Локомотива» считался скучным, неинтересным, однако на деле оказался гораздо эффективнее остальных.

В финале ярославцам противостоял «Трактор» с антиподом Никитина — канадским специалистом Бенуа Гру. Канадец влюбил в себя журналистов, хоккеистов и даже соперников, ставил команде агрессивную и местами красивую игру. Его тактика получила успех в регулярном чемпионате, челябинцы уверенно выиграли Восточную конференцию. Но в плей-офф «Трактор» сломался в самый ответственный момент. В финале против «Локомотива» Гру не смог найти контраргументов.

Эта победа Никитина стала некой отдушиной для патриотов страны, чтобы еще раз использовать знаменитую фразу: «Российский хоккей превзошел канадский». Конечно, все это сильно натянуто, никакого противостояния не было. Стоит лишь порадоваться, что в КХЛ до сих пор можно побеждать с отечественным специалистом.

Татары — движущая сила «Локомотива»

У Татарстана в победе «Локомотива» есть свои радости. Во-первых, сразу три татарина завоевали Кубок Гагарина. Речь идет про тренера вратарей Рашита Давыдова, защитника Рушана Рафикова и нападающего Артура Каюмова. Все трое внесли колоссальный вклад в чемпионство клуба.

Давыдов стал первым тренером в истории, который выиграл четыре Кубка Гагарина. В 2012 и 2013 годах он работал в тренерском штабе московского «Динамо», а в 2017-м стал чемпионом вместе со СКА. В 2010-м специалист дошел до финала с ХК «МВД», в 2024-м с «Локомотивом». В этот раз Давыдов подготовил вратарскую бригаду с Даниилом Исаевым и Алексеем Мельничуком, которые привели команду к золотым медалям.

Рафиков родился в Саратове и никогда не выступал в татарстанских клубах. Правда, вскоре хоккеист может оказаться в казанском «Ак Барсе», где очень хотят перехватить татарского защитника. В плей-офф Рушан забросил всего две шайбы и набрал суммарно пять очков, но он никогда и не считался атакующим игроком. Главная его фишка — грамотная игра в обороне, чем как раз и славится нынешний «Локомотив».

Каюмов должен был быть лучшим татарским спортсменом еще год назад, но в финале его команда проиграла «Металлургу». В этот раз никаких сомнений быть не может. Уроженец Бугульмы, который в детском возрасте не смог пробиться в систему казанского «Ак Барса», весь сезон играл в первом звене чемпиона Кубка Гагарина. В финальной серии Каюмов набрал больше всех очков среди форвардов, а также поучаствовал в победной шайбе Шалунова. Теперь осталось лишь дождаться конца года, чтобы хоккеисту примерить заслуженную награду от татарского сообщества.

Не стоит забывать воспитанника «Нефтехимика» Андрея Сергеева. Защитник «Локомотива» стал самым результативным игроком финала в серии с «Трактором», набрав 5 (0+5) очков с показателем полезности «+7». А еще в его активе шесть силовых приемов, семь блокированных бросков соперника, четыре отбора и один перехват. Также порадуемся за Богдана Киселевича, который начинал сезон в «Нефтехимике», был отчислен оттуда и в дедлайн перешел в «Локомотив». Сейчас защитник стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.