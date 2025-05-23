С благословения Таджуддина: татарстанские дизайнеры собираются потеснить бренды класса «люкс»

В Казани под открытым небом прошла первая презентация Союза дизайнеров республики

. Фото: Динар Фатыхов

Татарстан собирается громко заявить о себе в мире моды: в следующем году в столице республики планируют провести Fashion Week-2026, участниками которого станут дизайнеры со всей России, стран БРИКС и арабского мира. Местные модельеры готовятся к многообещающему событию уже сейчас. На летней террасе Национальной библиотеки РТ прошла первая презентация Союза дизайнеров Татарстана. Начинание благословил верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Подробнее — в материале «Реального времени».



Масс-маркет Татарстану не покорить, но есть шанс занять нишу люкса

О создании республиканского Союза дизайнеров в Татарстане объявили в феврале этого года. Сегодня объединение провело свою первую презентацию. На летней террасе Национальной библиотеки РТ под закатным солнцем представили коллекции 14 местных брендов. Всего в республике насчитывается 90 дизайнеров — для презентации отобрали лучших, рассказала председатель союза Лариса Фомина.



— Я очень-очень верю в то, что наш культурный код станет заметным не только среди татарстанцев, но и во всем мире. Когда мы говорим о моде — это прежде всего о люксе. В масс-маркете, к сожалению, нам очень сложно с Китаем конкурировать, и туда мы вряд ли сможем войти. Но хотя бы ниша люкса относительно свободна, наша задача — ее занять. Это то, что будет формировать нашу культуру и наши традиции, — подчеркнула она в приветственном слове.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Участие в показе приняли и известные дизайнеры, и молодежь, которая делает первые шаги в мире моды. Удостоились чести показать наряды на подиуме студенты, занявшие первое место на конкурсе в рамках «Студенческой весны», сообщила основатель бренда Buro Banu Элара Шайхи.

— Коллекции очень разные, стилевые решения дизайнеров отличаются друг от друга. В Татарстане есть мода, есть тренды, есть интересная культура, которая работает абсолютно по-разному, — считает она.



«Я благодарна Богу, что Талгат Таджуддин нас благословит»

Среди гостей вечера были министр спорта РТ Владимир Леонов, председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов, уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец. Презентация Союза дизайнеров вызвала интерес и у представителей благопристойной моды: например, за показом наблюдали организатор Fashion Iftar, блогер Джаннат Мингазова и креативный директор бренда мусульманской одежды Sabr Алия Гимадеева.

Впрочем, самым неожиданным гостем показа стал верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Он подчеркнул: дизайнеры — это те, кто посвятил свою жизнь тому, «чтобы помочь людям чувствовать себя счастливыми в этом мире». По словам Ларисы Фоминой, визит муфтия был счастливой случайностью. Информацией о предстоящем мероприятии с Талгатом Таджуддином поделился ее знакомый.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Он (верховный муфтий, — прим. авт.) говорит: «Я поддержу это». То есть это его инициатива, для нас это великая благость. Я просто благодарна Господу Богу, что он приедет и нас благословит, — делилась перед показом председатель Союза дизайнеров Татарстана.

Союз поддерживает развитие национального кода всех народов Татарстана

Как и обещали организаторы, дизайнеры по-разному переосмысляли татарстанский культурный код. Были коллекции, подходящие под категорию modest fashion, с классическими элементами татарской одежды — калфаками, изю, национальным орнаментом. Были и наряды, вдохновленные современными трендами.

Buro Banu представило как прошлогодние образы, так и первую мужскую коллекцию. «Это стеганые изделия, вышивка татарского орнамента, который очень красиво вписан в одежду. Мы сделали достаточно повседневную коллекцию в серо-коричневых тонах. Будем смотреть, как на нее отреагируют мужчины», — рассказала Элара Шайхи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Анонс предстоящей осенне-зимней коллекции сделал на показе бренд Rustam. «Это нарядная группа, скажем, для каких-то торжественных случаев. Цветовая палитра — серебристо-бирюзовая. [Национальный] код, безусловно, присутствует, но он не кричит. Те, кто понимают, о чем я, это обязательно почувствуют и увидят», — пояснил дизайнер Рустам Асхаков.

При этом, как отметила Лариса Фомина, Союз дизайнеров заинтересован в развитии национального кода всех народов, проживающих в Татарстане.

Через год Казань проведет международный показ мод

Этот показ — только начало, говорили организаторы. Следующей весной республику ждет международное событие — Казанская неделя моды Fashion Week-2026.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы будем собирать лучших дизайнеров Татарстана, России, стран-членов БРИКС и необязательно БРИКС — это будут люди всего арабского мира, он нам интересен. То есть это будет хорошая коллаборация. Там тоже есть очень талантливые дизайнеры. Есть те, кто просто следует четко своим национальным традициям, но это немного скучновато. Я за то, чтобы мода была современна и учитывала национальные, культурные коды, — сообщила Лариса Фомина в ответ на вопрос «Реального времени».

Однако на показе благопристойной моды, в рамках недавнего KazanForum, не было работ ни одного татарстанского дизайнера. Россию представляли всего два бренда — из Уфы и Владивостока. Зато свои коллекции привезли дизайнеры из Индонезии, Катара, ОАЭ и других стран. «Для меня это тоже было печально. Я не знаю, с чем это связано», — ответила корреспонденту нашего издания председатель Союза дизайнеров Татарстана.

